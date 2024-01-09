Odermatt pour une revanche ++ Formule 1: Un match à trois pour la couronne mondiale

Un 38e podium pour Julie Zogg en Coupe du monde Julie Zogg a brillé dimanche à Mylin, terminant 2e en géant parallèle Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Julie Zogg a décroché dimanche son 38e podium individuel en Coupe du monde. La St-Galloise de 33 ans a terminé 2e du deuxième géant organisé à Mylin en Chine en ouverture de la saison alpine.

Cinquième la veille, Julie Zogg s'est frayé un chemin jusqu'en finale 24 heures plus tard. Mais la double championne du monde de slalom parallèle (2019, 2023), dont le dernier succès en Coupe du monde remonte à janvier 2023, n'a rien pu faire face à la Japonaise Tsubaki Miki. Elle s'est inclinée pour 43 centièmes.

Deuxième Suissesse en lice dans la phase à élimination directe, Flurina Neva Baetschi a été éliminée dès les 8es de finale et se classe 11e. Dario Caviezel, qui avait décroché le 5e rang samedi chez les messieurs, a également été sorti en 8es de finale et termine quant à lui 14e.



Capela et les Rockets s'inclinent à Dallas Clint Capela et les Rockets ont subi la loi de Dallas samedi Image: KEYSTONE/AP/Karen Warren Vainqueurs de Phoenix vendredi, les Rockets de Clint Capela ne sont pas parvenus à enchaîner un deuxième succès en 24 heures en NBA. Houston a fait les frais du réveil des Mavericks.

Les Rockets se sont inclinés 122-109 sur le parquet de Dallas, qui a pu compter sur les 29 points et 8 rebonds d'Anthony Davis pour faire la différence. Davis s'est ainsi parfaitement repris après n'avoir inscrit que 2 points la veille dans un match perdu face au champion en titre Oklahoma City.

Promu dans le cinq de départ en raison des absences d'Alperen Sengun (malade) et de Steven Adams (ménagé), Clint Capela a eu droit à son plus important temps de jeu depuis le début de la saison (30'). L'intérieur genevois n'en a pas pleinement profité, cumulant 8 points, 8 rebonds et 2 contres pour un différentiel de -6.

Kyshawn George a également connu la défaite samedi avec Washington, qui s'est incliné pour la 19e fois en 22 matches cette saison. L'ailier valaisan a tout de même réussi 15 points, 7 passes décisives et 6 rebonds dans un match perdu 131-116 par les Wizards face aux Atlanta Hawks.

Le "rookie" fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser n'a quant à lui pas été aligné par les Clippers, qui se sont inclinés 109-106 à Minnesota. La franchise de Los Angeles a perdu sept de ses huit derniers matches pour afficher un bilan de 6 victoires et 18 défaites loin de correspondre à ses ambitions.



Une 5e défaite d'affilée pour les Devils Timo Meier (28) a marqué en vain pour les Devils samedi Image: KEYSTONE/AP/Steven Senne Rien ne va plus pour les "Swiss Devils". New Jersey a subi sa cinquième défaite consécutive samedi en NHL, s'inclinant 4-1 sur la glace des Boston Bruins.

Les Devils ont certes retrouvé le chemin des filets après avoir été "blanchis" lors de leurs deux précédentes sorties, dont une vendredi face aux Vegas Golden Knights. C'est l'Appenzellois Timo Meier qui a mis fin à cette disette de 146'48 en inscrivant le 1-1 à la 19e, avec un assist de son capitaine Nico Hischier à la clé.

Mais les Devils - dont le précédent but avait déjà été inscrit par Meier - se sont heurtés à un excellent Jeremy Swayman, auteur de 29 arrêts devant la cage de Boston. Et New Jersey, qui avait cueilli huit victoires d'affilée en début de saison, a concédé cinq revers d'affilée pour la première fois depuis décembre 2022.

Deux autres Suisses se sont illustrés sur le plan comptable samedi, mais avec une victoire à la clé. Pius Suter a réussi son 7e assist de la saison dans un match gagné 2-1 par St. Louis à Ottawa, alors que Kevin Fiala a signé son 9e assist dans cet exercice 2025/26 au cours d'une partie remportée 6-0 par les Kings face à Chicago.

Soirée compliquée en revanche pour le défenseur de Nashville Roman Josi et l'attaquant de Winnipeg Nino Niederreiter, qui ont tous deux terminé leur rencontre avec un bilan personnel de -3. Nashville a été battu 6-3 sur la glace des Hurricanes, alors que Winnipeg a été écrasé 6-2 à Edmonton.



