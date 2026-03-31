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Bosnie-Italie: un soldat italien accusé d'être un espion

Un soldat-espion italien lors de l'entraînement de la Bosnie, lundi?
Un soldat-espion italien lors de l'entraînement de la Bosnie, lundi? image: watson

Un soldat italien crée un scandale avant le match en Bosnie

Un curieux intrus a été repéré lors du dernier entraînement de l'équipe bosnienne, avant sa finale des barrages pour le Mondial mardi (20h45) contre l'Italie.
31.03.2026, 09:3031.03.2026, 09:36
Yoann Graber
Yoann Graber

L'Italie peut s'attendre à vivre un enfer niveau ambiance, ce mardi soir (20h45) en finale des barrages pour la Coupe du monde. Elle défie la Bosnie-Herzégovine et son bouillant public, dans le petit stade de Zenica (15 000 places) qui va se transformer en chaudron.

Si l'enjeu sportif – un billet pour le Mondial cet été – se suffit à lui-même pour galvaniser les Bosniens et leurs fans, une nouvelle polémique est venue mettre de l'huile sur le feu ce lundi. Pour rappel, jeudi, plusieurs joueurs italiens avaient été filmés, après leur victoire contre l'Irlande du Nord, en train de célébrer la qualification de la Bosnie aux tirs au but au détriment du Pays de Galles. Sous-entendu: on préfère affronter les Bosniens que les Gallois en finale. Une forme de mépris qui a déjà beaucoup énervé les supporters de la sélection balkanique.

Ce lundi, un nouvel épisode a donc fait monter la tension. Plusieurs médias bosniens accusent l'équipe d'Italie d'avoir envoyé un espion filmer le dernier entraînement des Zmajevi (les Dragons). Et pas n'importe quel espion: un soldat italien!

Le soldat italien lors de l'entraînement de la Bosnie.
Le soldat italien lors de l'entraînement de la Bosnie. image: capture d'écran x
Des infos envoyées au coach italien Gennaro Gattuso?
Des infos envoyées au coach italien Gennaro Gattuso? image: capture d'écran x

Un homme avec une veste militaire, sur laquelle figurait le drapeau italien, a en effet été vu au bord du terrain – tout seul – avec son smartphone à la main. Une vidéo et des photos de cet homme – pas très discret, au passage, avec sa veste, son short et son cornet plastique bleu ciel – ont été largement partagées sur les réseaux sociaux et ont créé un scandale en Bosnie. «Les Italiens ont envoyé un espion, une personne totalement inattendue!», s'offusque par exemple le média Sport Sport.

RMC Sport a relayé en détail les informations des médias locaux, qui s'indignent de cette présence illégale:

«D'après Sport Sport, un soldat italien de l'Eufor (force de l'Union européenne) a filmé une bonne partie de la séance avec son téléphone portable, et ce, après les 15 minutes ouvertes à la presse.»

L'intrus a aussi été filmé

Vidéo: extern / rest/Klix

Les joueurs bosniens se sont rendus compte de cette présence dérangeante et ont interpellé l'intrus, pour lui demander de partir. «La Fédération compte même porter plainte auprès de la mission de l'Eufor en Bosnie-Herzégovine», fait savoir RMC Sport. La fédération bosnienne semble aussi estimer que le militaire italien était à la solde de la Squadra Azzurra, selon Sport Sport:

«L'apparition d'un soldat de l'Eufor avec un téléphone à la main a été interprétée comme une tentative directe des Italiens d'obtenir des détails sur les solutions tactiques et la composition possible des Dragons.»

Mais selon le Corriere dello Sport, cet Italien n'était pas un espion de l'équipe nationale, mais simplement un soldat en mission en Bosnie-Herzégovine. Et sa base est proche du centre d'entraînement de l'équipe de Bosnie. «Des informations confirmées par des sources de la Défense italienne», précise RMC Sport. Le militaire serait donc simplement venu en curieux.

En parlant de ce match👇

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