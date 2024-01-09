Ponti commence bien ++ Moser range ses patins

Fischer: l'expérience plutôt que les expériences Théo Rochette retrouve le maillot de l'équipe de Suisse Image: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY L'équipe de Suisse poursuit sa préparation en vue des JO et du Mondial en Suisse avec les Swiss Ice Hockey Games du 11 au 14 décembre à Zurich. Patrick Fischer a misé sur une sélection expérimentée.

Le deuxième tournoi de l’Euro Hockey Tour servira de répétition générale pour les JO, puisqu'il s'agira du dernier rassemblement de l’équipe avant les JO de Milan en février 2026. Fischer n'a pas fait dans l'exotisme en s'appuyant sur ses cadres. On retrouve ainsi avec plaisir Romain Loeffel, de retour après une commotion, le triple médaillé d’argent aux Mondiaux Leonardo Genoni, Tristan Scherwey, Dean Kukan et Gaëtan Haas. Grégory Hofmann et Christian Marti font aussi partie des routiniers.

Comme lors du dernier Championnat du Monde, Patrick Fischer sera assisté par Marcel Jenni et Rikard Franzén. Engagé dans la préparation en vue des Mondiaux avec l’équipe M20, Jan Cadieux ne sera pas présent.

"Sur la base des enseignements tirés de l’Euro Hockey Tour en Finlande en novembre, nous souhaitons poursuivre le développement de l’équipe à Zurich, afin d’avoir une vision plus claire de la sélection définitive pour les JO", a dit Fischer, cité dans le communiqué.

Stéphane Charlin fait équipe avec Genoni, on retrouve également les Genevois Tim Berni et Simon Le Coultre, ainsi que le Lausannois Fabian Heldner. Côté romand en attaque, présences logiques des Lausannois Damien Riat et Théo Rochette.



Défaite des Suissesses face aux Galloises Iman Beney a marqué contre les Galloises Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA L'équipe de Suisse s'est inclinée 3-2 face au Pays de Galles à Jerez. Elle perd ainsi son dernier match international de l'année.

Après la défaite 2-1 vendredi contre la Belgique, c'est la deuxième défaite sous la houlette du nouvel entraîneur Rafel Navarro. Dans un match difficile, où les Suissesses n'ont pas réussi à trouver leurs marques, seules Aurélie Csillag et Iman Beney ont apporté deux petites lueurs d'espoir.



Ponti commence bien aux Européens Noè Ponti en forme Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti a pris un départ idéal aux Championnats d'Europe en petit bassin à Lublin en Pologne. Le Tessinois a réussi le meilleur temps des séries du 50 m papillon.

Ponti a parcouru les deux longueurs en 21''86, soit un peu plus d'une demi-seconde au-dessus du record du monde qu'il détient. Les demi-finales du sprint papillon auront lieu ce soir à Lublin, la finale étant prévue mercredi soir. Il y a deux ans, lors des derniers championnats continentaux en petit bassin, Ponti avait remporté l'or sur 50, 100 et 200 m papillon.

Avec Gaia Rasmussen (10e) et Flavio Bucca (19e) sur 200 m dos, deux autres Suisses se sont qualifiés pour les demi-finales lors de la première journée de compétition en Pologne.



Fin de carrière pour Simon Moser Simon Moser doit mettre un terme à sa brillante carrière à 36 ans Image: KEYSTONE/TI-PRESS Coup dur pour Berne, Simon Moser doit mettre un terme à sa carrière. L'ailier de 36 ans a disputé 11 matches cette saison, mais une blessure mi-octobre a eu raison de sa volonté.

L'opération qui a suivi n'a pas pu permettre au Bernois de poursuivre sa route. Formé à Langnau, Simon Moser a rejoint Berne en 2014 après avoir disputé une saison en Amérique du Nord entre Milwaukee en AHL (26 pts en 48 matches) et Nashville en NHL (2 pts (1 but) en 6 matches).

Le puissant ailier s'est forgé un très joli palmarès avec trois titres de champion de Suisse avec Berne et deux médailles d'argent mondiales en 2013 et en 2018. Il a disputé près de 900 parties dans l'élite.



Victoire pour George et les Wizards Kyshawn George à la lutte avec Giannis Antetokounmpo Image: KEYSTONE/AP/John McDonnell Kyshawn George et les Wizards ont remporté leur troisième victoire de la saison. Ils se sont imposés 129-126 face aux Milwaukee Bucks.

