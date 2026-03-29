Une équipe cycliste pro se fait voler en pleine course
L'équipe Visma-Lease a Bike a été victime d'une tentative de vol d'un de ses vélos durant la quatrième étape de la Semaine internationale Coppi et Bartali, samedi entre Ponte di Piave et Valdobbiadene en Italie.
La formation néerlandaise a communiqué sur cet incident:
Selon une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux, un spectateur a profité de l'arrêt de la voiture Visma pour bondir sur le toit. Alors qu'il tentait de s'emparer d'un des vélos, il est tombé de la voiture lorsque le conducteur a démarré, ce qui a provoqué la colère du second spectateur qui a invectivé les occupants et a donné des coups de poing dans l'une des vitres.
La scène en vidéo
«Nous prenons cet incident très au sérieux, car la sécurité de nos collègues a été mise à mal», a expliqué le patron de l'équipe Visma-Lease a Bike, Richard Plugge, cité dans le communiqué. Il a ajouté:
Contactés par l'AFP, les organisateurs de l'épreuve faisant partie du troisième niveau du cyclisme mondial (UCI Europe Tour), dont l'arrivée sera jugée dimanche à Gemona del Friuli (nord-est), n'ont pas donné suite.
Avant la dernière étape, le Français de l'équipe Ineos Grenadiers Axel Laurance était en tête du classement général avec deux secondes d'avance sur le Suisse Mauro Schmid.
(afp/yog)