Marco Odermatt pour une revanche Eliminé en première manche à Copper Mountain, Marco Odermatt aura soif de revanche à l'heure d'aborder le géant de Beaver Creek dimanche. Le Nidwaldien sera forcément l'homme à battre.

Marco Odermatt a très oublié son échec de Copper Mountain, où l'Autrichien Stefan Brennsteiner s'est imposé. Le champion olympique 2022 de la discipline a renoué avec la victoire dès sa course suivante en s'adjugeant la descente de Beaver Creek jeudi. Il espère reprendre sa domination en géant, où il a gagné 18 des 24 dernières courses disputées sur le front de la Coupe du monde.

"Odi" a d'ailleurs une revanche à prendre en géant à Beaver Creek: il n'y a jamais fait mieux qu'une 27e place (en 2018, à l'âge de 21 ans), et est sorti de piste lors de ses trois autres départs. L'an dernier, il avait même connu dans le Colorado sa troisième élimination consécutive dans un géant de Coupe du monde. Avant de reprendre la main à Val d'Isère.

Loïc Meillard sera quant à lui sous pression dimanche (1re manche à 18h, 2e manche à 21h). Le skieur d'Hérémence, 14e à Sölden et 18e à Copper Mountain en géant, est toujours en quête d'un premier top 10 cet hiver. Thomas Tumler, vice-champion du monde 2025 de la discipline - devant Meillard -, espère lui confirmer sa montée en puissance après avoir terminé 16e à Sölden et 9e à Copper Mountain.



Formule 1: Un match à trois pour la couronne mondiale Qui de Lando Norris, Max Verstappen ou Oscar Piastri sera sacré champion du monde de Formule 1 dimanche soir ? Ces trois pilotes vont se livrer une ultime bataille lors du Grand Prix d'Abou Dhabi.

Si Verstappen (Red Bull-Honda) vise à 28 ans un cinquième titre consécutif - exploit que seule la légende Michael Schumacher avait réussi entre 2000 et 2004 - ses deux rivaux de chez McLaren-Mercedes espèrent décrocher leur premier sacre mondial.

Mathématiquement, Norris tient la corde: leader avec 408 points, il compte 12 longueurs d'avance sur Verstappen et 16 sur son équipier australien Piastri, alors que 25 points restent à attribuer. Un podium à l'issue du GP ferait automatiquement du Britannique le champion du monde 2025, qu'importe le résultat de ses concurrents.

Il a assuré l'essentiel samedi lors des qualifications, signant la P2 derrière Verstappen et devant Piastri. S'il ne commet pas d'erreur sur ce circuit où il est plutôt difficile de dépasser, il devrait pouvoir fêter son premier titre mondial.

Attention à "Mad Max" Mais le duo McLaren devra se méfier de "Mad Max", qui n'a cessé de réduire l'écart au général ces dernières semaines. Distancé de plus de 100 points à la fin de l'été, le Néerlandais - qui dominait outrageusement le plateau depuis 2022 - s'est relancé dans la course au titre à la faveur d'un regain de forme qu'il ne pensait plus possible, conjugué aux ratés de ses rivaux.

Au Qatar par exemple, le pilote Red Bull a profité dimanche dernier d'une erreur stratégique de McLaren pour remporter le GP. Une semaine plus tôt, le duo McLaren avait déjà perdu gros après avoir été disqualifié du Grand Prix de Las Vegas en raison d'une monoplace ayant été jugée non conforme par les commissaires. Une erreur qui, là encore, a largement profité à Verstappen.



SL: Sion et Lausanne jouent à domicile Les deux clubs romands en lice dimanche lors de la 16e journée de Super League évolueront à domicile. Sion accueillera Young Boys à 16h30, alors que Lausanne recevra Lugano au même moment.

Sixième du classement, le FC Sion couche sur une série de quatre matches sans victoire en championnat (une défaite, suivie de trois nuls consécutifs). Les hommes de Didier Tholot ont retrouvé des couleurs jeudi en allant battre Aarau en 8e de finale de la Coupe de Suisse. A l'inverse, YB reste sur six matches sans défaite en Super League (trois succès et trois nuls).

Sorti par Yverdon en Coupe mercredi, le Lausanne-Sport se doit de réagir à la Tuilière. Les hommes de Peter Zeidler restent sur un succès de prestige en championnat, dimanche dernier face au leader Thoune. Mais leurs adversaires tessinois sont en forme: Lugano a ainsi gagné les deux derniers matches qu'il a disputés à l'extérieur, dont un à Thoune.

