Sommer et Akanji champions d'Italie ++ Antonelli gagne à Miami

Le Real Madrid retarde le sacre du Barça Vinicius Junior a inscrit un doublé plein de classe pour retarder le couronnement du rival barcelonais. Image: KEYSTONE/EPA/Quique Garcia Le Real Madrid a retardé le sacre annoncé du FC Barcelone en Liga espagnole. Les Merengue ont battu l'Espanyol 2-0 dimanche, une semaine avant de retrouver les Blaugrana pour un clasico au Camp Nou.

Privé de Kylian Mbappé (blessé), le Real a forcé la décision en deuxième mi-temps grâce à un doublé plein de classe Vinicius Jr. Le premier but, marqué à la suite d'un une-deux avec Gonzalo, a rappelé l'étendue du talent de l'attaquant brésilien.

Avec cette victoire, les Merengue reviennent à 11 points du Barça, qui a battu Osasuna samedi (2-1), alors qu'il reste quatre journées au programme. Les deux géants espagnols s'affronteront dimanche prochain à Barcelone pour un choc qui pourrait sacrer les Catalans en cas de match nul ou de victoire.



L'Inter Milan de Sommer et Akanji sacré champion d'Italie Manuel Akanji (à droite) est champion d'Italie dès sa première saison à l'Inter Milan. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'Inter Milan a décroché dimanche son 21e titre de champion d'Italie. Les Nerazzurri de Yann Sommer et Manuel Akanji ont décroché le succès dont ils avaient besoin contre Parme (2-0).

Avec 12 points d'avance sur le Napoli, champion sortant, l'Inter ne peut plus être rejointe en tête de la Serie A à trois journées de la fin du championnat. Ce 21e scudetto lui permet de désormais devancer de deux titres son rival de l'AC Milan, mais la Juventus et ses 36 sacres sont toujours loin devant au palmarès du calcio.

Dimanche, les hommes de Cristian Chivu ont fait la différence juste avant la mi-temps sur une réussite de Marcus Thuram (45e+1). Ils ont ensuite assuré leur succès en fin de match avec un deuxième but marqué par Henrikh Mkhitaryan (80e).

Le bon choix d'Akanji Ce titre vient couronner une saison maîtrisée sur le plan national et fait quelque peu oublier une piteuse élimination en Ligue des champions. Les Nerazzurri avaient subi la loi des surprenants Norvégiens de Bodö/Glimt en barrages d'accession aux 8es de finale (5-2 sur l'ensemble des deux matches).

En faisant le choix de rejoindre Yann Sommer, son ancien coéquipier en sélection, en Lombardie, Manuel Akanji a visé juste. La rude concurrence en défense à Manchester City l'avait contraint à trouver une porte de sortie à la fin du dernier mercato estival. Le Zurichois, qui est rapidement devenu indispensable dans la défense à trois de Chivu, enrichit son palmarès d'un nouveau titre.



Kimi Antonelli remporte le Grand Prix de Miami Kimi Antonelli a parfaitement géré ce quatrième GP de la saison. Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier Kimi Antonelli (Mercedes) s'est adjugé dimanche le Grand Prix de Miami, quatrième course de la saison de Formule 1. L'Italien a devancé les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri.

Après plus d'un mois de pause et deux Grands Prix annulés (Bahreïn et Arabie saoudite) en raison de la guerre en Iran, la Formule 1 a repris ses droits sur le circuit de Miami Gardens. Mais malgré certains ajustements du règlement technique, la hiérarchie n'a pas été bousculée: Kimi Antonelli est toujours l'homme fort du paddock.

Parti en pole position, l'Italien de seulement 19 ans a signé son troisième succès consécutif de l'année en gérant parfaitement une course finalement épargnée par la pluie. Il a d'abord lutté avec Norris et avant de finalement récupérer la P1 au 29e tour (sur 57) et de résister jusqu'au bout aux attaques du champion du monde 2025.

Deuxième sur la grille de départ, Max Verstappen (Red Bull) a frôlé la correctionnelle avec un tête-à-queue avant le premier virage et a dû finir la course avec un aileron abîmé. Le Néerlandais a terminé au 5e rang, juste derrière George Russell (Mercedes).

