Verstappen en pole ++ La flamme est à Rome

Fribourg s'incline malgré un nouveau but de Johan Manzambi Le but de Johan Manzambi n'a pas suffi à Fribourg (archives). Image: KEYSTONE/DPA/HARRY LANGER Johan Manzambi a encore fait trembler les filets en Bundesliga. Mais le milieu de terrain genevois n'a pas pu empêcher la défaite du SC Fribourg samedi sur la pelouse de Heidenheim (2-1).

Positionné cette fois en numéro 10 par son entraîneur Julian Schuster, Manzambi a ouvert le score d'une belle frappe du pied droit à 20 mètres (40e). Heidenheim a toutefois égalisé peu avant l'heure de jeu par Patrick Mainka (59e) avant d'arracher la victoire dans le temps additionnel (90e+4 Schimmer).

L'international suisse (8 sélections, 3 buts) ne saura donc sans doute pas se satisfaire de son troisième but consécutif marqué en championnat. L'excellence de sa forme vient malgré tout couronner une année 2025 qui aura été celle de son éclosion tant sur les pelouses allemandes qu'avec l'équipe de Suisse.

Triplé de Kane Large vainqueur à Stuttgart (5-0), le Bayern Munich poursuit son cavalier seul en tête de la Bundesliga. Le champion en titre a signé une 12e victoire en 13 matches (pour un match nul) grâce notamment à un triplé de Harry Kane.

Le capitaine de la sélection anglaise a pourtant dû attendre l'heure de jeu pour faire son apparition sur le pré. Cela ne l'a pas empêché de réussir son troisième triplé de la saison en l'espace de 22 minutes. Il compte désormais 17 réussites en 13 matches de Bundesliga.

Le FC Augsbourg des Suisses Fabian Rieder et Cédric Zesiger a aussi fêté une victoire importante devant le Bayer Leverkusen (2-0). Au classement, Augsbourg est 13e, à trois points de Fribourg (9e) et... 24 de l'intouchable leader munichois.



GP d'Abou Dhabi: Verstappen en pole devant Norris et Piastri Max Verstappen a signé le meilleur temps des qualifications à Abou Dhabi. Image: KEYSTONE/AP/Fatima Shbair Max Verstappen partira en pole position dimanche lors du Grand Prix d'Abou Dhabi, ultime manche du Championnat du monde de Formule 1. Le Néerlandais s'élancera devant Lando Norris et Oscar Piastri.

Le pilote de l'écurie Red Bull, vainqueur des deux derniers GP, a poursuivi sur sa lancée en dominant les qualifications aux Emirats arabes unis. Il devra toutefois espérer un faux-pas des McLaren, Lando Norris en tête, pour décrocher un cinquième titre mondial consécutif.

Le Britannique, leader du classement des pilotes avec 12 points d'avance sur Verstappen, doit terminer sur le podium pour s'assurer un premier titre de champion du monde. Il s'est facilité la tâche en signant la P2 devant son coéquipier australien Piastri, qui est lui aussi toujours dans la course au titre.



Le relais de la flamme olympique a débuté à Rome Gregorio Paltrinieri fut le premier relayeur de la flamme des JO 2026 Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Le relais de la flamme des JO 2026 de Milan-Cortina a débuté samedi à Rome. Le premier des 10'001 relayeurs jusqu'à la cérémonie d'ouverture du 6 février 2026 était le nageur Gregorio Paltrinieri.

Paltrinieri, champion olympique 2016 du 1500 m nage libre, s'est élancé à 10h00 sur le Stadio dei Marmi, enceinte d'inspiration antique surplombée d'imposantes statues de marbre blanc, au pied du Stade olympique.

Le nageur, habillé, comme tous les relayeurs d'un bonnet blanc et d'une combinaison blanche avec des parements oranges et jaunes, a couru à petites foulées 200 mètres avant d'embraser une autre torche portée par l'ancienne escrimeuse Elisa Di Francisca.

La double championne olympique de fleuret a transmis ensuite le flambeau à un autre grand nom du sport italien Gianmarco Tamberi, sacré à Tokyo en 2021 en saut en hauteur.

Le relais de la flamme doit ensuite passer par les sites les plus célèbres de la capitale italienne, la place Saint-Pierre, le Panthéon, les Forums impériaux et le Colisée. L'arrivée de cette première étape aura lieu en début de soirée sur la Piazza del Popolo.

