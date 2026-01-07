Bencic apporte le 1er point ++ New Jersey humilié

Suisse - Argentine: Belinda Bencic gagne le premier point Belinda Bencic a mis la Suisse sur orbite avant le match de Stan Wawrinka. Image: KEYSTONE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT Belinda Bencic a rempli sa mission lors du premier simple du quart de finale de l'United Cup entre la Suisse et l'Argentine. La Saint-Galloise a battu Solana Sierra 6-2 6-2 mercredi à Perth.

Bencic (WTA 11) a facilement disposé de la jeune Argentine (21 ans, WTA 66), qu'elle n'avait encore jamais affrontée. Elle a toutefois dû s'employer juste après avoir dérobé le service de son adversaire dans la première manche, sauvant trois balles de break.

Stan Wawrinka (ATP 156) a donc une première occasion de qualifier la Suisse pour les demi-finales du tournoi. Le Vaudois de 40 ans affronte le spécialiste de la terre battue Sebastian Baez (ATP 43). En cas de défaite, un double départagera les deux nations cet après-midi.



Les New Jersey Devils subissent une raclée historique Jacob Markström a plié neuf fois face aux assauts des Islanders. Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Les New Jersey Devils ont encaissé l'une des plus lourdes défaites de leur histoire en NHL mardi. L'équipe de Nico Hischier, Jonas Siegenthaler et Timo Meier a perdu 9-0 contre les New York Islanders.

La franchise ne s'était plus inclinée par neuf buts d'écart depuis 1986, même si elle avait subi des revers encore plus lourds lorsqu'elle était encore basée à Kansas City (deux fois 10-0 face à Philadelphie) ou lors de son bref passage dans le Colorado (11-0 face à Calgary) au début des années 1980.

Cette fois, elle a craqué face à des Islanders qui ont fait mouche sur neuf de leurs 24 tirs cadrés. Les Devils, eux, ont tiré 44 fois sur le portier russe de New York Ilya Sorokin sans réussir à marquer le moindre but.

Nico Hischier a été le seul joueur à se présenter aux médias après cette déroute historique. "Encaisser neuf buts, c'est tout simplement gênant. Nous devons oublier cela le plus vite possible, et c'est moi qui m'en charge. Je m'attends à une grosse réponse lors du prochain match, et j'attends la même chose de mon équipe", a déclaré le capitaine valaisan des Devils.

Tampa fait chuter l'Avalanche Dans le camp suisse, Janis Moser a eu davantage le sourire lors de cette ronde. Le Seelandais a participé au succès 4-2 du Tampa Bay Lightning face au Colorado Avalanche, la meilleure équipe de la ligue. Il s'agit du huitième succès consécutif des Floridiens, tandis que la franchise basée à Denver encaisse une deuxième défaite de rang pour la première fois de la saison.

Nino Niederreiter avec Winnipeg et les Predators de Roman Josi ont eux aussi connu la défaite mardi. Les Jets se sont inclinés 4-3 après prolongation face aux Vegas Golden Knights (sans Akira Schmid), et Nashville a subi la loi de Connor McDavid, auteur d'un triplé pour Edmonton (6-2).



Cdm: Meillard en quête d'un succès en slalom à Madonna di Campiglio Loïc Meillard n'a pas encore remporté de slalom cet hiver en Coupe du monde. Mercredi à Madonna di Campiglio, le skieur d'Hérémence devra faire face à la concurrence norvégienne.

Victorieux en géant à Val d'Isère, le Valaisan d'origine neuchâteloise a depuis retrouvé un rythme de croisière qui lui faisait défaut depuis le début de l'hiver. Lors des cinq dernières courses, il n'a pas quitté le top 10 et s'est hissé à deux reprises sur le podium en slalom à Val d'Isère (2e) et Alta Badia (3e).

Si la confiance de Loïc Meillard semble être revenue, les Norvégiens Atle Lie McGrath et Timon Haugan offrent une résistance de choix en slalom. Le premier s'est notamment imposé lors de la dernière épreuve à Alta Badia, tandis que le second, vainqueur à Val d'Isère, n'a pas quitté le top 5 et est leader au classement de la spécialité après quatre courses.

Autre espoir helvétique, le Genevois Tanguy Nef, 5e en novembre à Gurgl et 7e à Alta Badia, possède les clés pour venir bousculer la hiérarchie lors de ce slalom nocturne. Vainqueur à trois reprises dans la station du Trentin, Daniel Yule n'a pour l'heure jamais terminé dans les dix premiers cet hiver, et la dernière victoire du meilleur slalomeur suisse de l'histoire remonte à février 2024, à Chamonix.