Le Valaisan a eu un peu moins de réussite sur son shoot avec un 3/11 pour neuf points, tous inscrits derrière la ligne (3/6). Mais sur ses 31 minutes de jeu, George a capté 3 rebonds, délivré 5 assists et ajouté un contre et une interception.

Clint Capela a été moins prolifique. Les Houston Rockets ont perdu contre Utah 133-125. Le Genevois a joué neuf minutes pour deux points (aux lancers francs) et 3 rebonds offensifs. Le centre turc Alperen Sengun s'est fait plaisir avec 31 pts, 8 rebonds, 14 assists, 5 contres et 2 interceptions.

Les Los Angeles Clippers se sont eux aussi inclinés. Une défaite 140-123 face au Miami Heat. Le rookie fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser a eu droit à 12 minutes. Il s'en est servi pour inscrire 6 pts, capté un rebond et réalisé un contre.



Les Devils battus, les Suisses marquent Jonas Siegenthaler se bat contre un Adam Fantilli sans gants Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Nico Hischier et Timo Meier ont marqué, mais ce n'a pas e^pêché la défaite des Devils. New Jersey s'est incliné 5-3 à domicile face à Columbus.

Tout avait pourtant bien commencé pour les Diables avec le 10e but de Hischier, inscrit sur power-play. Palat a rapidement doublé la mise, mais les Blue Jackets n'ont pas paniqué et sont gentiment revenus dans la partie. Lorsque Sean Monahan a trouvé une deuxième fois la faille pour le 4-2, on jouait la 48e. Timo Meier a pu réduire l'écart en power-play à la 52e avec une passe pour Hischier sur le 10e but de l'Appenzellois.

A noter également la méconduite de match reçue par Jonas Siegenthaler à la 24e et alors que le score était de 2-2. Le Zurichois s'est battu avec Adam Fantilli, mais il n'avait pas bien accroché son maillot à ses cuissettes et les arbitres ont donc décidé de lui donner 5 minutes pour bagarre assorties d'une méconduite de match. Autant dire que l'entraîneur Sheldon Keefe n'était pas très heureux de la décision des officiels après la rencontre: "Il a reçu sept coups de poing avant de tomber les gants, donc pour moi il devrait y avoir une pénalité supplémentaire (réd: contre Fantilli). Les arbitres ont appliqué la règle, mais il ne voulait pas se battre et il essayait de se protéger."

Nino Niederreiter et les Winnipeg Jets ont également encaissé cinq buts lors d'une défaite 5-1 contre les Buffalo Sabres. Quant à Philipp Kurashev, il fut le seul Helvète à gagner cette nuit. Les Sharks ont dominé le Mammoth 6-3 avec un assist pour le Bernois. Ce dernier n'a joué que 10'13. En 25 matches cette saison, il en est à 6 goals et 8 assists.



Noè Ponti: "Je ne peux pas me cacher" Noè Ponti espère à nouveau frapper fort dans les Européens en petit bassin, qui débutent mardi à Lublin en Pologne.

Titré à trois reprises lors de l'édition précédente en 2023, le Tessinois peut et veut faire aussi bien.

Tous les voyants sont au vert pour Noè Ponti. "J'ai passé de bonnes vacances d'été, j'ai pu me ressourcer. J'ai passé des bons moments, puis ai recommencé à m'entraîner avec le groupe en septembre", raconte le Tessinois, double médaillé d'argent (50 et 100 m papillon) cet été dans les Mondiaux en grand bassin de Singapour.

Son état d'esprit à l'heure de reprendre l'entraînement n'était forcément pas le même qu'un an plus tôt. "L'année dernière, je sortais d'une déception" aux JO de Paris, où il avait échoué au pied du podium tant sur 100 (4e place) que sur 200 m papillon (5e). "Ce n'était pas le cas cette année", rappelle-t-il.

Du volume dès janvier Ponti, qui s'est confié à Keystone-ATS il y a deux semaines, a pourtant nagé plus à l'heure de la reprise. "J'ai parcouru plus de kilomètres en septembre qu'en 2024. Et ça s'est vu dans mes performances: sur 50 m je n'étais pas aussi rapide qu'en 2024. Alors que sur 100 m, j'ai été plus rapide", souligne-t-il.

"En 2024, avant le début de la Coupe du monde je n'avais eu que trois semaines à disposition, je n'avais pas eu beaucoup de temps. Cette année, j'ai eu quatre ou cinq semaines, j'en ai fait un peu plus", explique-t-il.

