brouillard
DE | FR
burger
Sport
Football

Football: Brent Reiber propose deux arbitres principaux

Brent Reiber (médaillon) porte un regard croisé sur l'arbitrage en foot et en hockey sur glace.
Brent Reiber (médaillon) porte un regard croisé sur l'arbitrage en foot et en hockey sur glace. image: keystone/watson

Ce Suisse a une idée pour révolutionner l'arbitrage en foot

Brent Reiber a été à la fois chef des arbitres suisses de football et de hockey sur glace. Il suggère que le foot imite le hockey sur un point précis.
08.12.2025, 05:3208.12.2025, 05:32
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Lorsque Brent Reiber (58 ans) a repris en août son bureau de chef des arbitres suisses de hockey sur glace, il retrouvait un terrain familier. Pendant dix-sept ans (1997-2014), il a officié comme arbitre professionnel sur la glace, puis dirigé les arbitres durant six ans (2014-2020), avant de passer au football.

Brent Reiber, Elite Referee Manager, an der Medienkonferenz des Spitzenschiedsrichterwesens zur Bilanz der Saison 2022/23 und die kommende Saison, am Freitag 9. Juni 2023, in Muri bei Bern. (KEYSTONE ...
Brent Reiber a été au sommet de l'arbitrage en Suisse à la fois en hockey sur glace et en foot. Image: KEYSTONE

Durant quatre ans (2021-2025), il a été responsable des arbitres de Super League et Challenge League. Du coup, peu de personnes sont mieux placées que lui pour expliquer pourquoi les cultures du hockey et du football sont plus éloignées qu’on ne le pense, et ce que les deux disciplines peuvent s’apprendre mutuellement.

«Dans le hockey, je me rends à la vidéo pour disposer d’une meilleure base décisionnelle», explique Brent Reiber.

«Dans le football, parce que j’ai commis une erreur et que la VAR m’a demandé de venir voir les images»
The referee Sven Wolfensberger checks the VAR screen, during the Super League soccer match of Swiss Championship between Servette FC, SFC, and FC Lugano, LUG, at the Stade De Geneve in Geneva, Switzer ...
En football, un arbitre qui consulte la VAR, ça peut être perçu par les spectateurs comme un aveu de faiblesse. image: Keystone

Cette phrase concentre le cœur du problème: au hockey, la vérification vidéo est donc un outil d’appui; au football, une sorte d’aveu de faiblesse, et lorsque l’arbitre traverse le terrain pour rejoindre l’écran, cela ressemble parfois à un chemin de pénitence. Deux philosophies différentes, qui influencent à la fois la manière de travailler des arbitres et la perception qu’on en a. Au hockey, le public se dit: «Bon, il vérifie». Au football: «Ah, encore une fois, il n’a rien vu».

La VAR est un dispositif du football qui, d’un côté, apporte davantage de justice, mais, de l’autre, nourrit l’attente de perfection et accroît la pression. «Le système VAR fait en sorte que presque tout soit vu. Mais l’interprétation des images reste humaine. La perfection n’existe pas. Or, lors de son introduction, la VAR a suscité précisément cette attente auprès du public, et elle perdure encore aujourd’hui», souligne Reiber.

Head referee Brent Reiber gestures, during the game of National League A (NLA) Swiss Championship between Geneve-Servette HC and HC Fribourg Gotteron, at the ice stadium Les Vernets, in Geneva, Switze ...
Brent Reiber a arbitré dans l'élite suisse du hockey sur glace pendant 17 ans. Image: KEYSTONE

Quiconque s’imagine que l’assistant vidéo bénéficie d’un travail détendu, assis devant ses moniteurs, se trompe lourdement. Brent Reiber compare sa tâche à celle d’un contrôleur aérien.

«Vous devez tout surveiller, ne rien manquer, ne connaître aucune phase de relâchement. Et vous devez prendre des décisions sous pression, en peu de temps: tout le stade attend.»

Une seule erreur, et ce sont des débats interminables dans les médias et au café du commerce.

La comédie des footeux complique la tâche

Brent Reiber dégage encore un autre aspect qui complique la tâche des arbitres de football par rapport au hockey:

«Le football possède une culture de la comédie qui s’est développée sur plus d’un siècle. Si je simule dans la surface et que j’obtiens un penalty, je suis futé et considéré comme un héros. Au hockey, une simulation fait de moi un joueur déloyal.»