La course a également a été marquée par l'accrochage spectaculaire entre Pierre Gasly (Alpine) et Liam Lawson (Racing Bulls). Le Français est sorti sain et sauf après que sa voiture a effectué plusieurs tonneaux.

Le prochain Grand Prix aura lieu le 24 mai à Montréal (Canada).



Manchester United retrouve la Ligue des champions Kobbie Mainoo a plongé Old Trafford dans l'euphorie. Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Manchester United a assuré sa qualification pour la prochaine Ligue des champions en battant son rival historique Liverpool. Les Red Devils se sont imposés 3-2 dimanche à Old Trafford.

Les Mancuniens menaient 2-0 à la mi-temps après des buts rapides de Matheus Cunha et Benjamin Sesko. Ils ont été rejoints à 2-2 (47e Szoboszlai, 56e Gakpo), mais l'ont emporté sur un dernier but de Kobbie Mainoo, le joueur qu'a relancé l'entraîneur Michael Carrick au début de son intérim.

A trois journées de la fin du championnat, Manchester United (3e, 64 pts) est assuré de finir parmi les cinq premières places qualificatives pour la grande Coupe d'Europe. Liverpool (4e, 58 pts) compte six points d'avance sur l'actuel sixième, Bournemouth.



La belle semaine de Thalmann, meilleur grimpeur du Tour de Romandie Roland Thalmann a remporté un joli maillot du meilleur grimpeur. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Roland Thalmann n'avait jamais été à pareille fête. Le Suisse s'est imposé au classement du meilleur grimpeur du Tour de Romandie 2026, son premier maillot distinctif sur le circuit World Tour.

Le grimpeur a été l'un des cyclistes les plus entreprenants de cette semaine romande. Echappé dès la première étape autour de Martigny, il a récidivé le lendemain entre Rue et Vucherens, avant d'assurer sa victoire lors de l'étape reine samedi, où il a franchi en tête le col du Jaun lors des deux premières ascensions.

"Partir à l'avant à trois reprises, c'était encore plus dur que ce que j'imaginais. Mais c'était l'une de mes plus belles semaines, s'est réjoui le coureur de la formation Tudor Pro Cycling. J'espère que ce maillot est le premier d'une longue série."

Un heureux événement en juillet Il s'est réjoui de pouvoir profiter d'être aux avant-postes, lui qui est d'ordinaire cantonné à un rôle plus discret au sein de son équipe. "Je me souviendrai de ces passages au col du Jaun. Il y avait une foule incroyable, c'est pour ce genre de moment que l'on fait ce métier", s'est ému Thalmann.

Le Lucernois ne sera en revanche pas de première apparition sur le Tour de France. Il s'apprête à vivre d'un heureux évènement. "Je vais devenir papa en juillet, a annoncé le coureur de 32 ans avec joie. Je verrai ensuite ce que l'avenir me réserve."

Voisard heureux de sa semaine Son coéquipier et leader pour le classement général Yannis Voisard a lui terminé à la 8e place à Leysin, son troisième top 10 de la semaine. Treizième au général, il remporte le classement du meilleur Suisse, où il n'était en concurrence qu'avec Thalmann et Robin Donzé, lui aussi Jurassien et membre de la Tudor.

"C'est toujours un plaisir de recevoir un prix, même si la concurrence n'était pas très forte. Je suis très content de ma semaine, et je me réjouis d'avoir trois semaines de pause", a déclaré celui qui prendra part au Tour Auvergne-Rhône-Alpes du 7 au 14 juin (ex-Critérium du Dauphiné).



La Suisse bat la Tchéquie aux tirs au but Leonardo Genoni a brillé dimanche devant le filet helvétique Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE L'équipe de Suisse a conclu la troisième semaine de préparation à "son" championnat du monde sur une victoire.

La troupe du coach Jan Cadieux a battu la Tchéquie 1-0 après les tirs au but dimanche à Ceske Budejovice.