"Mais pas beaucoup plus. Je vais en revanche certainement beaucoup nager en janvier et en février. Nous allons vraiment bien nous entraîner à partir de janvier", explique Noè Ponti, qui a déjà dans un coin de sa tête les Championnats d'Europe en grand bassin d'août 2026 à Paris et bien sûr les JO de Los Angeles 2028.

"Je ferai de mon mieux" Auteur de dix podiums en dix courses disputées sur le front de la Coupe du monde en petit bassin en octobre, ce spectateur assidu du Locarno Film Festival a néanmoins fait le job pour son retour, même s'il n'a obtenu que deux succès. "Je suis très content, ça s'est bien passé, c'était un bon début de saison", se félicite-t-il.

Noè Ponti est d'ailleurs en tête des bilans européens 2025 sur 50, 100 et 200 m papillon en petit bain, et il pointe au 3e rang sur 100 m 4 nages, discipline dans laquelle il avait obtenu l'argent lors des Européens 2023 à Otopeni. De quoi lui autoriser tous les espoirs à Lublin dès mardi.

"Je ne peux pas me cacher au final. Je ferai de mon mieux à Lublin, comme toujours, et j'espère pouvoir ramener quelque chose à la maison. Comme toujours, il faudra être en forme, même être au top de sa forme. Je peux le faire et je pense que c'est possible", conclut Noè Ponti qui, sans le dire, visera le triplé en papillon à Lublin.



Coupe: Un premier derby romand au menu mardi Les 8es de finale de la Coupe de Suisse figurent au menu de la semaine sur la scène nationale. Les trois premiers matches sont programmés mardi soir, avec notamment un derby romand au menu.

Une certitude avant cette soirée: un club romand de Challenge League est assuré de disputer les quarts de finale, prévus au tout début du mois de février. Le Stade Nyonnais accueillera en effet Neuchâtel Xamax à Colovray dès 19h30. Leur seul précédent duel de la saison remonte à la 1re journée du championnat en juillet (1-1).

L'occasion est évidemment belle pour les deux équipes à ce stade déjà avancé de la compétition. Le Stade Nyonnais veut confirmer l'exploit signé au tour précédent, en septembre, avec ce succès obtenu aux tirs au but face à un FC Zurich qui avait manqué un penalty à la 85e alors que le score était de 1-1.

Neuchâtel Xamax, qui n'a pour sa part affronté jusqu'ici que des équipes de 2e ligue (le FC Diaspora et le FC Unterstrass), n'aborde pas ce 8e de finale dans des conditions idéales: les Rouge et Noir restent sur trois matches sans victoire en Challenge League (2 défaites, 1 nul).

Sixième du classement avec 4 points de retard sur son adversaire de mardi soir, le Stade Nyonnais n'est pas non plus au mieux. La troupe d'Andrea Binotto n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matches de championnat.

Mais ce succès a été obtenu sur la pelouse du co-leader de la Challenge League, le FC Aarau, à l'extérieur le 22 novembre (1-0). Et Andrea Binotto rêve certainement de jouer un mauvais tour à Xamax, qui l'avait viré au tout début de l'exercice 2022/23 après une série noire de six défaites d'affilée.

Le SLO peut y croire Une troisième formation romande de Challenge League sera en lice mardi, Stade Lausanne-Ouchy. Le SLO peut croire en son étoile à l'heure d'accueillir la lanterne rouge de Super League Winterthour (coup d'envoi à 19h). Pensionnaire de Promotion League, Cham rêve aussi d'exploit face à des Grasshoppers également mal en point (20h).



Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi Donald Trump sera présent pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 vendredi à Washington. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/FRANK FRANKLIN II Donald Trump assistera vendredi à Washington au tirage au sort du Mondial 2026, a confirmé lundi la porte-parole de la Maison Blanche. La compétition se déroulera du 11 juin au 19 juillet.

Le tirage au sort de la compétition, organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, aura lieu au Kennedy Center, une grande salle de spectacle de la capitale que le président américain a repris en main après l'avoir accusée de dérive progressiste.

Selon les modalités du tirage au sort publiées la semaine dernière, les quatre premières équipes au classement FIFA, l'Espagne, l'Argentine, la France et l'Angleterre, sont toutes placées dans le premier chapeau avec les trois pays hôtes, et elles ne pourront pas se rencontrer avant les demi-finales si elles terminent premières de leurs groupes.