A cela s’ajoute une différence décisive. «Au hockey, on évalue l’action – correcte ou non, point final. Au football aussi, mais celui qui crie fort, qui se roule de manière spectaculaire, qui met en scène sa douleur peut, par cette réaction, influencer la décision de l’arbitre», analyse le Canado-Suisse. Un hockeyeur, au contraire, réprime la douleur, se relève sans un mot et continue.

«C’est inscrit profondément dans l’ADN des deux sports»

Des exigences athlétiques plus fortes en foot

Pour un arbitre, les exigences athlétiques sont plus élevées en football, en raison des nombreuses courses sur un terrain plus vaste. Un arbitre de football ne peut diriger au niveau professionnel que deux rencontres par semaine au maximum. En hockey, trois à quatre.

Reste cette question: que peut apprendre le football du hockey? Selon Brent Reiber, le football devrait franchir le pas et passer d’un à deux arbitres principaux. Mais l'Argovien prévient que ce n’est pas si simple, la faute à l'ego:

«L’arbitre est un animal dominant. Une personnalité qui a appris à assumer seule la responsabilité»
Vous pensez quoi de la proposition de mettre deux arbitres principaux en football?
Au total, 43 personnes ont participé à ce sondage.

Chez Reiber, s’habituer au fait qu’il n’était plus le seul maître de l’aire de jeu et que la responsabilité était désormais partagée lui a pris une saison.

«Mais ensuite, on se sent nettement plus sûrs de ses décisions après un match: à deux, on détecte la plupart des infractions au règlement – seul, on en laisse passer bien davantage.»

Pour le Canado-Suisse, une bonne idée serait aussi d'explorer les «Coaches Challenges» en football, comme cela existe en hockey.

Schiedsrichter Lionel Tschudi im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC St. Gallen (SG) und dem FC Luzern (FCL), am Sonntag, 24. August 2025, im kybunpark in St. Gallen. ( ...
Seul maître des décisions, un arbitre de football doit être rapide et endurant pour être toujours bien placé et voir tout ce qu'il se passe sur ce grand terrain.Image: KEYSTONE

Et que peut apprendre le hockey du football? Reiber réfléchit longuement, puis répond: «Peut-être le professionnalisme athlétique sans compromis des arbitres». Malgré toutes leurs différences, au bout du compte, les deux sports visent toujours la justice.

«Mais la justice absolue n’existera jamais, ni sur la glace ni sur le gazon»

C’est peut-être là l’affirmation la plus honnête que l’on puisse formuler sur l’arbitrage, malgré l'intégration de la technologie.

