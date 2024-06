Kwadwo Duah a marqué le 1-0 pour la Suisse samedi contre la Hongrie à l'Euro. Image: keystone

Le nouveau héros de la Nati a un hobby particulier

Kwadwo Duah s'est révélé au grand public samedi en ouvrant le score pour la Suisse face à la Hongrie (victoire 3-1) lors de la première journée de l'Euro. Portrait d'un footballeur au parcours atypique.

Kwadwo Duah a crevé l'écran samedi grâce à son ouverture du score pour la Nati contre la Hongrie dès la 12e minute. Avec Michel Aebischer, passeur sur cette réussite et auteur du 2-0, l'avant-centre de 27 ans était l'une des deux surprises dans le onze de base de Murat Yakin.

Le but de Kwadwo Duah en vidéo 📺 Vidéo: twitter

Ce coup d'éclat permet à Kwadwo Duah de se révéler sur la grande scène. Il y a encore deux semaines, le Bernois était un inconnu du grand public, y compris en Suisse. On fait davantage connaissance avec le nouveau héros de la Nati en cinq points.

Made in Britain

Kwadwo Duah est né à Londres le 24 février 1997, de parents ghanéens. Mais il n'est pas resté longtemps dans la capitale anglaise: encore enfant, il déménage avec sa famille dans la région bernoise. C'est à sept ans qu'il touche ses premiers ballons, dans le club local de l'AS Italiana. Le futur attaquant de la Nati évolue ensuite deux ans au FC Bethlehem Berne entre 2006 et 2008, année où il rejoint le centre de formation de Young Boys.

Kwadwo Duah, une belle surprise de 185 cm pour la Nati. image: instagram

Un talent passé par Xamax et Servette

Au Wankdorf, le natif de Londres gravit l'échelle en passant par toutes les équipes juniors. Il fait ses débuts chez les grands d'YB le 30 juillet 2016, à 19 ans, en entrant en jeu à la 78e minute d'un match de Super League contre Lugano.

Malgré cette maturation précoce et une étiquette «pur produit de Young Boys», Kwadwo Duah ne réussit pas à s'imposer dans le club de la capitale. Entre 2017 et 2019, il est successivement prêté à Neuchâtel Xamax, Winterthour et Servette, alors tous pensionnaires de deuxième division. YB le cède définitivement à Wil en 2019. Une saison pleine (12 buts en 33 matchs) en Challenge League lui rouvre les portes de la Super League puisque le FC Saint-Gall l'engage dans la foulée. Le Bernois convainc avec les Brodeurs, surtout lors de l'exercice 2021/22: 15 goals en 33 matchs de championnat, plus 3 pions en Coupe de Suisse (Saint-Gall perdra la finale contre Lugano).

C'est à Saint-Gall que l'avant-centre bernois a explosé en Suisse. Image: KEYSTONE

Ces très bonnes statistiques permettent à l'avant-centre de filer à l'étranger en été 2022. Plus précisément à Nuremberg, en deuxième division allemande. En Bavière, il réussit là encore un bel exercice (11 buts en 33 parties). Qui sera d'ailleurs son seul et unique en Allemagne: douze mois seulement après son arrivée, il signe au Ludogorets Razgrad en Bulgarie.

Grand fan de BD

A l'heure où bon nombre de footballeurs sortent du bus le casque ou les écouteurs rivés sur les oreilles, Kwadwo Duah a, lui, une autre occupation durant les trajets: lire. Oui, le nouveau héros de la Nati est un avide lecteur et il a un genre préféré: la BD. Il confiait à Blick en 2021:

«Je suis un grand fan de BD! Donald Duck, Mickey Mouse... C'est un passe-temps particulier, je sais. Mais ça me calme. Par exemple, j’aime les lire dans le bus de l’équipe»

Selon ce même média, la collection de l'avant-centre regroupe d'«innombrables livres de poche». On espère qu'il en dévorera encore beaucoup dans le bus de la Nati cet été: cela signifierait, pour cette dernière, un long parcours dans cet Euro!

Réussite bulgare

On ne sait pas si Kwadwo Duah a appris l'alphabet cyrillique pour être capable de lire des BD bulgares. Toujours est-il que le Suisse est à l'aise au pays de Dimitar Berbatov et Grigor Dimitrov. Durant la saison écoulée, il a inscrit 15 buts en 37 rencontres pour Ludogorets, toutes compétitions confondues. Un bilan qui fait de lui le roi de tous les buteurs suisses avec une équipe de première division. Cette efficacité du Bernois a permis à son équipe de fêter un... 13e titre consécutif de champion de Bulgarie.

Kwadwo Duah a réussi une belle saison avec Ludogorets en Bulgarie. image: instagram

Une solution à la der'

C'est grâce à sa forme et sa confiance actuelles que Kwadwo Duah a convaincu Murat Yakin de le sélectionner. Les prouesses du Bernois en Bulgarie tombaient à pic pour le sélectionneur, qui manquait cruellement de solutions à la pointe de l'attaque (Embolo revient de blessure, Okafor joue peu à l'AC Milan et Seferovic ne rentre plus dans les plans).

Ignoré jusque-là, Duah a fêté sa première sélection avec la Nati il y a moins de deux semaines, lors du match de préparation contre l'Estonie (4-0) le 4 juin. Sorti à la mi-temps, il n'avait pas vraiment convaincu. L'ex-Xamaxien et Servettien avait été remplacé par son concurrent direct, Zeki Amdouni, auteur du 2-0.

Malgré le but du joueur de Burnley, Yakin a donc préféré aligner Kwadwo Duah samedi contre la Hongrie. Avec raison, puisque ce dernier a mis la Nati sur les bons rails en ouvrant le score. En marquant un but si important lors de sa deuxième cape seulement, l'attaquant de Ludogorets vit une superbe aventure, comme il l'expliquait au micro de la RTS après le match:

«C’est un rêve. C’est un peu dommage que mon but n’ait pas été validé tout de suite, ça a un peu brisé l’émotion du moment mais tout est vite revenu quand il a été validé. Quand le sélectionneur m’a dit que j’étais titulaire, c’était très fort. Je n’ai disputé mon premier match avec la Suisse qu’il y a une semaine. Et là, on est à l’Euro. Et puis le but, l’hymne… Waouh, sensationnel.»

Reste à savoir si le sélectionneur lui réitérera sa confiance pour la suite de tournoi. Le prochain match a déjà lieu mercredi soir (21h00) contre l'Ecosse. En attendant, Kwadwo Duah a de quoi s'inspirer en lisant les exploits des héros de ses BD.