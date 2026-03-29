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Une équipe cycliste pro se fait voler en pleine course

La formation Visma-Lease a Bike a vécu une mésaventure aussi insolite qu'effrayante, samedi en Italie.

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L'équipe Visma-Lease a Bike a été victime d'une tentative de vol d'un de ses vélos durant la quatrième étape de la Semaine internationale Coppi et Bartali, samedi entre Ponte di Piave et Valdobbiadene en Italie.

La formation néerlandaise a communiqué sur cet incident:

«Un incident a eu lieu durant la quatrième étape de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, impliquant deux supporters enivrés. L'un est monté sur le toit de la voiture de l'équipe et a tenté d'emporter un vélo, l'autre s'est comporté de façon très agressive envers les occupants de la voiture.»

Selon une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux, un spectateur a profité de l'arrêt de la voiture Visma pour bondir sur le toit. Alors qu'il tentait de s'emparer d'un des vélos, il est tombé de la voiture lorsque le conducteur a démarré, ce qui a provoqué la colère du second spectateur qui a invectivé les occupants et a donné des coups de poing dans l'une des vitres.

La scène en vidéo Vidéo: twitter

«Nous prenons cet incident très au sérieux, car la sécurité de nos collègues a été mise à mal», a expliqué le patron de l'équipe Visma-Lease a Bike, Richard Plugge, cité dans le communiqué. Il a ajouté:

«Notre staff sur place s'est immédiatement manifesté auprès de la police et des organisateurs. Au final, aucun équipement n'a été volé, ni aucun dégât causé, nos collègues dans la voiture vont bien mais ont été, cela se comprend, secoués par cet incident.»

Contactés par l'AFP, les organisateurs de l'épreuve faisant partie du troisième niveau du cyclisme mondial (UCI Europe Tour), dont l'arrivée sera jugée dimanche à Gemona del Friuli (nord-est), n'ont pas donné suite.

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Avant la dernière étape, le Français de l'équipe Ineos Grenadiers Axel Laurance était en tête du classement général avec deux secondes d'avance sur le Suisse Mauro Schmid.

(afp/yog)