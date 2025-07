Camara quitte YB ++ Fin de série pour Messi

Mohamed Ali Camara rejoint le Maccabi Tel Aviv Le défenseur de Youg Boys Mohamed Ali Camara (en jaune) aura passé 7 ans au sein du club bernois. (Archives) Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le défenseur central Mohamed Ali Camara quitte les Young Boys pour rejoindre le Maccabi Tel Aviv, communique le club bernois. Ali Camara a remporté sept trophées avec YB.

Au cours des sept saisons passées chez les Young Boys, Mohamed Ali Camara (27 ans) a remporté cinq titres de champion et deux Coupes de Suisse. A l'été 2018, il avait rejoint les Young Boys en provenance d'Israël (Hapoel Ra'anana), et retourne maintenant en Israël.

Ali Camara a disputé le dernier de ses 193 matches officiels avec YB lors de la défaite 5-0 à Lucerne. Il s'est terminé de manière peu glorieuse : pour une agression - son troisième carton rouge de la saison - l'international guinéen a été suspendu pour six matches. La suspension a été purgée.



Fin de série pour Lionel Messi, "muet" face à Cincinnati Lionel Messi est resté muet face à Cincinnati Image: KEYSTONE/AP/Jay LaPrete Lionel Messi, qui avait marqué un doublé lors des cinq matches précédents de MLS, est resté muet mercredi. L'Argentin n'a pas pu empêcher son équipe de Miami de s'incliner 3-0 à Cincinnati.

A 38 ans, Messi était sur une série, inédite pour lui depuis 2012 lorsqu'il jouait à Barcelone, et inédite en MLS, de cinq matches d'affilée avec deux buts inscrits. Avec un total de 16 buts en 17 parties cette saison, il est deuxième au classement des buteurs, à une longueur de l'attaquant de Nashville Sam Surridge (17 buts).

L'octuple Ballon d'Or et son équipe de Miami pointent à la cinquième place de la Conférence Est à huit longueurs du leader Philadelphie mais avec trois matchs en moins.



Sabalenka forfait pour le tournoi de Montréal Aryna Sabalenka renonce au WTA 1000 de Montréal Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Aryna Sabalenka, no 1 mondial, a annoncé mercredi qu'elle déclarait forfait pour le tournoi WTA 1000 de Montréal (27 juillet-7 août). Elle se dit fatiguée par une première partie de saison intense.

Finaliste à l'Open d'Australie et à Roland-Garros, demi-finaliste à Wimbledon, titrée cette saison à Madrid et à Miami, Aryna Sabalenka veut préparer au mieux l'US Open, sa dernière chance de triompher en Grand Chelem cette saison.

"Je suis impatiente de lancer ma saison nord-américaine sur dur, mais pour mettre les meilleures chances de mon côté, j'ai décidé de faire l'impasse sur Montréal", explique la Bélarusse dans un communiqué diffusé par Tennis Canada.

Il ne lui restera qu'un tournoi, en août à Cincinnati (7-18 août), pour préparer la défense de sa couronne sur les courts de Flushing Meadows, où se déroule l'US Open (24 août-7 septembre).

Une autre membre du Top 10, l'Espagnole Paula Badosa, manquera également à l'appel du tournoi canadien en raison d'une blessure. La Canadienne Eugénie Bouchard (31 ans, ex-no 5 mondial) a annoncé elle que le rendez-vous de Montréal, sa ville natale, serait le dernier tournoi de sa carrière, minée par les blessures.



Mityukov vit "une saison particulière" Comme il en a pris l'habitude, Roman Mityukov ne se fixe pas d'objectif précis avant les Mondiaux en grand bassin de Singapour (27 juillet-3 août).

"C'est une saison particulière après des JO", lors desquels le Genevois s'était paré de bronze sur 200 m dos l'été dernier.

"Je ne sais pas vraiment où j'en suis par rapport à la concurrence internationale. Cela fait quasiment un an que je ne me suis pas mesuré à elle", souligne Mityukov, qui n'avait pas trop eu l'occasion de le faire lors des Mondiaux 2024 en petit bassin avec trois courses disputées seulement à Budapest en décembre.