Donald Trump a fait de la Coupe du monde un événement central de son deuxième mandat. Mais l'organisation du Mondial 2026 a été touchée par les prises de position du président républicain sur l'immigration, quand il a évoqué la possibilité de déplacer des matchs devant se produire dans des villes qu'il ne juge pas assez sûres vers d'autres sites.



F1: Red Bull regrette ses accusations contre Antonelli Le jeune pilote italien Kimi Antonelli fait l'objet de menaces en ligne depuis dimanche, ce qui a poussé Red Bull à réagir. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic L'écurie Red Bull a exprimé lundi ses regrets après avoir accusé Antonelli d'avoir laissé passer Norris lors du GP du Qatar. L'accusation a suscité des attaques en ligne contre le pilote italien.

Les propos "suggérant que Kimi Antonelli a délibérément permis à Lando Norris de le dépasser sont clairement incorrects", a admis Red Bull dans un communiqué. "Nous regrettons sincèrement que cela ait amené Kimi à faire l'objet de harcèlement en ligne", a poursuivi l'écurie autrichienne.

Sur fond d'intense bataille pour le titre de champion du monde, le Britannique Lando Norris (McLaren), leader au classement général, est parvenu après plusieurs tentatives à dépasser Antonelli à l'avant-dernier tour du GP du Qatar. Ce dépassement lui a permis de terminer quatrième et de limiter la casse vis-à-vis du vainqueur, le Néerlandais de Red Bull Max Verstappen.

Des menaces de mort A chaud, Gianpiero Lambiase, l'ingénieur de course de Verstappen, avait immédiatement mis en cause le jeune Italien (19 ans). "Je ne sais pas ce qui est arrivé à Antonelli, on dirait qu'il s'est juste arrêté et a laissé passer Norris", avait-il dit à son pilote dans un message audio que tous les téléspectateurs ont pu entendre.

Cette accusation, reprise à son compte par le conseiller spécial de Red Bull Helmut Marko, a suscité des tombereaux d'insultes contre Antonelli sur les réseaux sociaux, plus de dix fois ce "que nous voyons malheureusement chaque dimanche", a dénoncé Mercedes. Selon des médias britanniques, le pilote italien a même fait l'objet de "menaces de mort".

Mercedes a assuré que Lambiase s'était lui-même excusé auprès du directeur de l'équipe, Toto Wolff. Après sa quatrième place au Qatar, Norris abordera la dernière course dimanche à Abou Dhabi, où 25 points seront en jeu, avec 12 unités d'avance sur Verstappen et 16 sur son coéquipier chez McLaren, Oscar Piastri.



Tour d'Italie: L'édition 2026 passera par le Tessin Le Tour d'Italie 2026 passera par le Tessin. (Archives) Image: KEYSTONE/AP LaPresse L'édition 2026 du Tour d'Italie (8-31 mai) fera une incursion en Suisse. Les organisateurs ont annoncé ce lundi que la 16e étape aurait lieu entièrement sur sol tessinois, entre Bellinzone et Cari.

Après un départ sur sol bulgare, le peloton masculin entamera une remontée du sud au nord de l'Italie, et entreprendra au lendemain du 3e et dernier jour de repos une étape 100% tessinoise le 26 mai, avec un départ de Bellinzone et une arrivée à 1644 m d'altitude à Cari. La station de ski du nord du Tessin a déjà accueilli des arrivées d'étape du Tour de Suisse en 2016 et 2024.

A l'arrivée de la 5e étape de l'édition 2024 du Tour de Suisse à Cari, le vainqueur d'étape Adam Yates y avait conforté son maillot jaune, dont il s'était emparé la veille. Le Britannique s'était adjugé le classement général trois jours plus tard.

Cette 109e édition se déroulera sur 21 étapes pour un total de 3'459 kilomètres et un dénivelé cumulé de 49'150 m avec douze étapes comprenant l'ascension d'au moins un col, cinq étapes de haute montagne, sept arrivées en altitude et un "toit", le Passo Giau, culminant à 2'233 m. Avant l'arrivée à Rome, le passage dans les Dolomites devrait être décisif.

Un Giro dames sur neuf étapes Le prochain Giro dames se déroulera du 30 mai au 7 juin 2026 sur neuf étapes, contre huit jusque-là. Battue en juillet 2025 pour 22 secondes par la désormais double tenante du titre italienne Elisa Longo Borghini, la Bernoise Marlen Reusser aura l'occasion de prendre sa revanche.

Organisé depuis 2024, le Tour d'Italie féminin s'élancera de Cesenatico, la ville du littoral adriatique où a grandi et vécu la figure tragique du cyclisme italien Marco Pantani. Son arrivée sera jugée dans le Piémont à Saluces après 1'153,7 kilomètres de course et un dénivelé total de 12'500 mètres.



