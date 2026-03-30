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Marco Odermatt devient actionnaire de la start-up suisse Gaisbock

Marco Odermatt devient actionnaire d’une start-up suisse

Après être entré au capital de X-Bionic, le récent vainqueur de la Coupe du monde de ski alpin investit à présent dans la jeune start-up suisse Gaisbock.
30.03.2026, 11:5730.03.2026, 11:57

Il y a 18 mois, Marco Odermatt faisait son entrée au capital de X-Bionic, une marque zurichoise spécialisée dans les vêtements techniques. Déjà comparé à Roger Federer pour son hégémonie sportive et sa popularité en Suisse, il lui emboîtait alors une nouvelle fois le pas en s’aventurant, lui aussi, sur le terrain du business. Pour rappel, Federer est actionnaire de l'entreprise zurichoise On.

Odermatt, qui a empoché très exactement 741 254 euros cet hiver en Coupe du monde, soit environ 679 000 francs, diversifie désormais ses investissements, comme le rapporte le Sonntags Zeitung.

Marco Odermatt explose (presque) tous les compteurs

Le Nidwaldien a en effet misé sur la start-up suisse Gaisbock, spécialisée dans les soins naturels pour hommes. Elle propose notamment des crèmes, des shampoings et autres déodorants.

L’entreprise propose, en outre, une toute nouvelle gamme de produits sportifs, avec des sprays, des gels et des huiles essentielles destinés à stimuler les athlètes, soulager certains maux et favoriser la récupération.

Selon le Sonntags Zeitung, Odermatt, par ailleurs ambassadeur et testeur de Gaisbock, aurait acquis entre 10% et 20% du capital.

L’aspect financier ne serait toutefois pas sa priorité: pour lui, c’est avant tout «un projet passionnant avec des gens formidables».

Marco Odermatt (à gauche) tenant un spray de la marque Gaisbock.
Marco Odermatt (à gauche) tenant un spray de la marque Gaisbock. image: Gaisbock

«Odi» connaît de longue date le dirigeant de la société, Ramon Riebli. Il l'a côtoyé dans le cadre du sport-études à Engelberg. A l’époque, Riebli était un fondeur prometteur, en témoigne sa participation aux Jeux olympiques de la jeunesse à Lausanne.

Son frère Janik pratique lui aussi le ski de fond et évolue en Coupe du monde. Il fait partie, aux côtés des skieurs alpins Alessio Miggiano, Eliane Christen et Livio Hiltbrand, ainsi que du fondeur Valerio Grond, des nombreux ambassadeurs de la marque.

(roc)

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