Ecrasée 8-1 jeudi par la Suède à Jönköping, battue 5-3 samedi par la Finlande - mais après avoir été menée 5-0, la Suisse a rendu une copie de bien meilleure qualité dimanche. Son portier Leonardo Genoni, méconnaissable jeudi, n'est pas étranger à cette solide performance.

Le gardien de Zoug a effectué 22 parades face à une équipe tchèque emmenée par son coéquipier en club Dominik Kubalik. La défense helvétique a il est vrai gommé les erreurs qu'elle avait accumulées dans ses deux précédentes sorties, facilitant ainsi la vie de son dernier rempart.

L'équipe de Suisse, qui évoluait sans deux de ses centres les plus expérimentés (Denis Malgin et Pius Suter, qui étaient au repos dimanche), a dans l'ensemble dominé les débats. Mais elle s'est également heurtée à un gardien en pleine confiance: Josef Korenar a été crédité de 29 arrêts.

Rochette décisif Les Helvètes ont en outre manqué d'efficacité. A l'image de cette reprise manquée par le capitaine Calvin Thürkauf sur un service parfait de Théo Rochette à un peu plus de 5' de la fin du temps réglementaire. Le premier trio suisse, complété par Damien Riat, a d'ailleurs fait très bonne impression dimanche.

Cette partie s'est finalement jouée aux tirs au but, malgré quelques belles opportunités de part et d'autre dans la prolongation disputée à trois contre trois. Tyler Moy et Rochette ont trouvé la faille dans le "shootout" côté suisse, Leonardo Genoni capitulant quant à lui une seule fois sur les cinq tentatives tchèques.

A Ängelholm la semaine prochaine L'équipe de Suisse retournera en Suède la semaine prochaine, à Ängelholm, pour une nouvelle étape du Euro Hockey Tour. Elle y affrontera les mêmes adversaires que durant la semaine écoulée: la Finlande jeudi (15h), la Suède samedi (16h) et la Tchéquie dimanche à 12h pour terminer. Avec sans doute de nouveaux joueurs, dont certains évoluent en NHL.



Le Barça rejoint Lyon en finale de la Ligue des champions féminine Alexia Putellas (au centre) a inscrit un doublé face au Bayern. Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le FC Barcelone s'est qualifié dimanche pour la finale de la Ligue des champions féminine en écartant le Bayern Munich (4-2, 1-1 à l'aller). Les Espagnoles affronteront l'OL Lyonnes le 23 mai à Oslo.

Accrochées à l'aller la semaine dernière sur la pelouse de l'Allianz Arena, les coéquipières de Sydney Schertenleib - qui a suivi la rencontre sur le banc - sont difficilement venues à bout des Munichoises, grâce à des buts de Salma Paralluelo (13e), Putellas (22e, 58e), et Ewa Pajor (55e). La rencontre s'est déroulée devant 60'021 spectateurs au Camp Nou.

Les Barcelonaises disputeront leur septième finale de la Ligue des champions sur les huit dernières éditions (élimination en demi-finales en 2020), et viseront un quatrième sacre européen après 2021, 2023 et 2024. Depuis 2018, ce sera la quatrième finale entre les Lyonnaises, octuples championnes d'Europe (2011, 2012, 2016-2020 et 2022) et les Barcelonaises.



Sinner remporte un 5e Masters 1000 consécutif Sinner a remporté dimanche son 5e Masters 1000 d'affilée Image: KEYSTONE/EPA/CHEMA MOYA Après Paris fin 2025, puis Indian Wells, Miami et Monte-Carlo cette année, Jannik Sinner a remporté dimanche à Madrid son cinquième Masters 1000 consécutif.

Le no 1 mondial a surclassé en finale l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3) 6-1 6-2 en 57 minutes.

L'Italien de 24 ans décroche sa première victoire à la Caja Magica et son deuxième titre d'affilée sur terre battue. Cela fait de lui l'ultra-favori à Roland-Garros (24 mai-7 juin), où le double tenant du titre Carlos Alcaraz sera absent en raison d'une blessure au poignet droit.

