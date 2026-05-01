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Davos-Fribourg Gottéron: le goal de la victoire de Wallmark

Vidéo: extern / rest

Voici le but qui a offert le Graal à Gottéron

Les Dragons ont remporté leur premier titre en National League, jeudi à Davos. Voici le goal en prolongation de ce 7e et ultime match, qui leur a offert ce sacre.
01.05.2026, 00:2801.05.2026, 00:43

Fribourg a conquis son premier titre de champion de Suisse jeudi soir à Davos lors de l'acte VII de la finale. Un succès 3-2 après prolongation grâce à un but de Wallmark.

Lucas Wallmark a joué le rôle de Morgan Samuelsson. En 2001, l'attaquant suédois (un signe?) avait offert le titre en prolongation à Zurich dans cette même situation. Jusqu'à maintenant, c'était la seule fois où le titre s'était joué dans le temps supplémentaire. Ce but décisif – un tir puissant depuis une position excentrée – est tombé à la 66e minute en power-play.

Le but en vidéo

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Un homme va longtemps se remémorer l'action qui a précédé: c'est Calle Andersson. Le défenseur a en effet provoqué la supériorité numérique fribourgeoise en envoyant le puck hors de la surface de glace. Et dire que le jeu de puissance des Dragons était l'une des grandes faiblesses de ces play-off...

Avant cette issue heureuse, Fribourg avait ouvert les hostilités dès la 3e sur son premier power-play. Bien servi par Kapla, Borgström a trouvé le fond du but d'Aeschlimann. Davos a ensuite eu quelques occasions d'égaliser, mais Berra a dit non. Puis à la 14e, sur une passe entre les jambes de Nemeth, c'est le jeune Jamiro Reber qui a pu inscrire le deuxième but de Gottéron.

A l'instar de l'acte V, Davos a répondu. Pas en toute fin de période, mais à la 17e via Dahlbeck. Le défenseur a pu s'avancer pour battre Berra d'un très bon lancer des poignets et relancer les actions grisonnes.

Gottéron est sacré grâce à ces quatre facteurs

Comme ce fut le cas lors du dernier match dans les montagnes, Fribourg a eu passablement de peine au tiers médian. A la 25e, Zadina s'est créé une immense occasion. Tout comme Chris Egli à la 31e. Reto Berra a aussi eu un peu de chance quelques instants plus tard lorsqu'un puck parti dans les airs est retombé sur ses jambières sans qu'il s'y attende. Davos aurait pu mettre davantage de pression sur le but fribourgeois, mais les Grisons ont accumulé les pénalités stupides, au contraire d'un Gottéron plutôt discipliné.

Le troisième tiers commença par une grosse occasion pour Sprunger, mais le capitaine des Dragons n'a pas trouvé la faille pour son 1186e et dernier match. Non, ce que les Fribourgeois redoutaient se produisit à la 49e. A la toute fin d'une pénalité de Nemeth, c'est Zadina, le meilleur Davosien, qui a égalisé d'un maître tir.

Die Fribourger Spieler mit Julien Sprunger feiern den Meistertitel mit dem Pokal nach ihrem Sieg gegen Davos in der Verlaengerung im siebten Eishockey Playoff Finalspiel der National League zwischen H ...
Gottéron est champion national pour la première fois de son histoire. image: Keystone

Les Fribourgeois ont bien failli tout perdre à la 58e lorsque les Davosiens ont pu se présenter en deux contre un, mais l'envoi de Kessler a été renvoyé par la transversale de Berra. Mais comme durant toute cette saison un peu magique, Gottéron a eu ce brin de chance avec lui. Peut-être que les cierges allumés à Bourguillon méritent une part de ce titre.

(ats/yog/jah)

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