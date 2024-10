Triplé et record pour Patrick Lange ++ Deuxième défaite pour les Wizards

Les Dodgers mènent 2-0 face aux Yankees Shohei Ohtani s'est blessé à une épaule dans le match 2 des World Series Image: KEYSTONE/EPA/ALLISON DINNER Les Los Angeles Dodgers mènent 2-0 face aux New York Yankees dans les World Series, la finale de la MLB. Mais la franchise californienne craint pour sa superstar, le Japonais Shohei Ohtani, blessé à une épaule samedi à LA dans un match no 2 remporté 4-2. Dave Roberts, le manager des Dodgers, a parlé d'une "petite subluxation de l'épaule gauche". Un examen IRM devrait permettre d'en savoir plus. Roberts s'est toutefois déjà montré confiant quant à la possibilité pour Ohtani de participer au reste de la série. Au cours de la septième manche, Shohei Ohtani a quitté le terrain en se tenant le bras gauche avec le coude plié. Le Japonais de 30 ans est devenu cette saison le premier joueur à réaliser 50 "homeruns" et 50 bases volées en un championnat. Freddie Freeman, qui avait brillé lors du premier match des World Series, s'est de nouveau montré décisif samedi à Los Angeles. Le troisième match de la série aura lieu lundi à New York, qui accueillera également les actes IV et - si besoin - V. Quatre victoires sont nécessaires pour remporter le titre.

Triplé et record du parcours pour Patrick Lange Patrick Lange a remport Image: KEYSTONE/DPA/ARNE DEDERT L'Allemand Patrick Lange a remporté pour la troisième fois le championnat du monde d'Ironman à Hawaii. Même une frayeur due à un contact avec une méduse dans la portion de natation ne l'a pas empêché de triompher, avec qui plus est un nouveau record du parcours à la clé. Lange (38 ans) s'est imposé en 7h35'53 au terme des 3,86 km de natation, des 180,2 km de vélo et des 42,2 km de course à pied. Il a devancé de plus de 7' son dauphin, le Danois Manus Ditlev, pour s'imposer pour la troisième fois à Hawaii après 2017 et 2018. L'Allemand a ainsi amélioré de plus de 4' le record du parcours détenu par le Norvégien Gustav Iden depuis 2022.

Une deuxième (lourde) défaite pour George et les Wizards Kyshawn George (18) et les Wizards ont subi la loi de Cleveland samedi Image: KEYSTONE/AP/John McDonnell Washington a subi une deuxième lourde défaite en deux matches joués à domicile dans cette saison NBA. Battus 122-102 par le champion en titre Boston jeudi, Kyshawn George et les Wizards ont été dominés 135-116 par les Cleveland Cavaliers samedi soir. Sorti du banc, Kyshawn George a été au final le deuxième joueur le plus utilisé par son coach Brian Keefe, derrière l'arrière français Bilal Coulibaly (meilleur marqueur des Wizards avec 23 points en 35' de jeu). L'ailier valaisan a griffé le parquet durant 27 minutes. Le "rookie" de 20 ans n'a rentré aucun tir (0/7) mais a inscrit 2 points grâce à un 2/4 sur la ligne des lancers-francs. Et il n'a pas été avare en efforts: il s'est fait l'auteur de 4 rebonds, 4 passes décisives et 4 contres pour un différentiel de -2. La saison s'annonce tout de même bien compliquée pour des Wizards en reconstruction, même si ces lourdes défaites ont été subies face à deux des favoris de la Conférence Est. Après avoir bouclé la pire saison de l'histoire de la franchise (15 victoires, 67 défaites en 2023/24), ils affichent un triste -39 au cumul des scores.