"Je ne sais toujours pas ce que je faisais là-bas", rigole le Genevois, joint au téléphone par Keystone-ATS vendredi dernier. Aligné sur trois disciplines en Hongrie (100 et 200 dos, 100 libre), il avait été éliminé à chaque fois dès les séries. "Je voulais rentrer le plus vite possible pour m'entraîner", souligne-t-il.

"J'emmagasine de l'énergie" "Je n'étais pas affûté, ça arrivait trop tôt pour moi dans la saison. J'ai coupé longtemps après les Jeux de Paris. Or, j'ai l'habitude de monter en puissance", rappelle Mityukov, qui n'a en outre pas l'habitude de nager en bassin de 25 mètres. "Ca s'est transformé en mini-camp d'entraînement", glisse-t-il.

Depuis, il a eu tout loisir de préparer son seul "vrai" grand rendez-vous de la saison, les Championnats du monde en bassin de 50 m. "Je me réjouis d'y être", lâche le Genevois (25 ans le 30 juillet), dont le voyage en Asie était prévu ce mercredi.

"Je me sens très bien, tant physiquement que mentalement. Je relâche peu à peu le kilométrage", souligne-t-il. Les entraînements les plus durs sont derrière lui. "Je me détends, j'emmagasine de l'énergie", explique Mityukov, qui devrait ne nager plus que 3 kilomètres quotidiennement lors des jours précédant son entrée en lice.

Si la mécanique est bien huilée, il faut en revanche toujours faire preuve de souplesse dans la planification. "L'affûtage dépend de mes sensations. Clément (Bailly, son coach) sait mieux que moi si j'ai besoin de nager plus ou moins", précise-t-il.

"Pas trop se relâcher" "Mais il en faut pas trop se relâcher, car il faudra tenir", rappelle Mityukov, qui s'alignera sur les trois distances du dos (50, 100 et 200 m) et éventuellement en relais. Sa première course individuelle est prévue le lundi 28 juillet, avec les séries du 100 m dos. Celles du 200 m, sa distance fétiche, sont prévues le 31.

Présent sur le podium du 200 m dos lors des trois dernières compétitions intercontinentales en grand bassin (bronze en 2023 et argent en 2024 aux Mondiaux, bronze olympique en 2024), le Genevois peut-il viser autre chose qu'un podium à Singapour? "C'est vraiment dur de donner un objectif précis", coupe-t-il.

"Je suis confiant, je serai compétitif", rassure Roman Mityukov, 8e performeur 2025 sur 200 m dos avec les 1'55''64 réalisés lors des championnats de Suisse de Sursee début avril. "Mais il faudra à coup sûr se battre, d'abord pour passer en demi-finale, puis pour aller en finale", souffle-t-il.

"Je devrai simplement faire ma course, sans me mettre de pression", lâche le 21e nageur le plus rapide de l'histoire dans la discipline. "J'avais fait cette erreur aux Européens de 2022, où je voulais absolument l'or", mais où il avait dû digérer trois 4es places (100 et 200 m dos, 4x200 m libre). On ne l'y reprendra plus.



Les Anglaises face aux inattendues suédoises Le deuxième quart de finale de l'Euro, jeudi dès 21h à Zurich, s'annonce ouvert. Il opposera les Anglaises, titrées en 2022, et les Suédoises qui ont terminé première de leur groupe.

Après une défaite face à la France en ouverture, la sélection de Sarina Wiegman a enchainé avec deux victoires. Sous les yeux du prince William, les joueuses anglaises ont largement remporté le duel face aux Pays-Bas 4-0, déjà au Letzigrund. Enfin, les championnes d'Europe en titre ont corrigé 6-1 leurs voisines galloises.

Pour les Lionnesses, l'objectif sera de donc de confirmer cette lancée afin de passer l'épaule face à une équipe de Suède qui fait figure de test. La Suède a en effet remporté ses trois matches de poules face à la Pologne, le Danemark et surtout l'Allemagne lors de la dernière journée.

Menée au score, l'équipe aux trois couronnes a complètement renversé la vapeur en remportant cette rencontre 4-1 face à une équipe d'Allemagne favorite. Malgré un statut d'outsider, les Suédoises aborderont ce quart de finale en pleine confiance.