La lanterne rouge Winterthour accueillera par ailleurs le FC Bâle dès 14h. "Winti" espère confirmer le succès obtenu sur la pelouse du FC Lucerne huit jours plus tôt. Le FCB veut pour sa part mettre fin à une série de quatre matches sans victoire en championnat (trois nuls et une défaite). Un échec en terre zurichoise pourrait coûter cher au coach rhénan Ludovic Magnin.



La finale pour l'Inter Miami Un nouveau sacre pour Lionel Messi. Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Inter Miami est le nouveau champion de la MLS. Devant leur public, Lionel Messi et ses coéquipiers ont battu 3-1 le Vancouver de Thomas Müller dans la grande finale du championnat.

Récent transfuge de l’Atlético Madrid, Rodrigo De Paul a inscrit le 2-1 de la 71e minute pour redonner l’avantage à ses couleurs. C’est son capitaine Lionel Messi qui lui a délivré une véritable offrande sur cette action décisive. Un Lionel Messi qui a également signé l’assist pour le 3-1 de Tadeo Allende à la 96e.

Arrivé à Miami à l’été 2023, Lionel Messi a ainsi cueilli le titre lors de sa troisième saison dans le club présidé par David Beckham. Il lui reste maintenant à arrêter son choix quant à sa présence ou non lors de la prochaine Coupe du monde.



Zurich gagne à Saint-Gall La joie de Philippe Kény après l'ouverture du score. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Coup d’arrêt pour le FC Saint-Gall ! Battus 2-1 à domicile par le FC Zurich, les Saint-Gallois perdront la deuxième place du classement si les Young Boys s’imposent ce dimanche à Sion.

Devant 18'854 spectateurs, le FC Zurich a raflé la mise sur des réussites de Matthias Phaëton et de Philippe Kény. Le succès du club du Letzigrund ne souffre aucune discussion. Porté par un vent nouveau, le FCZ s’avance comme l’équipe en forme du moment avec 10 points cueillis lors de ses quatre derniers matches pour se retrouver au moins jusqu’à dimanche du bon côté de la barre.

Intérimaire jusqu’à la trêve, Dennis Hediger est peut-être appelé à s’inscrire dans la durée à la tête du club. Il a en tout cas donné une âme à une équipe qui était en perdition il y a encore un mois.



National League: le LHC s'impose enfin face à Bienne Le LHC de Raphael Prassl (au centre) a renversé la vapeur à Bienne. Image: KEYSTONE/Jonas Scheck Lausanne a battu Bienne pour la première fois de la saison de National League samedi (2-1). Dans le Seeland, l'équipe de Geoff Ward a pris le dessus lors du 3e tiers, grâce au duo Rochette-Caggiula.

Au repos depuis leur rencontre dimanche à Langnau, les Lausannois ont remporté un cinquième match de rang à Bienne. Battu lors des deux premières confrontations avec les Seelandais, le LHC a conforté sa 2e place au classement provisoire avant la trêve internationale.

Le finaliste de National League en 2023 a pris les devants dans le 1er tiers grâce à Kneubühler. Il a glissé le puck au fond des filets du gardien vaudois Pasche à la 7e, malgré la présence de deux défenseurs adverses. Les hommes de Martin Filander n'ont ensuite pas réussi à profiter de leur domination lors du reste de la première période, se révélant incapable d'exploiter les situations de jeu de puissance.

Le 100e but encaissé par Bienne Les Lions, en difficulté à l'attaque, ne sont pas parvenus à exister offensivement avant la 19e, où Douay a servi Bougro devant le but, sans parvenir à tromper le gardien biennois Säteri. Dans le 2e tiers, les Lausannois ont réussi à mettre bien plus de pression sur la défense biennoise, sans succès cependant.

Après un deuxième tiers vierge de but, le meilleur compteur du LHC Rochette a permis aux siens de recoller au score à la 44e. Son coéquipier Caggiula a enfoncé le clou à la 48e, pour le 100e but encaissé par les Seelandais cette saison. Ce qui fait de Bienne l'une des pires défenses de la ligue, avec Ambri (100) et Ajoie (109).

Genève-Servette facile contre Ajoie Genève-Servette a eu moins de peine à se défaire d'Ajoie, en visite au bout du Léman. Les Aigles se sont imposés 6-1 grâce à deux doublés de Manninen et Vesey.

