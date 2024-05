Nadal joue peut-être son dernier Roland ++ Wawrinka-Murray dimanche

"De grandes chances que ce soit mon dernier" Roland, dit Nadal Nadal a confirmé qu'il devrait s'agir de son dernier Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/Hamish Blair Rafael Nadal a reconnu samedi, à la veille du début de l'édition 2024, qu'il y avait "de grandes chances" que ce soit son dernier Roland-Garros. Il a néanmoins laissé la porte entrouverte. "Je ne dirais pas que je suis certain à 100% que ce soit mon dernier" Roland-Garros, a ainsi nuancé l'Espagnol de bientôt 38 ans, qui s'est battu durant des mois contre les pépins physiques pour pouvoir revenir Porte d'Auteuil où il a triomphé 14 fois. Quoi qu'il décide en fin d'année concernant la poursuite ou non de sa carrière, Rafael Nadal aura l'occasion de foulée encore une fois la terre battue parisienne. Roland-Garros sera en effet le théâtre des tournois de tennis des Jeux olympiques de Paris cet été.

Wawrinka-Murray en "night session" dimanche Wawrinka et Murray en découdront en "night session" dimanche à Paris Image: KEYSTONE/AP/DAVID VINCENT Le 1er tour entre Stan Wawrinka et Andy Murray aura les honneurs de la "night session" dimanche à Roland-Garros. Le Vaudois et l'Ecossais en découdront dès 20h15 sur le Court Philippe-Chatrier. Wawrinka et Murray ont déjà été opposés à 22 reprises, avec 13 succès à la clé pour le Britannique. Mais le vainqueur de l'édition 2015 a les faveurs de la cote sur terre battue: il a remporté cinq de leurs six affrontements sur cette surface. Deuxième représentante de Swiss Tennis engagée en simple dans ces Internationaux de France, Viktorija Golubic sera également en lice dimanche. La Zurichoise défiera la lauréate de l'édition 2021 Barbora Krejcikova en quatrième rotation sur le Court Suzanne-Lenglen, sans doute pas avant 18h.

Ruud rejoint Machac en finale à Genève Casper Ruud affrontera Tomas Machac en finale à Genève dès 15h Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Casper Ruud (ATP 7) a rejoint Tomas Machac (ATP 44) en finale du Geneva Open. Le Norvégien s'est imposé 1-6 6-1 7-6 (7/4) en 1h50' face à l'Italien Flavio Cobolli (ATP 56) dans la deuxième demi-finale, disputée sous un soleil retrouvé. Double lauréat du tournoi (2021, 2022), Casper Ruud est revenu de loin avant de se hisser une troisième fois en finale sur la terre battue genevoise. Mené 0-3 et 1-4 dans la troisième manche, il a dû effacer une balle de match à 4-5 30/40 sur son engagement. Il a ensuite nettement dominé le jeu décisif pour gagner le droit d'affronter le tombeur de Novak Djokovic en finale. Cette deuxième demi-finale n'avait pas pu se dérouler vendredi en raison des conditions météorologiques, un orage ayant éclaté au-dessus du Parc des Eaux-Vives alors que les deux hommes s'échauffaient. Casper Ruud, qui mène 1-0 dans son face-à-face avec Tomas Machac, a moins de trois heures devant lui pour récupérer avant une finale programmée dès 15h.

Les Rangers s'en sortent en prolongation dans l'acte II La joie des Rangers après le but décisif de Goodrow Image: KEYSTONE/AP/Julia Nikhinson Les Rangers ont égalisé à 1-1 face aux Panthers en finale de la Conférence Est de NHL. Mais la franchise new-yorkaise n'a forcé la décision qu'en prolongation vendredi dans l'acte II de la série. C'est une réussite de Barclay Goodrow après 14'01'' en "overtime" qui a permis aux Rangers de remporter un match déjà capital pour eux. L'attaquant canadien a trompé le portier de Florida Sergei Bobrovsky d'un somptueux tir du poignet sur le 30e tir cadré par son équipe, le 5e dans la prolongation. La première étoile de cette rencontre est forcément revenue à Goodrow. Le portier des Rangers Igor Shesterkin (26 arrêts) a quant à lui été désigné deuxième étoile. Le Russe n'a cédé que sur une réussite de Carter Verhaeghe à la 19e minute en supériorité numérique. New York avait ouvert la marque après 4'12'' par l'intermédiaire de Vincent Trockeck. Les deux prochains matches de la série sont programmés en Floride. Les Panthers visent une deuxième finale de Coupe Stanley consécutive, après avoir subi la loi des Vegas Golden Knights l'an dernier. Les Rangers n'ont quant à eux plus atteint le stade ultime depuis 2014, lorsqu'ils avaient subi la loi des Los Angeles Kings en cinq matches également.