Mais ce sacre à Madrid constitue un record: aucun joueur n'avait remporté cinq Masters 1000 consécutivement jusqu'ici. Jannik Sinner compte désormais 28 victoires de rang dans les tournois de cette catégorie, avec seulement deux sets concédés (56-2) au passage.

Le quadruple lauréat en Grand Chelem marche sur l'eau en ce début de saison puisqu'il est invaincu depuis désormais 23 matches et compte déjà quatre titres en Masters 1000, une performance qui n'avait pas été réalisée depuis Novak Djokovic en 2016 (quatre sur toute la saison).

Un 9e succès de suite face à Zverev Jannik Sinner a battu dimanche pour la neuvième fois d'affilée Alexander Zverev, double vainqueur à Madrid (2018 et 2021), et pour la quatrième fois de la saison (demi-finale à Indian Wells, Miami et Monte-Carlo).

Comme souvent, il s'est montré très agressif au retour et Zverev n'a jamais existé. Mené 5-0 après seulement 17' de jeu, l'Allemand de 29 ans a manqué des points faciles, à l'image de ces deux volées mal jaugées alors que le court était grand ouvert. Il n'a gagné au final que 7 points sur le service de Sinner...

Madrid était le dernier tournoi où Sinner n'avait aucun point à défendre (il avait été suspendu trois mois par l'antidopage l'an dernier). Il est engagé au Masters 1000 de Rome (6-17 mai), où il avait été battu en finale par Carlos Alcaraz en 2025.



Servette domine Grasshopper au Letzigrund Les Grenat félicitent Thomas Lopes (au centre), qui a marqué à 19 ans son troisième but en trois matches de championnat. Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Servette a décroché une nouvelle victoire, la 4e en cinq matches, dimanche face à Grasshopper. Les Grenat ont gagné 2-0 au Letzigrund et continuent de s'illustrer dans une fin de saison sans enjeu.

Quelques semaines après avoir dominé les Sauterelles à Genève (5-0 le 21 mars), les joueurs de Jocelyn Gourvennec n'ont pas beaucoup plus tremblé sur la pelouse du barragiste. Ils ont profité de l'expulsion d'Allan Arigoni pour une grosse faute sur Bradley Mazikou, suivie dans la foulée d'un autogoal de Maximilian Ullmann, provoqué par un centre de l'inévitable Micha Stevanovic (33e).

A 11 contre 10, les Grenat ont tranquillement géré leur avantage en deuxième période, bien aidés par le 2-0 de Thomas Lopes (50e). Le jeune ailier genevois (19 ans) a inscrit son troisième but en trois matches d'une belle frappe enroulée du pied gauche.

Avec 46 points, Servette fait jeu égal avec Lucerne en "tête" du Relegation Group et peut aborder tranquillement ses trois derniers matches. Pour Grasshopper, qui sera entraîné dès lundi par Peter Zeidler, le barrage de promotion-relégation se profile toujours plus à l'horizon.

Lugano arrache les trois points De son côté, Lugano a arraché trois points importants en battant les Young Boys au Cornaredo (1-0). Les Tessinois ont fait la différence en fin de match sur une réussite de Renato Steffen de la tête (84e).

Cette victoire permet à Lugano (3e, 63 pts) de garder une marge de cinq points sur le FC Sion (4e, 58 pts). Les Bianconeri reviennent également à hauteur de Saint-Gall (2e, 63 pts), battu par les Valaisans un peu plus tôt dans l'après-midi.



Pogacar survole le Tour de Romandie Tadej Pogacar a encore une fois triomphé dimanche sur le TdR Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Tadej Pogacar a éclaboussé de toute sa classe le Tour de Romandie, qu'il disputait pour la première fois.

Le Slovène de 27 ans a fêté dimanche à Leysin son quatrième succès d'étape en six jours de course. Il s'impose avec 42'' d'avance sur son dauphin Florian Lipowitz au général.

Le quadruple vainqueur du Tour de France, battu seulement dans le prologue de Villars-sur-Glâne (6e) et lors de la 3e étape à Orbe (4e du sprint), n'a pas semblé forcer son talent sur les hauteurs de Leysin. Il a placé son effort à 350 mètres de la ligne pour devancer de 3'' Florian Lipowitz.