Un 8e succès en 8 matches pour El Nino et les Jets Niederreiter (à droite) et les Jets en sont à 8 succès en 8 matches Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh Et de huit pour Winnipeg! Nino Niederreiter et les Jets ont cueilli samedi leur huitième succès en huit matches disputés depuis le début de la saison de NHL en allant s'imposer 5-3 à Calgary. Niederreiter a pris une prépondérante dans cette victoire. Le Grison de 32 ans a délivré la passe décisive sur les deux derniers buts de son équipe, le 4-3 signé Cole Perfetti à la 57e en supériorité numérique et le 5-3 inscrit par Mason Appleton à 1'14 de la fin du temps réglementaire dans la cage vide. Auteur d'un doublé deux jours plus tôt à Seattle, El Nino en est à quatre matches de suite avec au moins 1 point à son actif. Cette série, au cours de laquelle il a cumulé 6 points, lui permet de totaliser 8 points à son tableau de chasse 2024/25. Il affiche en outre un différentiel global de +9. Les Jets sont la neuvième équipe de l'histoire à gagner au moins huit matches pour démarrer une saison régulière. Le record de la NHL, co-détenu par les Toronto Maple Leafs version 1993/94 et le millésime 2006/07 des Buffalo Sabres, est de 10 victoires consécutives dans une entame de saison. Fiala puni Auteurs pour leur part d'un début de saison catastrophique avec cinq défaites dans leurs cinq premières sorties, les Predators de Roman Josi vont mieux. Nashville a décroché un troisième succès d'affilée samedi face à Columbus (4-3 ap), où le défenseur bernois a souffert avec un bilan personnel de -2 et un temps de jeu dantesque (27'10). Kevin Fiala a passé une soirée encore plus compliquée, même s'il a signé un assist et que les Kings ont battu Utah 3-2 à Los Angeles. L'attaquant saint-gallois est resté sur le banc pendant les 24 dernières minutes du match, puni par son coach après avoir écopé de sa deuxième pénalité de la soirée. Coach des Kings, Jim Hiller avait prévenu que n'importe quel joueur provoquant une pénalité inutile verrait son temps de jeu impacté. La deuxième pénalité écopée par Fiala a coûté un but à Los Angeles, Utah revenant à 2-1 à la 36e une seconde après la fin de cette pénalité.

Sainz partira en pole devant Verstappen et Norris Carlos Sainz partira en pole au Mexique Image: KEYSTONE/EPA/Isaac Esquivel Carlos Sainz partira en pole position du GP du Mexique dimanche. L'Espagnol a décroché le meilleur temps des qualifications disputées samedi, devant le leader au championnat Max Verstappen (à 0''225) et son rival britannique Lando Norris (à 0''314). Sainz, qui a signé sa sixième pole en F1 - mais la première depuis septembre 2023 - aura fort affaire à l'extinction des feux, dimanche à 21h00 (heure suisse), pour contenir les deux pilotes forts du moment, Max Verstappen et Lando Norris. "Je ne m'attendais pas à ça !", a réagi Verstappen, qui a souffert d'un problème moteur sur sa Red Bull vendredi, manquant une bonne partie des essais libres essentiels aux réglages des voitures. "Mad Max" partira devant son poursuivant au championnat Lando Norris (McLaren), qu'il distance de 57 points au classement général -- tandis que jusqu'à 26 points seront à récupérer à l'issue de cette 20e manche (sur 24) de la saison. Bottas 15e L'autre Ferrari, celle du Monégasque Charles Leclerc, s'élancera 4e. La troisième ligne sera 100% Mercedes et britannique, George Russell ayant devancé Lewis Hamilton. Suivront la modeste Haas du Danois Kevin Magnussen, 7e devant l'Alpine du Français Pierre Gasly, 8e. Largement acclamé par son public, Sergio Perez (Red Bull) ne partira que 18e. Côté Sauber-Ferrari, le Finlandais Valtteri Bottas s'élancera en 15e position, le Chinois Zhou Guanyu en 20e e.

Choc au sommet pour Servette Servette dispute un choc au sommet dimanche lors de la 11e journée de Super League. Deuxièmes, les Grenat affrontent le leader Zurich au Letzigrund (16h30). Servette, vainqueur du derby du Rhône samedi dernier (3-0), a l'occasion de prendre les commandes du classement de la Super League en cas de victoire contre les Zurichois. Mais ce duel face au "Z", invaincu cette saison au Letzigrund et battu une seule fois à Saint-Gall le 24 septembre, s'annonce rude. Les hommes de Ricardo Moniz comptent un point d'avance sur Servette et restent sur une victoire acquise lors du derby zurichois (2-1). Eliminés en phase de qualification de la Conference League, ils se concentrent eux aussi pleinement sur le championnat. Le FC Sion tentera lui de se relancer après sa défaite à Genève. Les Valaisans accueillent Saint-Gall (14h15), qui a joué jeudi en Conference League (défaite 4-2 contre la Fiorentina). Les hommes de Didier Tholot sont à la recherche de points, eux qui n'ont plus gagné depuis le 10 août en Super League.