Alisha Lehmann parmi les porteurs La torche olympique, portée par des sportifs (parmi lesquels l'internationale suisse de football Alisha Lehmann), artistes ou anonymes, va parcourir au total 12'000 kilomètres en 63 jours à travers plus de 300 villes du pays avant d'arriver à Milan le 5 février à la veille de la cérémonie d'ouverture prévue dans le stade de football de San Siro.

"Ce relais va être un monumental spot de la beauté de notre pays", a résumé Giovanni Malago, le président du comité d'organisation Milano-Cortina 2026.

Comme le veut la tradition olympique, la flamme a entamé son parcours le 26 novembre à Olympie, berceau des Jeux en 776 av. J.-C., où une flamme de secours avait été utilisée en raison des conditions météo défavorables.



Houston et Durant à la fête face aux Suns Kevin Durant (7) a passé la barre des 30'000 points vendredi en NBA Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Les Rockets de Clint Capela ont décroché vendredi leur 15e succès en 20 matches disputés cette saison en NBA, le cinquième dans leurs six dernières parties. Houston a dominé Phoenix 117-98 au Texas.

La soirée fut particulièrement belle pour Kevin Durant. Opposée à son ancienne équipe pour la première fois depuis son départ de Phoenix l'été dernier, la superstar des Rockets a inscrit 28 points pour devenir le huitième joueur de l'histoire à dépasser les 31'000 points dans la Ligue nord-américaine.

En l'absence du pivot titulaire Alperen Sengun (malade), Clint Capela a eu droit à un temps de jeu plus conséquent, même si c'est Steven Adams qui figurait dans le cinq de départ. L'intérieur genevois a cumulé 4 points, 7 rebonds et 4 contres - dont un spectaculaire sur la dernière action du match - en 18 minutes passées sur le parquet.

Si tout va pour le mieux du côté des Rockets, 2es de la Conférence Ouest derrière le champion en titre Oklahoma City, la situation des Clippers du "rookie" Yanic Konan Niederhäuser ne s'améliore en revanche pas. La franchise de LA s'est inclinée 107-98 à Memphis, où le centre fribourgeois n'a pas été aligné. Cette défaite est la 17e en 23 matches disputés cette saison par les Clippers.



Akira Schmid s'offre un blanchissage face aux Devils Akira Schmid a signé un blanchissage face aux Devils Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Akira Schmid a brillé face à son ex-employeur vendredi en NHL. Le gardien bernois de Vegas a signé un blanchissage sur la glace des New Jersey Devils, qui se sont inclinés 3-0 face aux Golden Knights.

Schmid affrontait pour la première fois les Devils depuis son transfert au Nevada en juin 2024. Il a effectué 24 arrêts pour réussir son troisième "shutout" en saison régulière de NHL, le cinquième si l'on ajoute les deux blanchissages réalisés lors des play-off 2023 avec New Jersey.

Akira Schmid a obtenu la première étoile de ce match, le troisième gagné consécutivement par les Golden Knights. Battus quant à eux pour la quatrième fois de suite, les Devils ont perdu sept de leurs dix derniers matches. Ils ont chuté au 6e rang de la Metropolitan Division, dont ils occupaient encore la tête le 30 novembre.

Vegas a ouvert la marque à 13 secondes de la fin du premier tiers, avant de trouver la faille à deux reprises en supériorité numérique dans les cinq dernières minutes du match. C'est le capitaine valaisan des Devils Nico Hischier qui "chauffait" le banc des pénalités sur ces deux réussites...



Les géantistes en lice au Mont-Tremblant Les femmes disputeront déjà leurs troisième et quatrième géants dans cette Coupe du monde 2025/26 samedi et dimanche au Mont-Tremblant. Camille Rast sera le principal atout helvétique.

Victorieuse en ouverture de saison à Sölden et 2e à Copper Mountain le week-end passé, l'Autrichienne Julia Scheib devrait à nouveau jouer les premiers rôles sur la neige canadienne, tout comme la gagnante de Copper Mountain Alice Robinson. La reine du slalom Mikaela Shiffrin, qui vise son premier podium de l'hiver en géant, sera également à suivre de près.

Côté suisse, en l'absence de Lara Gut-Behrami, les espoirs reposent avant tout sur les épaules de Camille Rast. La Valaisanne voudra confirmer sa belle 5e place obtenue dans la discipline à Copper Mountain. Wendy Holdener visera le top 15, alors que la jeune Fribourgeoise Sue Piller espère se hisser pour la première fois en deuxième manche sur le front de la Coupe du monde.