National League: Fribourg et Genève victorieux, Ajoie encore battu Yannick Boppart, inattendu héros de Fribourg mardi Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Parfois mal embarqués, Fribourg (4-3 tab contre Langnau) et Genève (3-1 contre Rapperswil) sont finalement venus à bout de leurs adversaires mardi en National League. Ajoie a été battu 5-3 par Zurich.

Avec seulement quatre étrangers alignés en raison des blessures de Sörensen et Borgström et de la maladie de Nemeth, Fribourg-Gottéron a eu besoin des tirs aux but et d'un héros inattendu pour venir à bout de Langnau. Rapidement menés 1-0, les Dragons ont égalisé grâce à Yannik Boppart (28e), qui disputait son premier match de National League. Le joueur de 19 ans, qui n'avait pas inscrit de point en six rencontres de MyHockey League avec Langenthal la saison passée, a fait plier Boltshauser pour inscrire son premier but avec les professionnels.

L'inusable Sprunger a donné l'avantage aux siens après 1'33 dans le dernier tiers, mais un but gag a permis aux Tigers d'égaliser (53e), puis de prendre les devants après un coach's challenge fribourgeois infructueux (54e). Loin d'abdiquer, Biasca a envoyé Fribourg en prolongation (58e). Lors du shootout, Boppart a encore marqué, inscrivant la seule réussite de la séance et offrant ainsi les deux points à son équipe.

Genève fait le travail Genève-Servette n'a pas eu la vie facile face à des Lakers pourtant décimés par les blessures. Les Grenat ont parfois souffert lors du premier tiers, avant de se heurter à un Nyffeler des grands soirs, bien aidé par ses montants.

Mené 1-0, le GSHC a rapidement égalisé grâce à Manninen (47e). Dominateur, Genève a finalement été récompensé de ses efforts, avec des buts de Praplan (52e) et Vesey (60e/dans le but vide).

Ajoie donne des frayeurs à Zurich Ajoie n'a pas su rééditer la performance qui lui avait permis de vaincre Zurich, le 21 novembre dernier. Pour la réception du "Z", les Jurassiens ont été battus 5-3 et ont ainsi concédé une huitième défaite sur leurs neuf derniers matches. Les champions de Suisse menaient 4-0 après le premier tiers et pensaient déjà avoir clos les débats.

Les Ajoulots ont pourtant relancé le suspense, sonnant la révolte en revenant à 4-2 dans le deuxième tiers, puis à 4-3. Mais Andrighetto a douché les espoirs jurassiens en marquant à la 55e.

Bienne bat le leader Le HC Bienne a vécu une soirée pleine d'émotion. Alors qu'ils tenaient les trois points face au leader Davos, les Seelandais ont vu les Grisons égaliser à... 3 secondes du terme. Les tirs aux but ont ensuite souri aux Biennois, leur offrant deux points en guise de consolation.

De son côté, Ambri a mis fin à sa série de six défaites consécutives en battant Zoug 4-0. La formation de Suisse centrale a perdu quatre de ses cinq dernières rencontres. Finalement, Berne s'est imposé 3-2 à Kloten.



CAN 2025: l'Algérie au forceps, la Côte d'Ivoire facile La frappe victorieuse de Boulbina Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy L'Algérie s'est qualifiée in extremis pour les quarts de finale de la CAN 2025. Elle a battu la RD Congo 1-0 après prolongations grâce à une réussite de Boulbina à la 119e.

Le match winner des Fennecs était entré en jeu peu avant, à la 113e. Il a délivré les siens d'une superbe frappe enroulée. L'Algérie, dirigée par Vladimir Petkovic, affrontera samedi le Nigeria lors des quarts de finale.

Tenante du trophée, la Côte d'Ivoire a aisément écarté le Burkina Faso 3-0. Les Elephants ont pris les devants dès la première mi-temps avec des buts de Diallo (20e) et Diomande (32e). Touré a scellé le score final à la 87e. Les Ivoiriens seront aux prises avec l'Egypte samedi soir au tour suivant.



Tournée des 4 tremplins: Domen Prevc sacré Domen Prevc, le grand dominateur de la Tournée des 4 tremplins Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le Slovène Domen Prevc a remporté pour la première fois de sa carrière la Tournée des 4 tremplins. Il a fini 2e du dernier concours à Bischofshofen derrière l'Autrichien Daniel Tschofenig.

Prevc a largement dominé cette Tournée avec deux succès (Oberstdof et Garmisch-Partenkirchen) suivis de deux 2es places (Innsbruck et Bischofshofen). Il reste même sur 12 podiums consécutifs cet hiver en Coupe du monde. Le vainqueur a ainsi rejoint au palmarès son frère aîné Peter Prevc, lauréat du traditionnel rendez-vous austro-allemand voici dix ans.