Devancé de 35'' au général par Tadej Pogacar au départ dimanche à Lucens, Florian Lipowitz a tout tenté pour désarçonner le meilleur coureur du peloton alors qu'on l'avait jugé trop "frileux" depuis le début de cette boucle romande.

L'Allemand a enchaîné les attaques dans les 3200 derniers mètres d'une étape qui comportait deux côtes puis l'ascension finale vers Leysin (13,9 km, à 6% de moyenne). Mais il n'a rien pu faire dans les derniers hectomètres, alors que le premier groupe de poursuivants venait de rejoindre le duo de tête.

Meilleur Suisse au cours de cette semaine, Yannis Voisard a pris la 8e place de cette ultime étape, à 17'' de "Pogi". Le Jurassien termine 13e du général, à 4'39 du Slovène. Son coéquipier chez Tudor Roland Thalmann s'est quant à lui adjugé le classement de la montagne.



Thoune sacré champion après la victoire de Sion à Saint-Gall Rilind Nivokazi (de face) et les Sédunois ont offert leur premier titre au FC Thoune en battant Saint-Gall dimanche. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le FC Thoune est officiellement champion de Suisse! Promu en Super League cette saison, le club bernois a fêté son premier sacre dimanche après la défaite de son dauphin Saint-Gall contre Sion (3-0).

Dominés par l'enjeu tant le week-end dernier devant leur public (défaite 1-0 contre Lugano) que samedi à Bâle (défaite 3-1), les Thounois ont eu besoin d'un coup de pouce pour finaliser leur sensationnel exploit. Ils peuvent remercier le FC Sion, qui a signé une nouvelle performance de choix en s'imposant à Saint-Gall.

Les Valaisans ont remporté un quatrième match consécutif sans encaisser de but. Leur gardien Anthony Racioppi, certes bien aidé par sa barre transversale ce dimanche, n'a plus été battu depuis le 21 mars.

Kololli et Chouaref s'illustrent En Suisse orientale, les joueurs de Didier Tholot ont su rebondir après une intervention zélée de la VAR et l'annulation du premier but de Josias Lukembila (18e). Benjamin Kololli a finalement ouvert le score à la 43e d'une jolie talonnade, à la suite d'un temps fort saint-gallois.

Ce but a mis Sion en confiance, et le quatrième de Super League a ensuite déroulé en deuxième période. Ilyas Chouaref a marqué le 2-0 sur un exploit personnel après un long dégagement de Racioppi (63e) et Théo Berdayes a inscrit le 3-0 de la tête sur un corner bien botté par Kololli (76e).

Cette belle victoire permet donc à l'Oberland bernois de célébrer ses champions. Et à Sion de revenir provisoirement à deux points du podium et de Lugano (3e), avant le match des Tessinois chez les Young Boys (16h30).



Un seul ticket suisse pour Pékin 2027, grâce au 4x100 m mixte Ajla Del Ponte a brillé au sein du 4x100 m mixte suisse dimanche Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Un seul des quatre quatuors suisses en lice aux Mondiaux de relais de Gabarone a obtenu son ticket pour les championnats du monde d'athlétisme de Pékin 2027, celui du 4x100 m mixte.

Déception pour les relayeuses du 4x100 m dames, qui ont échoué de très peu.

Sur 4x100 m mixte, Enrico Güntert, Ajla Del Ponte, Felix Svensson et Salomé Kora ont parfaitement su saisir leur chance dimanche. Ils ont pris la 2e place de la deuxième série de repêchage - la plus lente - pour décrocher l'un des quatre tickets attribués dans cette deuxième journée. Le quartette a couru en 41''02, contre 41''49 samedi.

Neuvième des séries à trois millièmes de la finale - et d'un ticket pour Pékin 2027 -, le quartette féminin du 4x100 m (Chloé Rabac, Fabienne Hoenke, Léonie Pointet et Céline Bürgi) a subi un nouvel échec rageant 24 heures plus tard. Les quatre jeunes femmes ont terminé au 3e rang en 42''92.

