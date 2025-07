Reusser toujours en rose ++ Messi en grande forme

Immobile de retour en Serie A, à Bologne Ciro Immobile a signé à Bologne Image: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN Ciro Immobile, co-meilleur buteur de l'histoire de la Serie A sur une saison, va retrouver le Championnat d'Italie après une parenthèse d'une saison en Turquie.

L'attaquant évoluera sous le maillot de Bologne, a annoncé jeudi le club d'Emilie-Romagne.

La durée de son contrat n'a pas été précisée. Selon la chaîne de télévision Sky Sport Italia, Ciro Immobile (35 ans) a signé un contrat d'une année jusqu'en juin 2026, assorti d'une option pour une saison supplémentaire.

Immobile, qui s'est fait un nom avec la Lazio (207 buts en 340 matches entre 2016 et 2024), a passé la saison dernière avec Besiktas pour qui il a marqué 15 buts en 31 matches. Son contrat avec le club stambouliote avait été résilié en début de semaine.

Bologne, entraîné par Vincenzo Italiano, a terminé à la 9e place du championnat et a remporté la Coupe d'Italie, son premier trophée depuis 1974, ce qui lui vaudra de participer à la Ligue Europa. Le club compte trois internationaux suisses sous contrat: Dan Ndoye, buteur décisif en finale de Coupe, Michel Aebischer et Remo Freuler.



Dzeko, 39 ans, retrouve la Serie A avec la Fiorentina Edin Dzeko, 39 ans, retrouve la Serie A Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le vétéran bosnien Edin Dzeko, passé notamment par l'AS Rome et l'Inter Milan, va retrouver le Championnat d'Italie. L'attaquant de 39 ans rejoint la Fiorentina, qui a officialisé jeudi son arrivée.

"Edin Dzeko, né à Sarajevo le 17 mars 1986, a signé un contrat qui le lie avec le club violet jusqu'au 30 juin 2026, comportant une option pour une saison supplémentaire sous certaines conditions", a indiqué le club toscan dans son communiqué.

Edin Dzeko (141 sélection avec la Bosnie, 68 buts) a passé les deux dernières saisons en Turquie avec Fenerbahce, où son contrat était arrivé à expiration. Il y a inscrit 46 buts en 99 matches toutes compétitions confondues.



Une journée sans histoire pour Marlen Reusser Marlen Reusser reste en rose après 5 des 8 étapes du Giro Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone Marlen Reusser a défendu victorieusement son maillot rose de leader lors de la 5e étape du Giro. A trois jours de l'arrivée, la Bernoise précède l'Italienne Elisa Longo Borghini de 16 secondes.

La gagnante de l'édition 2024 est bien la dernière rivale de Marlen Reusser sur les routes de ce Giro. Reléguée à près de 2 minutes, la Néerlandaise Anna van der Breggen est, quant à elle, trop loin désormais pour nourrir de véritables ambitions.

La victoire lors de cette 5e étape entre Milan et Monselice est revenue au sprint à la Néerlandaise Lorena Wiebes, déjà victorieuse deux jours plus tôt à Trente. Marlen Reusser a pris la cinquième place de ce sprint pour conclure une journée sans histoire.



Un quatrième doublé de rang pour Lionel Messi Lionel Messi survole la MLS. Image: KEYSTONE/AP/Steven Senne Lionel Messi a marqué un quatrième doublé de rang en MLS. L'Argentin a été le grand artisan du succès 2-1 de l'Inter Miami face à New England à Foxborough.

La série de Lionel Messi, débutée avant la Coupe du monde des clubs, est inédite en MLS. L'Argentin de 38 ans avait marqué deux buts contre Montréal samedi pour le retour de Miami en championnat après une lourde élimination en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs contre le Paris SG le 29 juin (4-0).

Lionel Messi a récidivé mercredi à la 27e puis à la 38e minute, portant son total à 14 réalisations en 15 rencontres de championnat cette saison. L'attaquant de Nashville Sam Surridge reste en tête du classement des buteurs avec 16 réalisations, mais il a joué six matches de plus que l'Argentin.



Groupe A: Un match pour beurre à Thoune Les Finlandaises avaient battu l'Islande lors de leur premier match Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Le stade de Thoune sera le théâtre jeudi du premier match sans véritable enjeu de l'Euro. Assurée de terminer en tête du groupe A, la Norvège se mesure à une équipe d'Islande d'ores et déjà éliminée.

