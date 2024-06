Vidéo: twitter

Il saute sur le terrain, fait le malin et se prend un coup de taser

Ce fan de baseball aux Etats-Unis risque de regretter longtemps son initiative prise en plein match mardi.

Plus de «Sport»

Aux Etats-Unis, les forces de sécurité ne rigolent pas dès qu'il y a une intrusion sur le terrain. C'est le moins qu'on puisse dire. Une preuve? Mardi soir, un jeune homme de 19 ans, qui s'est offert une petite virée sauvage sur la pelouse lors du match de baseball entre les Cincinnati Reds et les Cleveland Guardians, a été... électrocuté avec un taser par le policier qui lui courait après. La scène est surréaliste.

Après avoir déjà fait transpirer son poursuivant au képi sur quelques mètres, le dénommé William Hendon s'arrête, effectue un... salto arrière (impeccable techniquement) littéralement sous le nez du policier et repart en sprintant. Pas pour longtemps. Après quelques foulées de fuite, l'officier dégaine son taser et presse sur la gachette. William Hendon s'écroule et reste paralysé sur le sol plusieurs secondes.

La scène en vidéo 📺 Vidéo: twitter

Après ce numéro de haute voltige (ou haut voltage, c'est selon), le jeune fan n'était pas au bout de ses déboires: arrêté, il a passé la nuit en prison et a comparu le lendemain devant un juge. Deux délits sont retenus contre lui: intrusion criminelle dans un lieu de divertissement public et entrave aux affaires officielles. Dans un communiqué, le lieutenant de la police locale a déclaré:

«Un fan a couru sur le terrain de jeu pendant le match et a fui la police lorsque les agents ont tenté de l'arrêter pour éviter de nouvelles perturbations du jeu ou des risques pour la sécurité des joueurs et le personnel du stade» Le lieutenant, dans des propos repris par NBC News

Non, ce n'est pas une lampe de poche. image: capture d'écran x

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, où plusieurs internautes se sont offusqués de l'utilisation du taser pour si peu. William Hendon a été libéré mercredi mais devra à nouveau se présenter au tribunal le 3 juillet. Avec, on l'espère pour lui, moins d'électricité dans l'air cette fois. (yog)