Doncic crucifie Minnesota, Dallas mène 2-0 Luka Doncic a signé le panier de la gagne à 3''1 du buzzer vendredi Image: KEYSTONE/AP/Bruce Kluckhohn Un panier à 3 points de Luka Doncic à 3''1 du buzzer a permis à Dallas de s'imposer 109-108 à Minneapolis vendredi. Les Mavericks mènent ainsi 2-0 en finale de la Conférence Ouest de NBA. Menés de 18 points (55-37) lors du deuxième quart-temps et encore de 16 longueurs (68-52) au troisième quart, les Mavericks ont pu revenir à deux points avant même la fin de la troisième période. Ils ont également réussi à combler un retard de 5 points dans les 90 dernières secondes de jeu, concluant la partie sur un 6-0. Kyrie Irving (20 points, dont 13 dans le quatrième quart-temps) et Luka Doncic (32 points) ont marqué les deux derniers paniers de cette partie derrière l'arc pour permettre aux Mavs de s'imposer une deuxième fois sur le parquet de Minnesota et mettre les Wolves sous pression avant de disputer deux matches au Texas. Doncic a brillé de mille feux vendredi, ajoutant 13 passes décisives et 10 rebonds pour signer son cinquième triple double depuis le début de ces séries finales, le huitième au total en 42 matches de play-off. Du côté des Wolves, le meilleur marqueur fut Naz Reid, auteur de 23 points (avec un 7/9 à 3 points) en sortant du banc. Anthony Edwards en a quant à lui marqué 21, à 5/17 au tir.

Le doublé pour City ou l'Europe pour United Les rivaux de Manchester exportent leur derby à Londres, samedi pour une finale de Coupe d'Angleterre aux enjeux opposés. Manuel Akanji et les Cityzens veulent sublimer leur saison avec un doublé. Le bleu ciel de City et le rouge de United vont colorer les 90'000 sièges de Wembley, temple du football anglais recouvert d'un parfum sulfureux comme à chaque fois que les voisins ennemis croisent le fer. Preuve des tensions possibles, chaque camp est prié d'emprunter des autoroutes différentes pour rallier Londres avant un coup d'envoi donné plus tôt qu'habituellement sur les conseils de la police. L'affiche est la même que celle de l'an dernier. Manchester City l'avait emporté 2-1 et sera de nouveau le grand favori. L'équipe de Pep Guardiola vient de remporter le championnat pour la quatrième fois consécutive, une série inédite au royaume du football, et peut ajouter samedi une nouvelle page glorieuse à son épais livre d'or. Jamais en effet une équipe n'a réussi le doublé Premier League/Coupe d'Angleterre deux années de suite. Ten Hag sous pression Au pays du Brexit, l'Europe est le dernier espoir auquel s'accroche Manchester United au bout d'une saison irrégulière, décevante et parfois chaotique. Battre l'armée de Phil Foden, Kevin De Bruyne et Erling Haaland pour la première fois de la saison, après des défaites 3-0 et 3-1 en championnat, permettrait d'accéder directement à la phase de groupes de l'Europa League. En cas d'échec, en revanche, la finale de la "Cup" pourrait être le dernier match d'Erik ten Hag. "Je n'ai rien à dire", a rigolé jeudi l'entraîneur, interrogé en conférence de presse sur cette possibilité. "Je me concentre sur le travail que j'ai à faire, c'est-à-dire gagner le match de samedi, et ensuite nous sommes dans le projet. Continuer à avancer dans le projet". L'ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam sait pourtant que l'heure du bilan viendra ensuite, et qu'il n'est pas forcément à son avantage. "Bien sûr, après chaque saison, on fait le point et on voit où on en est dans le projet et ce qu'il faut changer", a-t-il concédé. Le nouvel actionnaire minoritaire Ineos, dirigé par Jim Ratcliffe, devra déterminer si le déclin de l'équipe au maillot rouge tient dans la gestion du Néerlandais, ou s'il reste l'homme de la situation. Factuellement, Manchester United a échoué à la 8e place en championnat, son pire classement de l'ère Premier League (lancée en 1992), avec quatorze défaites et une différence de buts négative.