Bien sûr, les 100'000 euros récompensant chaque victoire obtenue dans la phase préliminaire pourraient constituer une forme de motivation pour les Norvégiennes. Mais la sélectionneuse Gemma Grainger pourrait bien faire tourner son effectif.

Ses joueuses ne jetteront sans doute pas toutes leurs forces dans la bataille, six jours avant un quart de finale prévu à Genève face au 2e de la poule B (vraisemblablement l'Italie). A l'inverse, l'Islande fera tout pour sauver l'honneur après les deux défaites subies face à la Finlande (1-0) puis à la Suisse (2-0).



La Suisse veut plus qu'un point face à la Finlande Un nul lui suffirait pour disputer le premier quart de finale de son histoire dans un Euro. Mais l'équipe de Suisse veut battre la Finlande jeudi à Genève (21h) dans la troisième journée du groupe A.

En pleine confiance après leur probante victoire obtenue contre l'Islande dimanche à Berne (2-0), les Suissesses sont proches d'atteindre ce qui constitue, paradoxalement, autant un objectif presque minimal qu'un jalon historique. Le statut de tête de série réservé au pays-hôte a, en effet, offert à la Suisse un avantage non négligeable en lui permettant d'éviter un mastodonte européen au premier tour.

Une élimination jeudi en cas de défaite face à la Finlande, un adversaire largement à la portée des joueuses de Pia Sundhage, serait donc synonyme de désillusion pour une équipe qui n'a cessé de gagner la sympathie du public helvétique depuis le début de la compétition.

Attention à la Finlande Certes, le deuxième but marqué par Alayah Pilgrim dimanche au Wankdorf place la Suisse en pole position avant ce véritable 8e de finale, dont le vainqueur affrontera l'Espagne ou l'Italie vendredi 18 juillet à Berne. Mais Lia Wälti et ses coéquipières ne comptent pas prendre les Finlandaises à la légère devant le public romand.

"Elles m'impressionnent depuis le début de la compétition", a lâché la capitaine de l'équipe de Suisse dimanche soir. "C'est une équipe incroyablement forte qu'on n'avait pas forcément à l'oeil au départ." Mardi en conférence de presse, sa jeune coéquipière Noemi Ivelj lui a emboîté le pas: "Selon moi, elles ont proposé un meilleur football que la Norvège et l'Islande pour l'instant".

Dimanche à Sion, il n'a manqué qu'un soupçon de réussite à la Finlande, à qui la Norvège a fait le même coup qu'aux Suissesses lors du match d'ouverture (2-1). Pas abattues par ce cruel revers, les "Chouettes boréales" savent que la pression reposera sur les épaules helvétiques jeudi à Genève.

Un engouement inimaginable Mais depuis le début de l'Euro, les joueuses de Pia Sundhage semblent avoir fait de cette pression leur meilleure alliée. Le soutien des 30'000 spectateurs et plus présents à Bâle et à Berne n'est vraiment pas étranger à leur remarquable débauche d'énergie. Le travail physique imposé par la sélectionneuse au cours de la longue préparation du mois de juin porte ses fruits.

La Suédoise de 65 ans, qui en a pourtant vu, des publics euphoriques, tout au long de sa carrière, a avoué elle-même sa surprise quant à l'engouement suscité par son équipe. "Je n'aurais jamais imaginé voir des Suisses créer une telle ambiance", a-t-elle lancé, hilare, dimanche après la victoire contre l'Islande. "J'espère qu'on aura droit au même soutien lors du troisième match."

Pour emballer le public du Stade de Genève, la Suisse sait qu'elle ne doit pas se satisfaire du match nul et qu'elle doit continuer à se montrer à la fois solide et offensive pour se mettre rapidement à l'abri. "On veut gagner ce match. Et je suis très confiante dans notre capacité à y parvenir", a assuré lundi Sydney Schertenleib, avec l'ambition de prolonger un peu plus la fièvre qui s'est emparée du pays.



Belinda Bencic veut marcher sur les traces de Martina Hingis Belinda Bencic marchera-t-elle ce jeudi sur les traces de Martina Hingis ? 28 ans après la Saint-Galloise, elle peut devenir la deuxième Suissesse finaliste à Wimbledon.