Girmay s'engage pour trois ans avec NSN Cycling Team Biniam Girmay rejoint la formation à licence suisse NSN Image: KEYSTONE/EPA L'Erythréen Biniam Girmay roulera les trois prochaines saisons pour NSN Cycling Team. Cette formation construite sur les fondations de l'équipe Israël-PremierTech l'a annoncé lundi.

Premier Africain à avoir remporté une classique (Gand-Wevelgem en 2022) avant trois succès d'étapes au Tour de France 2024 terminé avec le maillot vert du classement par points, Biniam Girmay (25 ans) débarque de la formation belge Intermarché. Celle-ci est en cours de fusion avec Lotto.

"Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Biniam. Non seulement 2026 marquera un nouveau chapitre pour l'équipe, mais cela en représentera également un pour Biniam, et je ne pouvais imaginer de meilleur moment pour nous lancer ensemble dans cette aventure", a indiqué le manager général de NSN Kjell Carlström.

L'équipe Israel Premier Tech, dont la présence a été dénoncée lors de plusieurs courses cette saison par des manifestants propalestiniens, vient de changer de nom et de structure et est devenue NSN Cycling Team. NSN ("Never Say Never") courra sous licence suisse et sa structure sera espagnole, basée à Barcelone et à Gérone, en Catalogne.



Mort à 92 ans de la légende italienne Nicola Pietrangeli Nicola Pietrangeli (ici à Rome en 2007 au côté de Rafael Nadal) est décédé à 92 ans Image: KEYSTONE/AP/ALESSANDRA TARANTINO Nicola Pietrangeli, double vainqueur de Roland-Garros et premier Italien à avoir remporté un titre du Grand Chelem, est décédé à l'âge de 92 ans. La Fédération italienne (FITP) l'a annoncé lundi.

"Le tennis italien pleure son icône. Seul Italien à faire partie du Hall of Fame du tennis mondial, Nicola Pietrangeli est mort à l'âge de 92 ans", a écrit la FITP sur son compte X.

"C'est avec une profonde tristesse que nous disons au revoir à Nicola Pietrangeli, vraie légende du tennis italien (...) Ciao, Nicola", ont de leur côté réagi les organisateurs du Masters 1000 de Rome.

Nicola Pietrangeli, né en 1933 à Tunis d'un père italien et d'une mère russe, a longtemps été considéré, avant l'éclosion de Jannik Sinner, comme le meilleur joueur italien de l'histoire.

Durant sa carrière qui s'est essentiellement déroulée avant l'ère Open, Pietrangeli a remporté 48 titres en simple, selon la Gazzetta dello Sport, dont deux éditions de Roland-Garros en 1959 et 1960. Sur la terre battue parisienne, il a perdu deux autres finales, contre l'Espagnol Manuel Santana, en 1961 et 1964.

Sur sa surface de prédilection, Pietrangeli a également remporté trois éditions de l'Open de Monte-Carlo (1961, 1967, 1968) et deux éditions des Internationaux d'Italie (1957, 1961). Il a également atteint le dernier carré sur le gazon de Wimbledon, en 1960.

120 succès en Coupe Davis Sa carrière a également été marquée par la Coupe Davis, dont il a disputé 164 matches, simples et doubles compris, pour un total de 120 victoires. S'il n'a jamais soulevé le prestigieux Saladier d'argent comme joueur, échouant en finale en 1960 et 1961 à chaque fois face à l'Australie, il était le capitaine de l'Italie lorsqu'elle a été sacrée pour la première fois en 1976.

L'un des courts les plus iconiques du Foro Italico, où a lieu en mai de chaque année le Masters 1000/WTA 1000 de Rome, porte depuis 2006 son nom.



FC Barcelone: longue absence pour Aitana Bonmati Aitana Bonmati est sur la touche pour de longs mois Image: KEYSTONE/EPA La star Aitana Bonmati, coéquipière de l'internationale suisse Sydney Schertenleib au FC Barcelone, est au repos forcé pour de longs mois.

L'Espagnole s'est fracturé le péroné gauche dimanche à l'entraînement avec son équipe nationale.

La triple lauréate du Ballon d'Or s'est blessée en raison d'un "mauvais appui", selon le communiqué de la fédération espagnole. La Roja prépare le match retour de la finale de la Ligue des nations contre l'Allemagne, prévu mardi.