Lamine Yamal récupère le no 10 de Messi, Ronaldinho et Maradona Lamine Yamal pose fièrement avec son nouveau numéro 10 Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Lamine Yamal, la jeune star du FC Barcelone et de l'équipe d'Espagne, va hériter cette saison du no 10 du Barça que portèrent naguère Lionel Messi et Diego Maradona. Le club catalan l'a annoncé.

Souvent comparé à Messi, lui aussi sorti de la Masia, le centre de formation du club, l'ailier qui vient de fêter ses 18 ans dans des circonstances à l'origine d'une controverse portait la saison dernière le 19, le 10 ayant été attribué depuis 2021 à Ansu Fati, transféré cet été à Monaco.

Plus jeune joueur de l'histoire du Barça à être entré en jeu en championnat - c'était en avril 2023, il n'avait que 15 ans et neuf mois -, Yamal est devenu depuis une pièce maîtresse du club pour lequel il a inscrit 25 buts en 100 apparitions. Il a joué un rôle prépondérant dans le triplé réussi la saison passée (championnat, Coupe du roi et Supercoupe d'Espagne).

"Messi a tracé son chemin et je tracerai le mien", a-t-il dit aux journalistes lors d'un événement organisé pour l'occasion à la boutique du club, au Camp Nou. "Je vais travailler aussi dur que je peux, tout donner et tenter de rendre heureux les supporters du Barça qui sont ici et ceux qui sont chez eux."

Une controverse Yamal a fait ces derniers jours les gros titres des journaux espagnols après avoir fêté ses 18 ans le week-end lors d'une soirée privée pour laquelle des artistes nains avaient été embauchés.

Le ministère des Droits sociaux a demandé l'ouverture d'une enquête pour déterminer s'il y a eu atteinte à la dignité des personnes concernées à la suite d'une plainte déposée par l'Association des personnes atteintes de dysplasies squelettiques avec nanisme (ADEE).

"Au bout du compte, a dit Yamal, je travaille pour le Barça, je joue pour le Barça mais quand je suis off, je profite de ma vie, et c'est tout." Le jeune ailier, qui a prolongé en mai dernier jusqu'en 2031, a dit aborder la saison 2025-26 avec l'envie de gagner la Ligue des champions avec le Barça et la Coupe du monde avec l'Espagne l'été prochain. "J'espère me régaler encore plus que la saison passée et réaliser mes rêves", a dit celui qui postule au prochain Ballon d'or.

Outre Messi, d'autres gloires du football ont porté le maillot no 10 du Barça, comme Diego Maradona et Ronaldinho. "Trois légendes du football, trois légendes de ce club, a dit Yamal. Je suis reconnaissant de ce qu'ils ont donné à mon club et j'essaierai de prolonger cet héritage."



Girelli envoie l'Italie en demi-finales Cristiana Girelli, héroïne italienne Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le premier quart de finale de l'Euro féminin a souri à l'Italie. A Genève, les Transalpines ont dominé la Norvège 2-1 grâce à un doublé de Cristiana Girelli.

Grâce à l'attaquante de la Juventus, les "Azzurre" mettent fin à une disette de 28 ans en rejoignant cette fois le dernier carré.

Ce sont d'ailleurs les Italiennes qui ont été les premières à mettre le feu aux poudres dans cette rencontre. A la 50e, Girelli a pu habilement dévier un centre de Cantore pour ouvrir le score.

Les Norvégiennes ont eu l'opportunité de revenir à la marque dix minutes plus tard sur penalty, mais la star Ada Hegerberg a tiré à côté, ratant son deuxième penalty de la compétition après celui contre la Suisse en ouverture de cette compétition.

Seulement l'attaquante de Lyon, qui a fêté ses 30 ans il y a six jours, n'a pas été la première Ballon d'Or féminine par hasard. A la 66e, Hegerberg a pu égaliser en étant la plus prompte à toucher le ballon dans la surface de réparation transalpine.