Déjà l'heure de la revanche pour Lando Norris au Mexique Lando Norris a été privé de podium le week-end dernier lors du GPle 1 des Etats-Unis, au bénéfice du leader Max Verstappen. Il tâchera de reprendre l'ascendant sur son rival dimanche au Mexique. Lors de la dernière manche à Austin (Texas), Norris avait franchi la ligne d'arrivée 3e mais en raison d'une pénalité controversée de cinq secondes infligée dans les derniers instants de la course pour sa manoeuvre à l'encontre de Verstappen, il avait rétrogradé à la 4e place, au profit de son concurrent néerlandais. Au général, le triple champion du monde résiste toujours à Norris, qu'il distance de 57 points à la veille de la 20e manche (sur 24) de la saison. Avec un maximum de 146 points encore à distribuer lors des cinq dernières manches, le pilote McLaren doit désormais inscrire en moyenne 11,5 points de plus par week-end que son rival chez Red Bull jusqu'au GP à Abou Dhabi début décembre, pour remporter son premier titre en F1. Verstappen vise le 4 à la suite Grâce à la victoire de Charles Leclerc devant son coéquipier Carlos Sainz à Austin, Ferrari, troisième du championnat chez les constructeurs, ne compte plus que huit unités de retard sur Red Bull (504 points contre 496 pour Ferrari) à qui elle peut récupérer la deuxième place dès dimanche. Pour tenter de contenir la Scuderia - et revenir sur McLaren - Red Bull pourra d'abord compter sur Verstappen, qui espère pouvoir capitaliser sur les améliorations constatées à Austin sur sa RB20. En ligne de mire: une 4e victoire de rang au Mexique - ce qui serait sa première victoire en GP depuis fin juin.

Marco Odermatt repart à la conquête du globe Marco Odermatt et les skieurs de la Coupe du monde lancent leur saison dimanche avec le géant de Sölden (10h00/13h00). Le Nidwaldien est prêt pour tout rafler une nouvelle fois. Eliminé et battu pour la première fois en géant lors des finales de Saalbach après douze victoires consécutives dans la discipline (entre mars 2023 et mars 2024), Marco Odermatt a l'occasion de remettre les pendules à l'heure à Sölden. "Odi" sait gagner sur le glacier du Rettenbach, où il s'était imposé en 2021 et 2022 (la course avait été annulée l'an dernier). Le seul homme qui semble vraiment capable de le priver d'une 38e victoire en Coupe du monde est son compatriote et coéquipier Loïc Meillard. Le skieur d'Hérémence, deuxième du classement général l'hiver dernier, n'est jamais monté sur la boîte à Sölden, mais a été désigné par Odermatt en personne comme son principal rival. Les retours de Marcel Hirscher et de Lucas Braathen seront également scrutés de près dans le Tyrol autrichien. Cette première course de la saison donnera des indications sur leur capacité à jouer la gagne cet hiver.

Le FC Barcelone fesse le Real Madrid à Bernabeu Robert Lewandowski vient d'ouvrir le score pour le Real Madrid. Image: KEYSTONE/EPA/JUANJO MARTIN Le premier Clasico de la saison a tourné à la démonstration pour le FC Barcelone. Les Catalans se sont tout simplement imposés 4-0 à Bernabeu face à un Real Madrid à la dérive. Devant son public, le détenteur de la Ligue des Champions a été crucifié en seconde période sur un doublé de Robert Lewandowskl (54e et 56e), sur une frappe merveilleuse de Yamine Lamal (77e) et, enfin, sur un lob délicieux de Raphinha (84e). Ces buts splendides ont justement récompensé une équipe qui a livré une performance collective de premier plan. Avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior à la pointe du 4-4-2 de Carlo Ancelotti, le Real a tenté de forcer la décision sur les transitions. Seulement, le Français et le Brésilien n’ont pas su déjouer le piège du hors-jeu admirablement tendu par les Catalans. Avec cette victoire sans appel, le FC Barcelone a creusé un premier écart en tête du classement. Il possède désormais un avantage de 6 points sur le Real.