Leverkusen face au "plus grand outsider de l'histoire" Après sa douloureuse défaite en finale de l'Europa League, le Bayer Leverkusen veut retrouver le sourire. La finale de la Coupe contre Kaiserslautern, club de deuxième division a lieu samedi. La répartition des rôles au stade olympique de Berlin est plus claire que jamais. Friedhelm Funkel, l'entraîneur de Kaiserslautern, a déclaré dans le journal "Sport Bild" que son équipe était "le plus grand outsider d'une finale dans l'histoire de la Coupe". Le septuagénaire n'est intervenu qu'en février comme "pompier" auprès du FCK, menacé de relégation, qu'il a réussi à maintenir dans l'antichambre de l'élite allemande. Sur le plan sportif, Kaiserslautern évolue donc aux antipodes de Leverkusen, champion invaincu de Bundesliga. "La saison presque parfaite" Le "Werkself" se rend toutefois dans la capitale allemande quelques jours après une cuisante défaite 3-0 concédée à Dublin contre l'Atalanta Bergame. La première après 51 matches d'invincibilité. Granit Xhaka attend donc une réaction de son équipe. "C'est le moment de voir quel joueur a du caractère et peut se relever rapidement", a expliqué le capitaine de l'équipe de Suisse. "Si ce n'est pas le triplé, ce sera le doublé. Nous avons encore la chance de faire la saison presque parfaite." Xabi Alonso et ses hommes feront face à un spécialiste de la Coupe en la personne de Funkel. Le technicien de Kaiserslautern s'est déjà retrouvé à quatre reprises à ce stade de la compétition, comme entraîneur et joueur, et à chaque fois en tant qu'outsider. "Sur un seul match, tu as toujours une chance", a-t-il déclaré avec optimisme. Il tentera de rééditer l'exploit de 1985, lorsqu'il a battu le Bayern Munich alors qu'il évoluait sous les couleurs d'Uerdingen pour décrocher sa seule Coupe d'Allemagne. D'énormes foules de supporters sont attendues à Berlin pour cette finale. Jusqu'à 50'000 supporters devraient faire le déplacement depuis Kaiserslautern, et 30'000 depuis Leverkusen.

La Suisse à une marche de la finale La Suisse s'apprête à affronter le Canada samedi (18h20) en demi-finale du Championnat du monde à Prague. Battus 3-2 en phase de poule, les hommes de Patrick Fischer veulent prendre leur revanche. La Suisse a obtenu jeudi à Ostrava le droit de disputer la cinquième demi-finale de son histoire lors d'un Mondial. Elle a perdu celles de 1992, année de l'introduction des quarts de finale sous la forme que l'ogn connaît, et de 1998 à Zurich, mais a remporté les deux dernièrs en 2013 à Stockholm et en 2018 à Copenhague. Au Danemark justement, la troupe de Patrick Fischer avait réalisé un match plein contre le Canada de Connor McDavid. La Suisse l'avait emporté 3-2 en limitant l'impact du centre d'Edmonton à un assist. Tristan Scherwey avait ouvert la marque, puis Grégory Hofmann et Gaëtan Haas avait ajouté deux réussites en power-play. Le Fribourgeois et le Biennois sont encore de l'épopée en Tchéquie, tout comme Roman Josi, Dean Kukan, Michael Fora, Sven Andrighetto, Kevin Fiala, Nino Niederreiter, Reto Berra et Leonardo Genoni. Et si l'on remonte à 2013, Josi, Niederreiter et Berra étaient présents, ainsi qu'Andres Ambühl. Une seule défaite Le premier duel face à la sélection d'André Tourigny s'est soldée par une défaite, la seule jusqu'ici. La Suisse s'était inclinée 3-2 dimanche dernier lors de la phase de poule. Alors qu'elle menait 2-1 dans le deuxième tiers et qu'elle semblait prendre un petit ascendant psychologique sur son adversaire, la Suisse avait concédé deux buts en infériorité numérique après que Kevin Fiala a pris une pénalité de cinq minutes avec un retour prématuré aux vestiaires pour un coup de genou sur un Canadien. Excellente à 5 contre 5, la Suisse n'a encaissé que quatre buts dans cette phase de jeu: un contre la Norvège à l'occasion du match inaugural et trois contre les Autrichiens dans un match un peu fou. Depuis, l'assise défensive fait merveille. Sur les six derniers matches, elle n'a pris que six buts, tous en infériorité numérique. Dans l'autre demi-finale, la Tchéquie, renforcée par David Pastrnak, Pavel Zacha et Martin Necas, va défier la Suède, favorite du tournoi avec le Canada. Les hôtes de cette compétition ont battu les Etats-Unis 1-0 sur une réussite de Zacha à 5 contre 4. Les Scandinaves ont eux dû aller en prolongation pour prendre le meilleur sur la Finlande 2-1. L'O2 Arena sera plus bruyante que jamais et ce match a toutes les chances de tenir ses promesses.