Après ses exploits contre Ekaterina Alexandrova et Mirra Andreeva, elle devra élever encore le curseur face à Iga Swiatek. No 4 mondiale, la Polonaise disputera comme la Championne olympique de Tokyo sa première demi-finale à Wimbledon. Elle est montée en puissance au fil des tours. Mais elle sait aussi tout le danger que peut représenter Belinda Bencic contre laquelle elle avait écarté deux balles de match il y a deux ans en huitième de finale de ce même tournoi de Wimbledon.

Belinda Bencic peut vraiment aborder ses retrouvailles avec Iga Swiatek en toute confiance. S'il évolue dans le même registre que mercredi face à Andreeva, elle peut vraiment lui rendre la monnaie de sa pièce. Cette rencontre suivra la première demi-finale entre Aryna Sabalenka et Amanda Anisivoma qui débutera à 13h30 (14h30 en Suisse).



Le PSG sans pitié Ousmane Dembélé vient d'inscrire le 2-0 pour un PSG impitoyable. Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith Il n’y a vraiment rien à faire contre le PSG ! A son tour, le Real Madrid a été désarmé devant la force collective des nouveaux Champions d’Europe.

A New York, le PSG a battu 4-0 le Real dans la demi-finale de la Coupe du monde des clubs qui opposait les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Avec Ousmane Dembélé titularisé pour la première fois dans cette Coupe du monde, les Parisiens ont forcé la décision d’entrée de jeu grâce à des réussites de Fabian Ruiz (6e) et de Dembélé (9e) justement consécutives à deux grossières erreurs de Raul Asensio et d’Antonio Rüdiger.

La messe était dite. Malgré ses individualités, jamais le Real Madrid n’a pu caresser un espoir d’une remontada face à une telle équipe qui a salé l'addition par Ruiz (24e) et Gonçalo Ramos (87e). Pour ses retrouvailles avec le PSG, Kylian Mbappé a traversé la rencontre comme une âme en peine. Le constat vaut également pour Vinicius.

Dimanche toujours à New York, le PSG entend couronner sa saison avec un titre mondial. Les Parisiens aborderont la finale contre Chelsea avec, bien sûr, les faveurs du pronostic. Aujourd’hui, aucune équipe ne peut résister à la formidable formation bâtie par Luis Enrique qui ne cesse de stupéfier tous les observateurs à chacune de ses sorties.



Novak Djokovic pour une revanche Prochaine adversaire de Belinda Bencic, Mirra Andreeva fait forte impression depuis le début du tournoi Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Novak Djokovic (ATP 6) a rejoint le no 1 mondial Jannik Sinner en demi-finale de Wimbledon. Le septuple vainqueur du tournoi a battu en quatre sets Flavio Cobolli (ATP 24).

Comme au tour précédent contre Alex De Minaur (ATP 11), le Serbe de 38 ans a laissé échapper une manche, mais il s'est finalement imposé 6-7 (6/8) 6-2 7-5 6-4 sur le Central contre le Florentin de 23 ans.

Sur sa deuxième balle de match, Djokovic a néanmoins fait une mauvaise chute et s'est tordu de douleur quelques instants sur le court avant de se relever et de conclure le match quelques instants plus tard.

En quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, Novak Djokovic jouera en demi-finale contre l'actuel patron du circuit Jannik Sinner, qualifié plus tôt dans l'après-midi.

Les deux hommes se sont déjà rencontrés en demi-finale de Roland-Garros début juin, et Sinner s'était imposé en trois sets.

Sinner mène cinq victoires à quatre dans ses duels avec Djokovic, mais a perdu ses deux seules confrontations sur gazon contre le Serbe, en quarts de finale de Wimbledon en 2022 et en demi-finale l'année suivante.



L'Angleterre déclasse les Pays-Bas La joie de Georgia Stanway. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Championne d'Europe en titre, l'Angleterre est revenue dans le jeu. Quatre jours après sa défaite contre la France, elle a battu 4-0 les Pays-Bas à Zurich.

La star des Lionesses Lauren James a signé un doublé (22e, 60e), accompagnée de Georgia Stanway (45e) et Ella Toone (67e). A la faveur de ce large succès, les Anglaises ont sans doute fait un pas décisif vers la qualification pour les quarts de finale. Un succès contre le Pays de Galles lors de leur dernier match devrait largement suffire.

Victorieux 3-0 du Pays de Galles, les Pays-Bas ont déçu, incapables de rivaliser vraiment contre leurs adversaires. On les voit mal inquiéter la France dimanche.