Yverdon gagne un premier match à l'extérieur depuis 447 jours Mitchy Ntelo marque le 3-2 au bout du temps additionnel. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Une réussite de Mitchy Ntelo au bout du temps additionnel a offert à Yverdon la victoire 3-2 à Lucerne. La première en Super League à l’extérieur depuis le... 6 août 2023. Le but du Belge, qui doit beaucoup à la vista de Fodé Sylla, n’a pas de prix. Il brise une sorte de malédiction qui poursuivait les Vaudois depuis 447 jours. Il est tombé alors que Lucerne, mené 2-0 dès la 11e minute, venait d’égaliser sur un autogoal de Christian Marques à la 91e... Il permet, enfin, à Yverdon de se retrouver provisoirement du bon côté de la barre à trois jours d’un derby contre Lausanne-Sport qui promet énormément. Yverdon a marqué d’entrée par Boris Cespedes et par Hugo Komano. Il a subi ensuite l’ascendant des Lucernois qui seraient revenus bien plus tôt au score si Paul Bernardoni n’avait pas sorti le grand jeu. Dans sa cage, le portier français a multiplié les parades pour retarder l’échéance. Mais tous ses coéquipiers méritent également un concert de louanges pour l’esprit de corps qu’ils ont témoigné jusqu’à l’ultime seconde.

Gottéron et Genève-Servette s'inclinent, le LHC victorieux Melvin Nyffeler a brillé face à Gottéron Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ L'embellie n'a pas duré du côté de Gottéron. Les Fribourgeois ont subi samedi un deuxième revers en 24 heures en National League, s'inclinant 2-1 à Rapperswil-Jona. Genève-Servette a également connu la défaite face à Davos (3-1), alors que Lausanne est allé s'imposer 3-2 à Lugano. Gottéron avait pourtant abordé le week-end en confiance après avoir gagné deux matches de suite. Mais après avoir cédé aux tirs au but vendredi face à Langnau, les joueurs de Pat Emond dû s'incliner samedi face à une équipe de Rapperswil-Jona qui restait pourtant sur deux défaites d'affilée. Cette partie avait pourtant démarré sous les meilleurs auspices pour les Dragons, qui ont encaissé dès la 1re minute un but finalement annulé et ont ouvert la marque à la 13e. La joie du buteur Maximilian Streule fut cependant de courte durée: 59 secondes plus tard, c'est lui qui déviait un tir adverse dans son propre filet. Bryan Rüegger a capitulé une deuxième fois à la 30e, Yannick-Lennart Albrecht profitant d'un cafouillage pour inscrire le 2-1. Les Fribourgeois ont ensuite dominé les débats mais se sont heurtés à un excellent Melvin Nyffeler (33 arrêts). Muet depuis désormais cinq matches, le "power-play" fribourgeois a sombré samedi. Le GSHC perd Mayer L'heure n'est pas non plus aux réjouissances du côté de Genève-Servette, qui a subi samedi sa troisième défaite de la semaine. Davos a forcé la décision sur un but marqué par Adam Tambellini en supériorité numérique à 2'41 de la fin du temps réglementaire, avant de sceller le score dans une cage vide. Le GSHC a en outre perdu son portier Robert Mayer, touché à un genou à la 22e après un choc avec Klas Dahlbeck. Son remplaçant Nassim Jaafri-Hayani a dû s'incliner sur une réussite de Valentin Nussbaumer 59 secondes plus tard, mais Teemu Hartikainen a relancé son équipe à la 45e (1-1). En vain. Lausanne a pour sa part su faire oublier sa déconvenue de la veille face à Ajoie. Le LHC a infligé une quatrième défaite d'affilée à Lugano, qui avait été écrasé 8-1 à Davos vendredi. Les Vaudois, dauphins des Zurich Lions au classement, ont dû patienter jusqu'à la 57e pour faire la différence sur un but à 5 contre 4 de Tim Bozon. Bienne facile Vainqueur aux tirs au but à Lausanne vendredi, Ajoie n'est pas parvenu à enchaîner. Les hommes du coach intérimaire Julien Vauclair se sont inclinés 3-0 à domicile face à Bienne, qui a marqué deux fois à 5 contre 4 et une fois à 4 contre 5. Désormais 3es, les Seelandais ont gagné six de leurs sept derniers matches. Ajoie en reste pour sa part à deux victoires dans cet exercice 2024/25. Le club jurassien avait dû patienter jusqu'à la mi-janvier avant de fêter deux succès consécutifs la saison passée... Le dernier match de la soirée a vu Zoug s'imposer 4-0 sur la glace de Langnau. L'EVZ, 4e à égalité de points avec Bienne, a cueilli sa troisième victoire consécutive grâce notamment au 11e but de la saison de Vozenilek.