Et alors que l'on imaginait des prolongations, un nouveau centre parfait de Cantore à la 90e a trouvé la tête de Girelli pour faire exploser le stade de la Praille et toute l'Italie avec.



La Suisse commence de manière correcte Martin Fuchs et Conner Jei ont fait une erreur lors de la chasse Image: KEYSTONE/EPA/Cabalar Pour l'ouverture des Européens de saut à La Corogne, l'équipe de Suisse a fait des débuts corrects, sans plus. Les Helvètes sont 6es après la première des trois épreuves du classement par équipes.

Le champion d'Europe et vice-champion olympique a pris le meilleur départ du quintette suisse, bien que le Jurassien ait ménagé son cheval phare Dynamix lors de ces championnats. Sur Iashin Sitte, Guerdat a fait une chasse sans faute et a terminé au 6e rang, comme son équipe.

Nadja Peter Steiner avec Mila (17e) et Janika Sprunger sur Orelie (24e) n'ont pas non plus écopé de secondes de pénalité. Les deux femmes ont toutefois privilégié la sécurité à la vitesse. Martin Fuchs, qui comme Guerdat a accordé une pause à son meilleur cheval, a misé sur la sécurité avec Conner Jei. Le Zurichois a commis une erreur qui lui a valu quatre secondes de pénalité et la 35e place.

Géraldine Straumann a totalement raté sa première participation à un championnat international. Par chance, les points de pénalité de sa 85e place ont été biffés et n'ont pas été comptabilisés dans le classement par équipe.

La Grande-Bretagne est en tête avec 3,96 points de pénalité. Six équipes, dont la Suisse avec 7,10, se tiennent en un seul point de pénalité. Jeudi et vendredi, une manche sera organisée comme pour une Coupe des Nations. Les médailles par équipe seront décernées vendredi soir. Les résultats des trois premiers jours seront pris en compte pour la finale individuelle de dimanche, qui comptera deux tours.



Stricker a bien résisté à Ruud avant de céder Dominic Stricker n'a pas passé l'obstacle Casper Ruud Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominic Stricker (ATP 229) n'a pas démérité à Gstaad, mais il a échoué en huitièmes de finale face à la tête de série no 1 Casper Ruud. Le Norvégien s'est imposé 7-5 7-6 (8/6).

Ruud (ATP 13) est engagé pour la troisième fois dans le tournoi de l'Oberland bernois après 2021 et 2022 et se trouve toujours invaincu. Mais face à Stricker, le Norvégien a dû s'employer pour un succès en 1h46. Stricker avait battu le Norvégien lors de leur dernière confrontation à Bâle en 2023, mais cela n'a pas suffi.

Vainqueur pour la première fois dans un tableau principal cette année à l'occasion du tour précédent, le gaucher bernois de 22 ans a fait douter son adversaire en le breakant pour mener 4-3. Incapable de conserver sa mise en jeu derrière, il a également manqué une balle de break à 4-4. Ruud a finalement enlevé le set 7-5 sur sa deuxième balle de set.

Les serveurs ont été impériaux dans le second set et Ruud a semblé parfaitement remis de sa blessure au genou gauche qui l'avait embêtée depuis son élimination au 2e tour de Roland Garros.

Dans le tie-break, le Bernois a mené 6-4 avec deux balles de set en sa faveur, mais le Scandinave n'a rien lâché pour enchaîner quatre points de suite et conclure sur sa première balle de match.



11e étape: Mauro Schmid battu au sprint par Abrahamsen Jonas Abrahamsen a devancé Mauro Schmid sur la ligne à Toulouse Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Mauro Schmid est passé tout près de l'exploit lors de la 11e étape du Tour de France à Toulouse après 157 km d'efforts. Mais le Zurichois a été devancé d'un cheveu par Jonas Abrahamsen.

Il n'a manqué qu'un tout petit peu de kick sur la fin pour assister à la première victoire suisse sur le Tour depuis 2020 et Marc Hirschi. Après le premier jour de repos, les organismes étaient rechargés pour une étape qui a souri aux attaquants baroudeurs.