Max Verstappen toujours favori, mais pas sans rivaux Il a beau déjà viser un sixième succès cette année, le maître des circuits de F1 Max Verstappen arrive ce week-end à Monaco talonné par des adversaires en grande forme. A commencer par Lando Norris. Le Britannique, revenu comme un boulet de canon dans les roues de son adversaire à la fin du GP d'Emilie-Romagne, a finalement terminé deuxième. Mais il assure désormais qu'il n'y a plus "aucune raison de nier" que McLaren peut se battre pour les victoires, lui qui a remporté son premier succès en GP dans l'élite à Miami début mai. "On peut maintenant le confirmer: nous sommes à la lutte pour les premières places avec Red Bull et Ferrari", avait-il clamé à l'arrivée du GP dimanche soir à Imola. Record en vue pour "Mad Max" Au pied de "son" Rocher, le pilote de la Scuderia Charles Leclerc - très régulier depuis le début de la saison - peine toujours à briller. Dans ses rues, le Monégasque a systématiquement dû abandonner entre 2017 (quand il était encore en F2, l'antichambre de la F1) et 2021, après des problèmes techniques ou des accrochages. L'an dernier, il a terminé à une anonyme 6e place tandis qu'en 2022, il a échoué au pied du podium. Comme d'habitude à Monaco, la course débutera encore plus qu'ailleurs lors des qualifications samedi, puisque les dépassements y sont rares en course. Et, à ce jeu, "Mad Max" a l'avantage puisque le roi des qualifications, c'est lui: au volant de sa surpuissante RB20, le triple champion en titre a signé à Imola sa 8e pole consécutive depuis le GP d'Abou Dhabi, en fin de saison 2023, égalant la légende brésilienne Ayrton Senna, dont on célèbre cette année le 30e anniversaire de la mort.

La demi-finale Ruud-Cobolli repoussée à samedi La pluie a joué les trouble-fête vendredi à Genève Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Tombeur de Novak Djokovic, Tomas Machac (ATP 44) devra patienter jusqu'à samedi pour connaître le nom de son adversaire en finale du Geneva Open. La deuxième demi-finale entre Casper Ruud (ATP 7) et Flavio Cobolli (ATP 56) n'a en effet pas pu se dérouler vendredi. Le Norvégien et l'Italien ont à peine eu le temps de commencer leur échauffement aux alentours de 17h lorsqu'un orage a éclaté au-dessus du Parc des Eaux-Vives. Quatre heures plus tard, alors que les conditions météo ne s'étaient guère améliorées, les organisateurs ont décidé de repousser cette rencontre à samedi 10h30. Le vainqueur du duel Ruud-Cobolli se mesurera dès 15h à un adversaire parfaitement reposé, et également en pleine confiance. Tomas Machac (23 ans) a en effet signé le plus bel exploit de sa jeune carrière sur la terre battue genevoise en battant pour la première fois un no 1 mondial en exercice. Machac s'est imposé 6-4 0-6 6-1 face à un Novak Djokovic diminué par des douleurs à l'estomac qui l'avaient déjà gêné dans son sommeil la nuit précédente. Le Tchèque disputera ainsi sa première finale sur le front de l'ATP Tour. Il est d'ores et déjà assuré de figurer pour la première fois parmi les 35 meilleurs joueurs du monde.

Tour d'Italie: Andrea Vendrame vainqueur à Sappada Une belle victoire pour Andrea Vendrame Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone L'Italien Andrea Vendrame a remporté en solitaire la 19e étape du Giro entre Mortegliano et Sappada (157 km). Le maillot rose reste sur les épaules du Slovène Tadej Pogacar. Vendrame (29 ans) a signé la cinquième victoire de sa carrière, la deuxième sur le Tour d'Italie après la 12e étape en 2021. Il a aussi apporté déjà le 22e succès de la saison pour l'équipe Decathlon-AG2R. L'Italien faisait partie d'un groupe de 19 coureurs partis à l'avant, dont une nouvelle fois Julian Alaphilippe. Le Français a attaqué plusieurs fois en vain, et c'est finalement Vendrame qui a pu lâcher ses compagnons d'échappée dans une descente à 30 km du but. Il s'est imposé avec 0'54 d'avance sur l'Espagnol Pelayo Sanchez et 1'07 sur l'Allemand Georg Steinhauser. Les favoris ont laissé faire les échappés. Le peloton maillot rose a en effet franchi la ligne d'arrivée avec près de 16 minutes de retard sur le vainqueur. La dernière grande étape de montagne aura lieu samedi entre Alpago et Bassano del Grappa (184 km). Les coureurs devront notamment franchir à deux reprises le Monte Grappa (1675 m).