Une fois encore, Sandro Hauswirth a été le Suisse le plus en vue à Bischofshofen. Modeste 26e après la manche initiale et un saut à 125 m, il s'est racheté en finale en se posant à 132 m. Cela lui a permis de gagner quatre places pour finir 22e.

Grosse déception pour Deschwanden La déception a par contre été de mise pour Felix Trunz (119 m/38e), battu dans son duel par Philipp Raimund, et surtout pour Gregor Deschwanden (115,5 m/44e). Le Lucernois a totalement raté son saut et s'est incliné contre Killian Peier (121,5 m), dernier qualifié pour la finale. Le Vaudois a fait un peu mieux ensuite avec 126,5 m et a ainsi été classé 29e.

La lutte pour la victoire a été très serrée mardi. Tschofenig, vainqueur de la Tournée l'an passé, a tiré le gros lot grâce à un deuxième saut à 140,5 m, meilleur que son premier essai à 137 m. Il a battu de 4,1 point Domen Prevc (138/138,5) et de 4,3 le Japonais Ryoyu Kobayashi (137/138). Les Autrichiens ont démontré une force collective impressionnante en occupant encore les rangs 4 à 7.



NL: Ryan Spooner signe à Lausanne jusqu'au terme de la saison L'ex-joueur de NHL Ryan Spooner a déjà fait l'expérience de la National League lors de la saison 2019-2020. (Archives) Image: KEYSTONE/Ti-Press Lausanne a annoncé mardi l'arrivée jusqu'au terme de la saison de National League en cours de l'attaquant Ryan Spooner. Le Canadien de 33 ans a disputé 325 matches de NHL.

Durant son expérience dans la ligue nord-américaine, Ryan Spooner avait déjà rencontré l'entraîneur des Lions Geoff Ward lors de son passage à Boston. En NHL, l'Ontarien s'est fait l'auteur de 167 points entre 2013 et 2019.

Il avait déjà joué en National League sous les couleurs de Lugano lors de la saison 2019-2020, avant de partir en KHL, où il évoluait jusqu'à présent. "Compte tenu des blessures d’Antti Suomela et de Dominik Kahun, il était important de renforcer notre contingent étranger dans un mois de janvier très exigeant", s'est félicité le directeur sportif du LHC John Fust, cité dans le communiqué du club.



Corrine Suter de retour à Zauchensee Corinne Suter est proche d'un retour, et devrait être en mesure de défendre son titre à Cortina en février. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO Corinne Suter a été sélectionnée pour les épreuves de vitesse de Coupe du monde de Zauchensee les 10-11 janvier, a annoncé Swiss-Ski mardi. Blessée début décembre, elle a dû prendre un mois de pause.

Une décision concernant sa participation "sera prise avant la première course", a indiqué la fédération dans un communiqué. La Schwytzoise s'était blessée à l'entraînement à Saint-Moritz le 3 décembre dernier. Depuis, la skieuse de 31 ans a été absente en raison d'une déchirure de fibres musculaires dans la jambe gauche, d'une contusion de l'articulation du genou gauche et d'une fracture dans la région de l'arrière-pied droit.

Si son retour se concrétise, la championne olympique en titre de descente aura l'occasion de défendre son titre lors des Jeux olympiques à Cortina le mois prochain. A Zauchensee, les skieuses disputeront une descente samedi et un super-G dimanche.



PL: Liam Rosenior annonce reprendre les rênes de Chelsea L'Anglais Liam Rosenior est le nouvel entraîneur de Chelsea. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/ANTONIN UTZ L'entraîneur de Strasbourg Liam Rosenior a annoncé mardi en conférence de presse avoir trouvé un "accord verbal" pour rejoindre Chelsea. Le club londonien avait remercié Enzo Maresca jeudi dernier.

Un an et demi après son arrivée en Alsace, l'Anglais de 41 ans va prendre la succession d'Enzo Maresca sur le banc des Blues, détenu, comme Strasbourg, par le consortium américain BlueCo. Il a notamment mené le club alsacien en Conference League, où Strasboug a terminé seul en tête de la phase de ligue. En Ligue 1, Strasbourg est actuellement septième avec 24 points en 17 rencontres, à 8 points de la troisième place occupée par l'Olympique de Marseille.

Il s'agit de la première expérience en Premier League comme entraîneur principal pour Liam Rosenior. En tant que joueur, l'ex-défenseur a disputé 141 matches en première division anglaise. Actuellement cinquième du championnat, Chelsea est encore engagé dans les deux Coupes nationales et toujours en lice pour une qualification directe en huitièmes de finale en Ligue des champions.