Mauro Schmid, Jonas Abrahamsen et Davide Ballerini sont partis dès le début de l'étape, rejoints plus tard par Fred Wright et Mathieu Burgaudeau. Ces cinq hommes ont dû résister à un groupe dans lequel il y avait Mathieu van der Poel et Wout Van Aert. Le Néerlandais a attaqué dans la dernière côte de Pech David pour un effort solitaire finalement pas récompensé.

Ben Healy conserve le maillot jaune, alors que Tadej Pogacar a chuté à 3,6 km de l'arrivée. Touché par la roue d'un autre coureur, le Slovène n'a rien perdu puisque les autres favoris l'ont attendu.

Jeudi, la 12e étape promet beaucoup avec la première arrivée dans les Pyrénées. Le peloton partira d'Auch pour arriver 180 km plus tard au Hautacam (1519 m) pour une montée classée hors catégorie. Avant ce plat de résistance, les coureurs seront passés par le Col de Soulor (1re) et le Col des Bordères (2e). C'est la septième fois que le Tour passe par Hautacam. La dernière fois, en 2022, c'est Jonas Vingegaard qui s'était imposé avec plus d'une minute d'avance sur Tadej Pogacar.



Yakovenko débarque à Berne, plusieurs prolongations Alexander Yakovenko (à gauche) portera les couleurs du CP Berne lors de la prochaine saison. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le CP Berne a annoncé ce mercredi l'arrivée du défenseur Alexandr Yakovenko.

Joël Vermin, Romain Loeffel, Benjamin Baumgartner et Fabian Ritzmann prolongent eux leur contrat au sein de l'équipe de la capitale.

Après avoir fait quatre saisons sous les couleurs du HC Bienne, le défenseur russe Alexandr Yakovenko portera désormais les couleurs du CP Berne. Il a signé pour une année.

Par ailleurs, le club bernois a annoncé le renouvellement automatique des contrats de Joël Vermin et Romain Loeffel pour la saison à venir, ainsi que la prolongation pour deux ans des contrats de Benjamin Baumgartner et de Fabian Ritzmann. Ce dernier possède encore une option pour une saison supplémentaire.



Jil Teichmann qualifiée pour les quarts à Iasi Jil Teichmann 間ale sa meilleure performance sur l'ann閑 en cours. (Archives) Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Jil Teichmann s'est qualifiée pour les quarts de finale du WTA 250 de Iasi.

La Suissesse, qui s'est imposée 7-6 6-2 face à la Polonaise Maja Chwalinska mercredi en 8e de finale, pourrait affronter la Grisonne Simona Waltert au tour suivant.

Ce premier duel entre les deux gauchères a tourné à l'avantage de Jil Teichmann. Elle a vécu un premier set bien indécis, où chacune des joueuses a perdu deux fois son service avant que la Seelandaise ne prenne l'avantage lors du tie-break (7/5).

Teichmann a alors fait le plus dur et remporté les trois premiers jeux du second set avant de s'imposer 6-2 sur la terre battue roumaine. La native de Barcelone saura jeudi si elle retrouvera Simona Waltert, qui affrontera l'Espagnole Irene Burillo au 2e tour.

Son dernier quart de finale sur le circuit principal (WTA 250 ou plus) date de l'Open de Singapour à la fin du mois de janvier dernier, ce qui reste son meilleur résultat sur l'année en cours.



Hansson doit quitter Zoug Le Suédois Niklas Hansson (à gauche sur l'image) quitte Zoug de manière prématurée. (Archives) Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Zoug résilie avec effet immédiat le contrat valable jusqu'en 2026 avec Niklas Hansson, annonce le club de Suisse centrale.

Le Suédois de 30 ans faisait partie de l'équipe championne de Suisse en 2021/22.

Cette saison-là, Hansson avait contribué de manière déterminante au troisième titre de l'histoire du club avec 49 points inscrits. Le défenseur avait par ailleurs été le Zougois le plus présent sur la glace. Des performances qu'il n'a plus pu égaler les saisons suivantes, notamment en raison de blessures.



Euro dames 2025: l'Espagne face à la pression du favori L'Espagne se dresse sur la route de la Suisse vendredi à Berne, en quart de finale de l'Euro. La Roja aborde ce match en tant qu'archifavorite, mais elle reste relativement prudente.