Rabac/Hoenke/Pointet/Bürgi, qui avaient couru en 43''11 samedi, ont échoué à 0''02 de la 2e et dernière place qualificative pour Pékin 2027 obtenue par la Grande-Bretagne. Leur chrono dominical leur aurait permis de figurer parmi les deux premiers de la première série de repêchage...

Un record en vain Pas d'exploit par ailleurs pour les équipes du 4x400 m. Chez les dames, Iris Caligiuri, Annina Fahr, Karin Disch et Salomé Hüsler ont connu l'élimination dimanche. Chez les messieurs, Julien Bonvin, Ricky Petrucciani, Dany Brand et Lionel Spitz ont pris la 5e place de leur série de repêchage en 3'01''59.

Avec Vincent Gendre à la place de Petrucciani samedi, le quatuor avait fait mieux en s'offrant même un nouveau record de Suisse (3'01''18). Mais il aurait fallu réaliser moins de 3'00''45 pour terminer à l'une des deux premières places de sa série et se qualifier pour Pékin 2027.

Tout espoir n'est cependant pas perdu pour les trois quartettes suisses ayant manqué la qualification pour les Mondiaux d'athlétisme de Pékin 2027. Les quatre dernières places disponibles seront en en effet attribuées l'an prochain en fonction du classement mondial.



Noemi Rüegg gagne la 1re étape de la Vuelta Noemi Rüegg a remporté dimanche la 1re étape de la Vuelta femenina Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Noemi Rüegg (EF-Education) a fêté dimanche le plus beau succès de sa carrière. La Zurichoise a remporté la 1re étape de la Vuelta femenina pour décrocher sa première victoire dans un grand Tour.

Lauréate du Tour Down Under en janvier, Noemi Rüegg (25 ans) a cueilli son deuxième succès de la saison en s'imposant au terme des 113,9 km d'une étape qui reliait Marin et Salvaterra de Miño. Elle s'est imposée devant la Belge Lotte Kopecky, double championne du monde sur route, au terme d'un sprint en montée.

Noemi Rüegg, 7e de la course sur route des JO de Paris 2024, confirme ainsi encore l'étendue de ses progrès. La Zurichoise avait terminé ce printemps 2e de Milan-Sanremo, où seule Lotte Kopecky s'était montrée plus rapide qu'elle dans l'emballage final, et 5e de l'Amstel Gold Race.



Une première pour Sina Frei en cross country Sina Frei vit un début de saison de rêve Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Sina Frei connaît un début de saison de rêve.

La Zurichoise de 28 ans, déjà victorieuse en short track lors de l'ouverture de la Coupe du monde à Yongpyong, s'est imposée en cross country "classique" dimanche en Corée du Sud. Il s'agit de son premier succès dans la discipline olympique.

La vice-championne olympique de Tokyo 2021 a triomphé dans des conditions rendues difficiles par de fortes pluies. Tout d'abord distancée par la Suédoise Jenny Rissveds, elle a rattrapé la tête de la course avant le dernier tour, au côté de l'Américaine Madigan Munro, avant de s'échapper.

C'est notamment à pied que Sina Frei a fait la différence: pour franchir les montées raides sur sol mouillé, les coureuses ont dû descendre de leur vélo à plusieurs reprises. Au final, la Zurichoise s'est imposée avec 26'' d'avance sur Jenny Rissveds (2e). Avec Ronja Blöchlinger (7e) et Jolanda Neff (8e), deux autres Suissesses se sont classées dans le top 10.

Double médaillée aux Mondiaux (1re en short track et 3e en cross country), Sina Frei était déjà montée à deux reprises sur le podium en Coupe du monde de cross country. En septembre 2024, elle avait terminé 2e à Lake Placid et 3e une semaine plus tard à Mont-Sainte-Anne.

A noter l'absence en Corée du Sud d'Alessandra Keller, 3e du général de la Coupe du monde 2025 et plus grand espoir suisse. La Nidwaldienne a renoncé à participer à l'ouverture de la saison après sa victoire au Cape Epic en Afrique du Sud. Elle prévoit de faire ses débuts dans trois semaines à Nove Mesto, en République tchèque.