NHL: Kevin Fiala marque et Los Angeles gagne Kevin Fiala (au centre) a inscrit son 15e but de la saison de NHL lundi face au Minnesota Wild. Image: KEYSTONE/AP/Jessie Alcheh Kevin Fiala et les Los Angeles Kings se sont imposés 4-2 contre le Minnesota Wild en NHL. C'est la 15e réussite du Saint-Gallois cette saison en Amérique du Nord.

L'attaquant suisse a doublé la marque pour les Kings en deuxième période pour le 2-0, mais c'est le Suédois Adrian Kempe qui a assuré le succès de Los Angeles en marquant le 4-2 à moins d'une minute et demie de la fin.

Pour les Kings, il s'agit de la deuxième victoire en moins d'une semaine contre le Minnesota Wild. Samedi soir, l'équipe de Fiala s'était également imposée contre le Minnesota, mais seulement aux tirs au but.



NBA: Capela et Niederhäuser gagnent avec leurs équipes Les Rockets du Genevois Capela ont dû attendre la dernière seconde pour assurer la victoire lundi face à Phoenix. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Eric Christian Smith Les Houston Rockets de Clint Capela ont gagné 100-97 contre les Phoenix Suns en NBA lundi. Le Genevois a réalisé deux points et un rebond durant ses neuf minutes de temps de jeu.

Kevin Durant a été décisif pour la victoire des Rockets. Avec un tir à trois points à une seconde de la fin du match, l'Américain a offert la victoire aux Texans 100-97 et a ainsi évité à son équipe d'aller en prolongation.

Deuxième Suisse en NBA, Yanic Konan Niederhäuser a lui aussi fêté une victoire lundi soir. Les Los Angeles Clippers se sont imposés de justesse 103-102 contre les Golden State Warriors. Le rookie fribourgeois Niederhäuser était sur la feuille de match, mais n'a pas foulé le parquet.



CAN 2025: l'Egypte et le Nigeria continuent leur parcours Mohamed Salah inscrit le troisième but égyptien Image: KEYSTONE/EPA/JALAL MORCHIDI L'Egypte s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN 2025 au Maroc. Elle a difficilement décroché son billet en battant le Bénin 3-1 ap. Le Nigeria a lui dominé le Mozambique 4-0.

Les Pharaons ont marqué par Attia (70e), Ibrahim (97e) et Salah (124e), alors que leurs adversaires avaient égalisé grâce à Dossou (83e). Salah, qui a désormais marqué trois fois dans cette CAN, a inscrit le but de la sécurité sur un contre au bout des arrêts de jeu des prolongations.

Le Nigeria n'a pas connu de problème pour écarter le Mozambique. Les Super Eagles, qui se profilent comme un sérieux candidat au titre après avoir marqué douze buts en quatre matches, ont fait la différence grâce à Lookman (20e), Osimhen (25e/47e) et Adams (75e).



Raphaël Wicky nommé entraîneur de Sporting Kansas City Raphaël Wicky: cap sur Kansas City Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Raphaël Wicky (48 ans) est de retour en Major League Soccer (MLS). Le Valaisan a signé un contrat de deux ans et demi avec Sporting Kansas City, avec option pour une saison supplémentaire.

L'ancien international n'arrive pas en terrain inconnu. Il avait en effet dirigé Chicago Fire de fin 2019 à fin septembre 2021. Après son retour en Suisse, il est devenu entraîneur des Young Boys en juillet 2022 et a mené le club bernois au doublé en 2023. YB l'avait limogé en mars 2024.

Sporting Kansas City a gagné deux fois le titre en MLS, la dernière fois en 2013. La saison dernière, l'équipe a manqué les play-off et a fini au dernier rang de la Conférence ouest avec 28 points en 34 matches.

"Je suis convaincu que le club a toutes les clés en main pour retrouver les sommets: une direction grandiose, d'excellentes installations, une académie talentueuse et un magnifique stade avec des fantastiques supporters", a déclaré Wicky dans un communiqué de sa nouvelle équipe. La nouvelle saison de MLS sera lancée le 21 février.



Fribourg sans Sörensen au moins jusqu'à la pause olympique Marcus Sörensen: son absence est un coup dur pour Fribourg Image: KEYSTONE/AP/Gian Ehrenzeller Coup dur pour Fribourg-Gottéron: les Dragons seront privés de longues semaines de leur attaquant suédois Marcus Sörensen (33 ans). Son absence durera au minimum jusqu'à la pause olympique.

Le topscorer de Gottéron (8 buts et 24 assists) s'est blessé samedi lors de la défaite 3-2 des siens à Lugano. La nature exacte de la blessure n'a pas été révélée, mais le Suédois avait quitté la glace en boitant bas.

Le club a indiqué lundi être en train de sonder le marché pour dénicher un nouvel étranger.