Le Finlandais a ouvert la marque à la 5e minute, avant que les Jurassiens n'égalisent en début de deuxième période par Cormier. Puljujärvi et les deux buts de Vesey ont toutefois récompensé un deuxième "vingt" largement à l'avantage du GSHC.

Les joueurs de Ville Peltonen ont assuré leur succès dans le troisième tiers-temps. Ignatavicius et le deuxième but de Manninen (à 4 contre 5!) ont donné au score des allures de correction.

Dans le troisième match de la soirée, Berne a facilement pris la mesure de Langnau. Avec ce succès dans le derby bernois, les Ours (12es) recollent à trois longueurs des Tigers (9es).



Camille Rast au pied du podium, Alice Robinson s'impose Alice Robinson a mérité la victoire sous la neige du Québec. Image: KEYSTONE/AP/Sean Kilpatrick Alice Robinson a remporté le premier géant de Mont-Tremblant samedi au Québec devant Zrinka Ljutic et Valerie Grenier. Meilleure Suissesse, La Valaisanne Camille Rast a terminé au pied du podium.

En l'absence de Lara Gut-Behrami, les espoirs helvétiques reposaient une nouvelle fois sur les épaules de la skieuse de Vétroz. Et cette dernière a confirmé ses bonnes dispositions en géant cette saison en prenant une belle quatrième place, à 1''21 de Robinson.

La championne du monde de slalom, cinquième du précédent géant à Copper Mountain, ne compte qu'un seul podium dans la discipline. Elle n'est pas passée loin d'en signer un deuxième samedi malgré des conditions météorologiques compliquées dans la station québécoise.

La course a été remportée par Alice Robinson, qui avait déjà remporté le précédent géant à Copper Mountain le 29 novembre. Il s'agit du sixième succès de sa carrière en Coupe du monde dans la discipline.

Une première pour Piller Dans le camp suisse, Wendy Holdener a terminé au 17e rang, à plus de deux secondes et demie de la vainqueure. La Fribourgeoise Sue Piller (20 ans) a pris une excellente 20e place (+3''00) pour sa première participation à une deuxième manche, tandis que Simone Wild a terminé 29e (+5''50).

Wendy Holdener visera le top 15, alors que la jeune Fribourgeoise Sue Piller espère se hisser pour la première fois en deuxième manche sur le front de la Coupe du monde.



Européens: Noè Ponti facilement en finale du 200 m papillon Noè Ponti visera une troisième médaille d'or dimanche à Lublin. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti s'est qualifié pour la finale du 200 m papillon des Européens en petit bassin de Lublin. Le Tessinois a signé le meilleur temps des demi-finales et visera une nouvelle médaille dimanche.

En quête d'un troisième titre en Pologne après ceux conquis sur 50 m papillon et sur 100 m 4 nages, Noè Ponti a nagé en 1'51''53, très loin de son record de Suisse établi en avril dernier (1'48''77). Cela lui a suffi pour signer le meilleur temps des demi-finales, devant les frères polonais Michal et Krzysztof Chmielewski (les deux à 0''13).

"Je commence à être fatigué", a avoué le médaillé de bronze des JO de Tokyo au micro de Swiss Aquatics. "J'ai quand même réussi à contrôler la course, même si je n'étais pas entièrement détendu."

Aussi en relais samedi Avant cette finale prévue à 19h57 dimanche, Ponti sera en lice le matin lors du relais 4x50 m 4 nages. "Je vais me reposer autant que possible, car ça risque de ne pas être facile demain soir", a-t-il déclaré.

Lui aussi qualifié pour ces demi-finales du 200 m papillon, le Neuchâtelois Ilan Gagnebin s'est logiquement arrêté à ce stade. Il a nagé en 1'55''41, soit le dernier temps des 17 demi-finalistes.

Fin de parcours également pour Thierry Bollin et Angelina Patt en 50 m dos. Médaillé de bronze des Européens 2023 à Otopeni, le Bernois a manqué la qualification pour trois petits centièmes. La Zurichoise a quant à elle signé le 12e temps des demi-finales, insuffisant pour rallier la finale.

Record de Suisse sur 1500 m A noter le record de Suisse établi sur 1500 m libre par Vanna Djakovic (16'15''73), qui a battu de près de quatre secondes sa propre meilleure marque établie à la mi-novembre. La soeur cadette d'Antonio, 12e, n'est toutefois pas parvenue à se qualifier pour la finale.

