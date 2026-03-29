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Hockey: le superbe tifo des fans de Gottéron pour Sprunger

Vidéo: instagram/Fribourg-Gottéron

Les fans de Gottéron ont fait une folie

Le public de la BCF Arena a déployé un énorme tifo en hommage au capitaine fribourgeois, Julien Sprunger, samedi contre Rapperswil. Chair de poule.
29.03.2026, 12:2229.03.2026, 12:44
Yoann Graber
Yoann Graber

Le cinquième acte du quart de finale des play-off entre Gottéron et Rapperswil (2-2 dans la série avant ce duel), samedi à Fribourg, était très particulier pour une raison. Il pouvait être le dernier match à domicile de Julien Sprunger (40 ans), la plus grande légende des Dragons, qui prendra sa retraite au terme de cette saison. Alors les fans fribourgeois n'ont pas raté l'occasion de lui rendre un magnifique hommage.

Lors de l'entrée des équipes sur la glace, ils ont réalisé un immense tifo à la gloire de Sprunger, sur toute la patinoire. Des toiles avec 24 vignettes dessinées représentant le capitaine de Gottéron – une image pour chacune de ses saisons en pro à Fribourg – ont été déployées tout autour de l'arène. Ces banderoles ont été accompagnées par des drapeaux bleus et blancs, les couleurs du club, brandis par tous les spectateurs (sauf le secteur visiteur, évidemment). Une banderole au message très explicite a aussi été affichée derrière la cage:

«Faites-le pour Julien!»

Le tout avec un chant à la gloire du numéro 86 des Dragons, repris par toute la BCF Arena.

Le superbe tifo, en vidéo

Vidéo: instagram/Fribourg-Gottéron

Filmé et photographié en gros plan au moment de cet hommage, Julien Sprunger – qui disputait son... 1 173e match de National League (tous avec Gottéron) – semblait très ému.

La Liberté explique que cet énorme tifo est l'œuvre du Kop Nord, les ultras de Gottéron, qui «a cumulé 1 280 heures de travail pour réaliser ce chef-d’œuvre». Ce dernier a «coûté près de 18 000 francs», précise le média fribourgeois.

Julien Sprunger (HCFG) reagiert vor einem gigantischen Tifo zu seinen Ehren, kur vor dem funften Playoff-Viertelfinalspiel der National League zwischen dem HC Fribourg Gotteron und SC Rapperswil-Jona ...
Julien Sprunger, ému en découvrant le tifo des fans de Gottéron. Image: KEYSTONE

Mais tous ces efforts n'ont pas suffi pour faire gagner les Dragons. Rapperswil a créé une nouvelle surprise dans cette série en s'imposant 2-1, grâce au but décisif à la 45e minute de Jonas Taibel, qui... évoluera à Fribourg dès la saison prochaine.

Julien Sprunger et ses coéquipiers, désormais menés 3-2, n'ont plus le droit à l'erreur dans cette série: ils doivent remporter les deux prochains matchs pour sortir victorieux de ce quart de finale. Et ainsi continuer à rêver d'offrir au légendaire capitaine, pour ses adieux, le premier titre de champion de l'histoire du club.

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