Jannik Sinner ne laisse aucune chance à Ben Shelton Jannik Sinner: un succès probant face à Ben Shelton. Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Jannik Sinner a obtenu sans trembler son ticket pour les demi-finales de Wimbledon. Le no 1 mondial a dominé en trois sets l'Américain Ben Shelton (ATP 10).

La blessure au coude subie au tour précédent n'a pas contrarié la marche en avant de l'Italien de 23 ans, aux coups droits redoutables et au service impeccable, vainqueur 7-6 (7/2) 6-4 6-4 en 2h19'. Vendredi, il affrontera le septuple vainqueur de Wimbledon Novak Djokovic (ATP 6) ou l'Italien Flavio Cobolli (ATP 24), avec l'espoir d'accéder à sa première finale à Church Road.

Face à Shelton, Sinner a évacué les doutes nés de son huitième de finale, qu'il a gagné après l'abandon de Grigor Dimitrov (ATP 21) au début du troisième set alors que le Bulgare avait remporté les deux premiers. Sinner lui-même s'était blessé au coude droit après une glissade, une frayeur qui l'a conduit à faire l'impasse sur un entraînement, mardi.

L'Italien s'est présenté mercredi sur le Court no 1 avec une longue manche blanche enserrant son bras droit. Mais il n'a pas paru souffrir de cette gêne, sauf sur un service de l'Américain qui lui a arraché une grimace de douleur.

Dans ce duel de serveurs, où le premier set s'était réglé au tie-break en faveur de Sinner, le premier break n'est survenu qu'à la toute fin du deuxième set et il a été réalisé par le no 1 mondial.

Il a refait le coup au bout de la troisième manche, en concluant la partie sur son deuxième break seulement, et sur sa troisième balle de match.

Sur sa route de la demi-finale, Sinner a gagné tous ses matches en trois manches, à l'exception de celui contre Dimitrov.



L'étape à Evenepoel, le jaune pour Pogacar Remco Evenepoel intouchable à Caen. Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Remco Evenepoel a remporté le contre-la-montre de la cinquième étape du Tour de France à Caen. Pour sa part, Tadej Pogacar a pris le maillot jaune pour repousser déjà très loin Jonas Vingegaard.

Sur un parcours de 33 km, le Belge, grand favori de ce chrono, s'est imposé avec 16 secondes d'avance sur Pogacar qui a admirablement résisté au champion olympique. Jonas Vingegaard, seulement 13e, est le grand perdant du jour parmi les principaux favoris du Tour en concédant 1'21'' à Evenepoel.

Au classement général, Pogacar, qui ravit le maillot jaune à Mathieu van der Poel dont le contre-la-montre n'est pas du tout la spécialité, compte désormais 42 secondes d'avance sur Evenepoel, qui passe de la neuvième à la deuxième place, 59 secondes sur Kévin Vauquelin, et surtout 1'13'' sur Vingegaard, un écart déjà très conséquent.

C'est la deuxième victoire d'étape sur le Tour de France pour Evenepoel après celle dans le contre-la-montre l'année dernière à Gevrey-Chambertin pour ses débuts sur la Grande Boucle.

Le Flamand, coiffé d'un casque doré depuis son doublé olympique, est quasiment invincible dans l'exercice. Il a remporté les six derniers chronos auxquels il a pris part dont celui du Tour de Romandie à Genève, et 9 sur 12 depuis le début de l'année 2024. Il a bouclé le parcours en 36:42 à une moyenne affolante de 54 km/h.

"Je suis content de ma performance évidemment. Décrocher une deuxième victoire d'étape pour notre équipe c'est très bien aussi", a-t-il dit, s'imposant deux jours après son coéquipier chez Soudal Quick-Step, Tim Merlier.

"Tadej a fait un très gros chrono aussi, a-t-il ajouté. Comparé à celui du Dauphiné (en juin), il a fait un gros pas en avant. Il a montré qu'il était en grande forme et que c'était l'homme à battre dans ce Tour. Pour ma part, j'ai fait un pas vers le podium mais la route est encore longue."



Ana-Maria Crnogorcevic mesure tout le chemin parcouru Ana-Maria Crnogorcevic et la Suisse pour un grand soir à Genève. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Recordwoman de sélections en équipe de Suisse, Ana-Maria Crnogorcevic est prête à vivre un nouveau moment fort face à la Finlande jeudi. "On veut écrire l'histoire", lance la Bernoise.

