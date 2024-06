Cet homme a un rôle très particulier dans le staff de l'Angleterre à l'Euro

Comme toute l'Angleterre, le Mancunien rêve d'un premier trophée pour les Three Lions dans un grand tournoi depuis... 1966 (sacre à domicile en Coupe du monde). Et qui sait, même sans jouer, il en sera peut-être le grand artisan...

«Recevoir l'appel pour participer à un tournoi majeur, aider de toutes les manières possibles et transmettre mon expérience est un moment de fierté. Nous avons une super équipe, je suis excité et j'ai hâte de rejoindre le groupe»

Un cas très semblable concerne l'équipe d'Autriche: selon le média espagnol AS, le sélectionneur Ralf Rangnick a invité l'habituel capitaine David Alaba, pourtant blessé, à rejoindre le staff durant l'Euro. Comme Heaton avec l'Angleterre, le défenseur du Real Madrid (31 ans et 105 sélections) doit amener son expérience en dehors du terrain à ses coéquipiers. Elle sera d'autant plus précieuse que les Autrichiens se trouvent dans un groupe très relevé avec la France, les Pays-Bas et la Pologne.

On le sait, pour qu'une équipe soit sacrée, l'ambiance en son sein doit être bonne. D'autant plus quand il s'agit d'un tournoi comme l'Euro qui dure un mois, où les joueurs sont constamment ensemble. Ainsi, même des footballeurs qui ne jouent pas une seule minute de la compétition ou des membres du staff peuvent jouer un rôle déterminant dans le succès.

En apparence cocasse, cette décision du sélectionneur Gareth Southgate est en fait des plus logiques: grâce à sa grande expérience, Tom Heaton, 38 ans, épaulera le trio de gardiens formé par Dean Henderson (27 ans/Crystal Palace), Jordan Pickford (30/Everton) et Aaron Ramsdale (26/Arsenal). Un grand frère en quelque sorte, dont le soutien sera avant tout psychologique.

Mais l'Angleterre a réussi à innover avant cet Euro en enrôlant... un gardien qui ne jouera aucun match. Il ne sera pas non plus entraîneur des portiers, le poste étant déjà occupé par le fidèle Martyn Margetson. C'est bel et bien en tant que gardien d'entraînement, uniquement (il ne figure pas sur la liste officielle), que Tom Heaton – qui joue à Manchester United – a rejoint les Three Lions pour le tournoi allemand.