Marius Toscan (21e du 200 m papillon), Gaia Rasmussen (28e du 50 m dos), Flavio Bucca (40e du 50 m dos), Maël Allegrini (30e du 50 m brasse), Gian-Luca Gartmann (32e du 50 m brasse), Tiago Behar (43e du 50 m libre) et Frédéric Hoigne (50e du 50 m libre) ont eux aussi été éliminés dès les séries samedi matin.



Le Servette FC renoue avec la victoire Sreve Rouiller s'élève le plus haut pour inscrire l'unique but de la rencontre. Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Le Servette FC a renoué avec la victoire. Après un sombre mois de novembre – 2 points en 4 matches – les Grenat se sont imposés 1-0 au Letzigrund devant les Grasshoppers.

La décision dans une rencontre qui était à juste titre qualifiée de celle de la peur est tombée à la 21e minute. Sur un centre de Timothé Cognat, Steve Rouiller trouvait l’ouverture de la tête pour sa première réussite de la saison. On devait en rester là avec deux équipes en souffrance pour un spectacle bien pauvre.

Dans les rangs zurichois, le triple changement opéré à la 38e déjà témoignait d’un profond désarroi. Quant aux Grenat qui ont perdu sur blessure son gardien et capitaine Jérémy Frick peu avant l’heure de jeu, le manque de maîtrise face à une opposition aussi modeste interpelle. Le vice-champion du printemps dernier tarde vraiment à retrouver son football.

Le bijou de Labeau Après deux défaites de rang, le FC Thoune a, quant à lui, repris sa marche en avant. Le leader a cueilli un 11e succès cette saison avec une très large victoire à domicile devant le FC Lucerne (4-1).

Dans son antre de la Stockhorn Arena, la formation de l’Oberland avait match gagné à la pause grâce aux réussites de Brighton Labeau (18e), Genis Montolio (34e) et Jan Bamert (36e). L’ouverture du score de Labeau sur un aussi acrobatique qu’improbable restera sans doute comme l’un des plus beaux buts de l’année. Elle symbolise parfaitement l’allant, l’insouciance et la réussite du néo-promu depuis les trois coups de la saison.



Mondial 2026: la Suisse jouera ses matches à 21h00, heure suisse Les horaires des matches de la Coupe du monde 2026 ont été révélés samedi. Image: KEYSTONE/AP/Chris Carlson L'équipe de Suisse jouera ses trois matches de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 à 21h00, heure suisse. Le calendrier de la compétition a été confirmé samedi par la FIFA.

Comme annoncé la veille, la sélection de Murat Yakin jouera bien les trois rencontres du tour préliminaire sur la côte ouest des Etats-Unis et du Canada, à San Francisco, Los Angeles et Vancouver. Elles débuteront toutes à 12h00 heure locale, soit 21h00 en Suisse.

Granit Xhaka et ses coéquipiers entreront en lice le samedi 13 juin face au Qatar à Santa Clara, dans le stade de football américain des San Francisco 49ers. Ils affronteront ensuite le barragiste européen (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-Herzégovine) à Inglewood le jeudi 18 juin, dans le stade ultramoderne de la région de Los Angeles. Le troisième match face au Canada, pays-hôte, est agendé au mercredi 24 juin à Vancouver, dans le stade ayant accueilli les cérémonies d'ouverture et de clotûre des Jeux olympiques d'hiver 2010.

A noter que le match d'ouverture (Mexique - Afrique du Sud) et la finale auront également lieu à 21h00, heure suisse.



Rayan Cherki: un coup du foulard extraordinaire Un grand Rayan Cherki pour Manchester City contre Sunderland. Image: KEYSTONE/EPA/ASH ALLEN Emmené par un Rayan Cherki étincelant avec notamment un coup du foulard extraordinaire, Manchester City n’a pas failli. Les Mancuniens ont battu Sunderland 3-0 pour revenir à 2 points d’Arsenal.

City a forcé la décision sur des réussites de Ruben Dias, de Josko Gvardiol et de Phil Foden. Avec deux assists dont celui pour le 3-0 de Foden qui risque bien de faire le tour du monde, Cherki a illuminé cette rencontre qui a vu Sunderland caresser en seconde période l’espoir de revenir dans le match. Ganit Xhaka a ainsi trouvé le poteau de Gianluigi Donnarumma lors du temps fort du néo-promu.

Comme son capitaine en sélection, Dan Ndoye a connu la défaite. Nottingham s’est incliné également 3-0 à Liverpool face à Everton. L’ailier vaudois a été remplacé à la pause alors que le score était de 2-0.