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur le sport
La Suisse a un excellent souvenir d'un stade du Mondial où elle jouera
La Suisse a un excellent souvenir d'un stade du Mondial où elle jouera
de Ralf Meile
Mohamed Salah pousse un grand coup de gueule
Mohamed Salah pousse un grand coup de gueule
de David Digili
Le jour où McLaren a laissé filer le titre au dernier Grand Prix
Le jour où McLaren a laissé filer le titre au dernier Grand Prix
de Romuald Cachod
Trois absurdités se cachent derrière le «prix de la paix Fifa» de Trump
3
Trois absurdités se cachent derrière le «prix de la paix Fifa» de Trump
de Jan Schultz
Le hockey suisse n'a pas besoin des ultras
Le hockey suisse n'a pas besoin des ultras
de Klaus Zaugg
Tout sauf la première place serait un échec pour la Nati
Tout sauf la première place serait un échec pour la Nati
de Ralf Meile
«Le relais de la flamme olympique est né à Berlin»
«Le relais de la flamme olympique est né à Berlin»
de Julien Caloz
La Nati a eu de la chance au tirage au sort du Mondial 2026
La Nati a eu de la chance au tirage au sort du Mondial 2026
Ce tournoi est la «Swiss League» du hockey européen
Ce tournoi est la «Swiss League» du hockey européen
de Klaus Zaugg
Les gauchers devraient éviter de jouer au tennis à des heures précises
Les gauchers devraient éviter de jouer au tennis à des heures précises
de Yoann Graber
Daniel Albrecht: «Je ne me souvenais pas de mon nom»
Daniel Albrecht: «Je ne me souvenais pas de mon nom»
de Dominik Widmer, Jasmin Steiger
Constantin a une drôle d'idée pour le nouveau stade du FC Sion
Constantin a une drôle d'idée pour le nouveau stade du FC Sion
de Stefan Wyss
Tous les scénarios pour le titre de champion du monde de F1
Tous les scénarios pour le titre de champion du monde de F1
de Romuald Cachod
Cet Yverdonnois a eu un geste roublard pour battre Lausanne
Cet Yverdonnois a eu un geste roublard pour battre Lausanne
de Yoann Graber
Pourquoi les stars du tennis vont presque toutes en vacances aux Maldives
Pourquoi les stars du tennis vont presque toutes en vacances aux Maldives
de Yoann Graber
Le nouveau coach de la Nati est l’anti-Patrick Fischer
Le nouveau coach de la Nati est l’anti-Patrick Fischer
de Klaus Zaugg
La FIFA veut transformer la VAR pour la Coupe du monde
La FIFA veut transformer la VAR pour la Coupe du monde
de Romuald Cachod
Le tirage du Mondial pourrait bien se transformer en «show Trump»
Le tirage du Mondial pourrait bien se transformer en «show Trump»
de Ralf Meile
Le nouveau maillot de la Nati porte une technologie cachée
Le nouveau maillot de la Nati porte une technologie cachée
La patinoire des JO de Milan-Cortina inquiète
La patinoire des JO de Milan-Cortina inquiète
de Romuald Cachod
Le coach du CP Berne est victime d'une malédiction
Le coach du CP Berne est victime d'une malédiction
de Klaus Zaugg
La Nati est mal barrée
La Nati est mal barrée
Djokovic a un nouvel outil pour reconstruire son corps
Djokovic a un nouvel outil pour reconstruire son corps
de Yoann Graber
Ce Suisse de NHL est expulsé pour une raison à peine croyable
Ce Suisse de NHL est expulsé pour une raison à peine croyable
de Yoann Graber
Cette badiste a une méthode insolite pour battre ses rivales
Cette badiste a une méthode insolite pour battre ses rivales
de Yoann Graber
Le nouveau rival de Marco Odermatt a rompu la malédiction
Le nouveau rival de Marco Odermatt a rompu la malédiction
de Romuald Cachod
Le Tour du monde à l’envers devient un duel franco-suisse
Le Tour du monde à l’envers devient un duel franco-suisse
Shaqiri pourrait perdre un privilège
Shaqiri pourrait perdre un privilège
de Yoann Graber
Les hooligans plombent le foot suisse dans ce classement UEFA caché
2
Les hooligans plombent le foot suisse dans ce classement UEFA caché
de Stefan Wyss
Les ZSC Lions ont un dilemme avec leur coach
Les ZSC Lions ont un dilemme avec leur coach
de Klaus Zaugg
Red Bull provoque ses adversaires en F1 avec une blague malicieuse
1
Red Bull provoque ses adversaires en F1 avec une blague malicieuse
de Lisa Slomka
Ce tennisman suisse fait une révélation aussi rare que courageuse
Ce tennisman suisse fait une révélation aussi rare que courageuse
de Yoann Graber
Ce club a réussi ce que Thoune rêve de faire
Ce club a réussi ce que Thoune rêve de faire
de Romuald Cachod
Shaqiri: «Je ne me sens pas assez protégé sur le terrain»
Shaqiri: «Je ne me sens pas assez protégé sur le terrain»
de Christoph Kieslich, Céline Feller
Comment Verstappen a réussi son improbable retour et rêve de titre
1
Comment Verstappen a réussi son improbable retour et rêve de titre
de Jasmin Steiger
Le coach de Gottéron a imposé un changement radical à ses joueurs
1
Le coach de Gottéron a imposé un changement radical à ses joueurs
de Ralf Meile
«Je suis confiant»: Hakan Yakin veut retrouver un banc
«Je suis confiant»: Hakan Yakin veut retrouver un banc
de Daniel Wyrsch
Thèmes
L'ironie en 22 images
1 / 24
L'ironie en 22 images
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
On a goûté le vin valaisain de Lionel Messi
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une star de Premier League réussit un geste extraordinaire
Rayan Cherki (Manchester City) a réussi un coup du foulard sur une passe décisive, lors de la victoire samedi en Premier League contre Sunderland (3-0).
Emmené par un Rayan Cherki étincelant avec notamment un coup du foulard extraordinaire, Manchester City n’a pas failli. Les Mancuniens ont battu Sunderland 3-0 pour revenir à 2 points d’Arsenal, le leader, battu sur la pelouse d'Aston Villa (2-1).
L’article