Un but et quatre assists pour Xherdan Shaqiri Xherdan Shaqiri: toujours aussi fort à 33 ans. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Qui a dit que Xherdan Shaqiri n’était plus qu’un has been ? A Winterthour, celui qui peut être considéré comme l’un des plus grands joueurs suisses de l'histoire a réussi un très grand numéro. Le transfuge de Chicago a marqué un but, son premier cette saison en Super League, et a délivré... quatre assists lors du succès 6-1 du FC Bâle. Avec son fantastique pied gauche, Xherdan Shaqiri a offert un immense spectacle au public de la Schützenwiese. Même si la faiblesse de l’opposition doit tempérer le jugement, le joueur de 33 ans peut vraiment s’affirmer comme l’arme fatale d’un FCB qui a cueilli un troisième succès de rang. Et qui affrontera les Young Boys mercredi au Wankdorf dans une rencontre qui devrait déchaîner bien des passions et permettre, pourquoi pas, à Xherdan Shaqiri de marquer encore les esprits. Lausanne confirme A la Tuilière, le Lausanne-Sport n’a pas failli. Six jours après son succès 2-0 devant le FC Winterthour, la formation de Ludovic Magnin s’est imposée 3-0 face aux Grasshoppers. Avec sept points pris en trois matches depuis sa performance bien pauvre lors du derby lémanique perdu 1-0 à Genève, elle est enfin sur les bons rails et elle peut aborder la rencontre d’Yverdon mardi avec une sérénité retrouvée. Face à des Grasshoppers valeureux mais bien trop limités, Lausanne a eu le bonheur d’ouvrir le score après seulement 63’’ de jeu grâce à Alvyn Sanchez qui a su exploiter avec un rare brio une glissade de l’Australien Awer Nabil. Les Vaudois devaient toutefois attendre la fin de match pour saler l’addition grâce aux réussites de ses défenseurs Kévin Mouanga et Noë Dussenne.

Giovanni Mpetshi Perricard: le finaliste que l'on n'attendait pas La joie de Giovanni Mpetshi Perricard après avoir armé un dernier ace sur la balle de match. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS La finale 2024 des Swiss Indoors opposera deux grands bombardiers au service. L’affrontement entre Ben Shelton (ATP 23) et Giovanni Mpetshi Perricard risque bien d’affoler les radars. Giovanni Mpetshi Perricard a "vengé" son compatriote Arthur Fils (ATP 20), battu 6-3 7-6 (11/9) par Shelton dans la première demi-finale. Le Lyonnais s’est imposé 7-6 (8/6) 6-4 devant Holger Rune (ATP 14) sans concéder, comme Shelton lors de la première demi-finale, la moindre balle de break sur son engagement. Il a armé 17 aces qui font suite aux 21 de son premier tour contre James Duckword, aux 22 de son huitième de finale contre Félix Auger-Aliassime et aux 27 de son quart de finale contre Denis Shapovalov, le seul joueur à s’être procuré des balles de break – 3 – devant lui. Dans cette seconde demi-finale, Giovanni Mpetshi Perricard a su exploiter un terrible trou d’air du Danois. Rune a, en effet, perdu le tie-break du premier set à 7/6 sur sa première double faute de la partie avant de lâcher son service d’entrée de jeu au second. Le finaliste de 2022 a tout perdu en l’espace de cinq minutes. Victorieux au printemps du tournoi de Lyon sur terre battue, Giovanni Mpeshi Perricard tentera de redonner au tennis français une victoire aux Swiss Indoors qu’il attend depuis le sacre de Yannick Noah en 1987. Il abordera cette finale avec l’ambition de confirmer face à Ben Shelton le succès 6-3 7-6 cueilli en juin dernier sur le gazon du Queen’s.

Manchester City prend la tête en attendant Arsenal-Liverpool Haaland a inscrit le but de la victoire face à Southampton Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Manchester City a profité de la venue du mal classé Southampton (1-0) samedi pour prendre la tête de la Premier League. Liverpool devra donc s'imposer dimanche sur la pelouse d'Arsenal pour récupérer le fauteuil de leader à l'issue de la 9e journée. Samedi à l'Etihad Stadium, Manchester City - où Manuel Akanji a été aligné durant l'intégralité de la rencontre - a dominé la nouvelle lanterne rouge du championnat (1 point) grâce à un but inscrit très tôt par Erling Haaland (5e, 1-0). En puissance, Haaland s'est défait du marquage adverse pour reprendre à l'arraché un centre de Matheus Nunes et mettre derrière lui une série de trois matches sans marquer en Premier League. Southampton s'est ainsi incliné pour la huitième fois en neuf matches.