"J'ai joué mon premier match international il y a 16 ans devant 200 ou 300 spectateurs. Je me disais que c'était improbable de jouer un jour devant 30'000 personnes en Suisse, et pourtant nous y voilà", a déclaré la joueuse aux 171 capes internationales mercredi en conférence de presse d'avant-match.

"On veut écrire l'histoire et se qualifier pour les quarts de finale", a poursuivi Crnogorcevic, qui n'a pas encore été titularisée dans cet Euro. La meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de Suisse (74 buts) est sortie du banc à deux reprises dans le rôle plus défensif que lui réserve désormais Pia Sundhage.

Face à la Finlande, la joueuse du Seattle Reign espère voir la Suisse poursuivre sur sa lancée. "Il faudrait reproduire la première mi-temps qu'on a réussi contre la Norvège et la deuxième mi-temps du match contre l'Islande", a-t-elle suggéré.

Conserver le ballon Présente à ses côtés en conférence de presse, sa sélectionneuse a relevé les principales forces de la Finlande. "Elles savent combiner dans l'axe du terrain pour se créer des situations de but", a expliqué Sundhage. "Espérons que l'on puisse avoir la possession du ballon, ça nous évitera de devoir trop défendre."

La Suédoise, qui a promis "quelques pas de danse" en cas de qualification, est bien au courant qu'un match nul suffirait à ses joueuses pour passer l'écueil. "Cela ne changera pas grand-chose au déroulement du match", a-t-elle toutefois estimé. "Mais évidemment, si l'on se retrouve à 2-2 ou 3-3 à dix minutes de la fin, cela influencera notre façon de défendre et les changements qui seront effectués."



Belinda Bencic: un match magnifique pour un immense exploit Belinda Bencic n'arrive pas à y croire: elle est en demi-finale à Wimbledon ! Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Extraordinaire Belinda Bencic (WTA 35) ! La Saint-Galloise jouera ce jeudi une demi-finale de Wimbledon, l’année où personne ne l’attendait à pareille fête.

Sur le Central devant la Reine Camilla, Belinda Bencic a battu 7-6 (7/3) 7-6 (7/2) Mirra Andreeva (WTA 7) au terme d’une rencontre de très grande qualité. Sa prochaine adversaire sera Iga Swiatek (WTA 4) qui, comme Belinda Bencic, disputera sa première demi-finale à Church Road.

Belinda Bencic atteint pour la deuxième fois le dernier carré dans un tournoi du Grand Chelem, six ans après une défaite malheureuse à New York face à Bianca Andreescu. "C’est complètement fou. C’est un rêve qui se réalise", soulignait la Championne olympique lors de son interview d’après-match. Mais pour que l’histoire soit encore plus belle pour la maman de Bella, cette demi-finale doit lui sourire. Surtout contre Iga Swiatek devant laquelle elle avait perdu il y a deux ans en huitième de finale ici-même à Wimbledon malgré deux balles de match dans sa raquette.

Si elle évolue dans le même registre que devant Mirra Andreeva, Belinda Bencic aura vraiment toutes ses chances face à la Polonaise. Devant la Russe, elle a livré une performance de choix pour rappeler que le gazon était vraiment sa meilleure surface. Dominatrice à l’échange, elle a su contenir la puissance et les variations de son adversaire pour signer un succès qui ne souffre aucune discussion. Dans les deux jeux décisifs, elle a fait parler son expérience pour fermer la porte à la protégée de Conchita Martinez.

Revenue sur le Circuit l’automne dernier, la maman de Bella avait abordé cette quinzaine londonienne sans grandes ambitions. Contrainte de renoncer à Roland-Garros en raison d’une blessure au bras, elle avait été éliminée sans gloire au premier tour à Bad Hombourg face à Ekaterina Alexandrova . Mais lundi, elle a pris sa revanche sur Alexandrova avant de renvoyer Andreeva à ses études. Il reste maintenant à celle qui est devenue la deuxième Suissesse demi-finaliste à Wimbledon après Martina Hingis à rendre à Iga Swiatek la monnaie de sa pièce. Elle doit aborder cette rencontre contre la Polonaise avec la même volonté de développer son jeu d’attaque qui a fait merveille devant Mirra Andreeva.