Djokovic: "Je ne me vois pas comme un favori" à Paris Novak Djokovic est inquiet à deux jours du début de Roland-Garros Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Novak Djokovic n'a pas pu défendre véritablement ses chances en demi-finale du Geneva Open. Battu en trois sets par Tomas Machac, le no 1 mondial a révélé avoir souffert de douleurs à l'estomac. "Bien sûr que je suis inquiet", a-t-il lâché à deux jours du début de Roland-Garros. "Je n'ai pas bien joué du tout cette année, à part quelques matches par-ci par-là. Les choses sont ce qu'elles sont. Je ne me vois pas comme un favori à Paris. J'essaierai de prendre les matches les uns après les autres", a poursuivi le Serbe, qui s'est cette fois-ci exprimé en anglais en conférence de presse. "Je n'ai pas passé une super nuit, et aujourd'hui c'était difficile. J'avais des sensations horribles durant la première partie du match. Je ne veux enlever aucun mérite à Tomas (Machac), qui a mérité sa victoire, mais je ne sais pas quoi penser de ce match. Je préfère l'oublier", a encore lâché Novak Djokovic. "Je ne sais pas non plus comment j'ai pu gagner le deuxième set", a d'ailleurs admis l'homme aux 24 titres du Grand Chelem, qui quittera Genève sans trop de certitudes. "Le bilan est bon. J'espérais jouer plus d'un match en venant ici, et j'en ai disputé trois. Mais j'aimerais pouvoir me sentir mieux", a-t-il soupiré. "Ce n'est pas agréable de souffrir de la sorte sur le court. C'est dur de se concentrer sur le tennis quand on a d'autres soucis en tête. J'espère juste être prêt et en bonne santé pour Roland-Garros", où son 1er tour face à Pierre-Hughes Herbert devrait toutefois n'être qu'une formalité.

Novak Djokovic éliminé en demi-finale à Genève Novak Djokovic a Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Novak Djokovic ne jouera pas la finale du Geneva Open. Le no 1 mondial a été battu vendredi par le Tchèque Tomas Machac (ATP 44), vainqueur en trois sets (6-4 0-6 6-1) en demi-finale. Visiblement affaibli par la chaleur, Nole a eu de la peine sur le court central des Eaux-Vives. Il a toutefois signé le premier break du match puis mené 4-1 dans la manche initiale, avant de perdre les cinq jeux suivants. Machac, qui avait déjà causé des soucis au Serbe lors du tournoi de Dubaï il y a quinze mois, a conclu le premier set d'un ace sur le T. Requinqué après la venue du médecin sur le court, Novak Djokovic a facilement remporté la deuxième manche 6-0, en trente minutes chrono. Mais la rencontre a connu un nouveau renversement dans le set décisif alors que le Serbe semblait avoir retrouvé son jeu. Nole n'a d'ailleurs pas jeté toute ses forces dans la bataille au troisième set. Tomas Machac a ainsi signé le premier succès de sa carrière face à un no 1 mondial. Le Tchèque de 23 ans aura l'occasion de décrocher son premier titre en simple sur le circuit samedi, face à Casper Ruud ou Flavio Cobolli, à l'occasion de sa première finale estampillée ATP Tour.

Coupe de Suisse: la demi-finale Sion - Lugano pas rejouée Christian Constantin: le TAS a rejeté l'appel du FC Sion Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La demi-finale de Coupe de Suisse entre Sion et Lugano ne sera pas rejouée. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté l'appel déposé par le club valaisan, a-t-il indiqué dans un communiqué. Le TAS a refusé la demande de mesures provisionnelles urgentes, considérant que les conditions pour leur octroi n'étaient pas remplies dans le cas présent. L'instance arbitrale a précisé que les motifs de la décision seront communiqués ultérieurement aux parties concernées. Le FC Sion était en désaccord avec l'Association suisse de football (ASF) sur l'absence de la VAR lors de cette demi-finale à Tourbillon, alors que le système était présent dans l'autre demi-finale entre Winterthour et Servette. Le club valaisan avait d'abord demandé à la commission de contrôle et de discipline de l'ASF de ne pas homologuer le résultat du match perdu 2-0 contre Lugano. La CCD avait rejeté cette demande, qui a ensuite fait l'objet d'un appel au TAS. La procédure sur le fond se poursuivra selon les règles et délais prévus par le code de l'arbitrage en matière de sport. Le TAS n'a pas indiqué quel sera le calendrier de cette procédure.