Les trois victoires des championnes du monde en phase de groupes ont pourtant donné le ton. En battant le Portugal (5-0), la Belgique (6-2) et l'Italie (3-1), les Espagnoles ont parfaitement lancé leur mission sur le sol helvétique: décrocher un premier titre européen, deux ans après leur sacre fondateur à la Coupe du monde, en Nouvelle-Zélande.

Elles l'ont fait avec la manière, ne laissant aucune miette à leurs adversaires du groupe B. A peine ont-elles douté lorsque l'Italie a ouvert le score lors du troisième match, égalisant quatre minutes plus tard avant d'ajouter deux buts pour s'assurer la première place du groupe.

Briser un plafond de verre Un rapide coup d'oeil aux statistiques suffit pour comprendre la maîtrise des joueuses de Montse Tomé depuis leur arrivée en Suisse. Une moyenne de 70% de possession de balle, entre 20 et 30 tirs par match, 14 buts marqués: on est loin de la domination stérile parfois associée au football ibérique.

Ce premier tour flamboyant a renforcé leur statut de favorites à la victoire finale. Un statut que les joueuses elles-mêmes ne veulent toutefois pas s'arroger. "Sincèrement, quand on nous dit que nous sommes favorites, nous n'y pensons pas", a assuré l'attaquante Claudia Pina en conférence de presse mardi à Lausanne, camp de base de la Roja. "La France a aussi impressionné, l'Angleterre est tenante du titre, je pense qu'il y a encore d'excellentes équipes en lice", a estimé la coéquipière de Sydney Schertenleib au FC Barcelone.

Après un week-end de repos qui a vu certaines joueuses partir en escapade sur les hauteurs de Montreux, aux Rochers-de-Naye, la Roja s'est remise au travail à Vidy, sur la pelouse du stade Juan-Antonio-Samaranch. L'objectif est clair: se préparer au mieux pour briser le rêve de la Suisse vendredi et atteindre le dernier carré après trois éliminations successives en quart de finale de l'Euro.

Un milieu suisse "très solide" Les championnes du monde ne prennent pas à la légère la sélection de Pia Sundhage. La sélectionneuse espagnole Montse Tomé ne s'est pas trompée après la victoire contre l'Italie en relevant que l'arrivée de l'expérimentée Suédoise avait changé le visage de l'équipe de Suisse, une équipe qui n'a plus grand-chose à voir avec celle qui avait encaissé trois lourdes défaites en trois mois en 2023 (5-1, 5-0, 7-1).

"Nous les avons bien observées et je dois dire que j'aime beaucoup leur milieu de terrain. Je le trouve très solide avec trois joueuses (réd: Reuteler, Wälti, Vallotto) qui se complètent très bien", a relevé Claudia Pina, interrogée sur les principales forces des Suissesses.

La veille, sa coéquipière Jana Fernandez avait également rappelé la difficulté d'évoluer dans un stade acquis à la cause de la Suisse. "Le public va les aider sur le plan émotionnel. Ils les soutiendront dans les moments difficiles et les pousseront quand ce sera à notre tour de souffrir. Mais nous sommes très motivées à l'idée de relever ce défi", a expliqué l'arrière du Barça.

La déception des JO Les Espagnoles, qui s'entraînent également aux tirs au but à l'approche de la phase à élimination directe, sont bien conscientes qu'une élimination face au pays-hôte serait perçue comme un immense échec au pays. La déception des Jeux olympiques 2024, bouclés sans médaille, est encore dans les têtes.

"Désormais, c'est la vie ou la mort à chaque match", a lâché Jana Fernandez. "Mais si nous jouons à notre meilleur niveau, très peu d'adversaires peuvent nous tenir tête."

Pour poursuivre leur séjour en Suisse, la Roja pourra bien sûr compter sur ses deux stars au milieu du terrain: Alexia Putellas et Aitana Bonmati, qui ont remporté à elles deux les quatre derniers Ballon d'Or. Putellas a déjà marqué trois buts et Bonmati monte en puissance au fil des matches après la méningite virale qui a perturbé sa préparation.