Servette pourrait glisser au 11e rang Un seul club romand jouera samedi lors de la 16e journée de Super League. Le Servette FC, 10e du classement avec 16 points, se déplace à Zurich pour y affronter Grasshopper à 18h.

Les Grenat de Jocelyn Gourvennec, qui restent sur quatre matches sans victoire en championnat (deux défaites, deux nuls), pourraient glisser à l'avant-dernier rang en cas d'échec face aux Sauterelles (11es, 14 points). Mais GC n'a gagné qu'une seule de ses sept dernières parties en Super League.

Les deux premiers du classement seront sur le front samedi. Battu dans ses deux dernières sorties, le leader Thoune accueillera Lucerne à 18h. Une nouvelle contre-performance des Bernois pourrait faire les affaires de St-Gall, 2e avec trois longueurs de retard: les Brodeurs recevront dès 20h30 le FC Zurich.



Fribourg sans souci contre Ajoie, Bienne s'impose Ajoie n'a pas su garder ses nerfs dans le tiers médian Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Logique respectée lors de la soirée de National League vendredi. Fribourg n'a pas tremblé et a dominé Ajoie 5-1 pour revenir à égalité de Lausanne derrière le leader Davos.

Mais à Porrentruy, Fribourg a eu de la chance de ne pas encaisser de but lors du premier tiers. Les Dragons ne se sont pas montrés très entreprenants.

A la 25e, ce sont pourtant les Fribourgeois qui ont ouvert le score. Et c'est Andrea Glauser qui a inscrit son premier but sous son nouveau maillot. Les visiteurs ont doublé la mise à la 31e, lorsque Michael Kapla a bien senti un coup en se rapprochant du goal.

Les Jurassiens y ont cru quelques instants, notamment à la 34e au moment de la réduction du score de Cole Cormier. Seulement les Ajoulots ont perdu tout espoir à la 38e. C'est le moment qu'a choisi Valentin Pilet pour prodiguer quelques caresses ostéopathiques avec la tendresse d'un bulldozer sur les reins de Julien Sprunger, qui disputait son 1148e match sous le maillot des Dragons.

Une fois que les arbitres ont pu calmer les esprits, Fribourg s'est retrouvé à 5 contre 3 et Marcus Sörensen a pu planter le 3-1. Mieux, Gottéron a ajouté un quatrième but à la 42e par Marchon, puis un cinquième par Biasca à la 59e dans la cage vide.

Deux points pour Bienne Après trois revers consécutifs, Bienne se devait de réagir à Rapperswil. Mais les Saint-Gallois vont mieux, comme on a pu le voir avec leur victoire à Fribourg. Rappi a vite mené 2-0, mais les Seelandais ont décidé de s'accrocher. Et ce sont les situations spéciales qui ont sauvé les Bernois aux 34 et 36e par Hofer en power-play, puis par Haas en infériorité numérique. Tout s'est finalement joué aux tirs au but et là aussi, le scénario a vu les Lakers mener rapidement 2-0, avant que les Biennois ne remontent pour finalement gagner 3-2 tab, grâce à un doublé de Sylvegard et un but de Rajala.

A Davos, le leader incontesté du championnat affrontait des Zurich Lions en mal de points. La partie fut équilibrée et la décision s'est là aussi faite aux penalties. Au final, ce sont les Zurichois qui l'ont emporté 3-2 tab.

Genève suivait avec attention cette soirée. Et les Genevois ont apprécié de voir Langnau battre Zoug 3-1. Ils ont en revanche modérément goûté au succès de Lugano 4-1 face à Kloten. Les Aviateurs traversent clairement une zone de turbulences.



Super-G de Beaver Creek: Suisses en retrait, Kriechmayr gagne Marco Odermatt a manqué son Super-G Image: KEYSTONE/AP/John Locher Les Suisses n'ont pas brillé lors du Super-G de Beaver Creek. Marco Odermatt a terminé 5e d'une course écrasée par l'Autrichien Vincent Kriechmayr.

Pas de 49e victoire en Coupe du monde pour Marco Odermatt. Trois fois vainqueur sur la Birds of Prey dans la discipline (2019, 2021 et 2024), on imaginait volontiers le patron du ski mondial aller chercher un nouveau podium. Mais après avoir totalement raté son haut de parcours, le skieur d'Hergiswil a dû vite déchanter. C'était même à se demander si le chronomètre n'était pas défaillant!

Même sentiment à l'occasion du passage de Vincent Kriechmayr qui a réalisé un premier secteur de rêve et qui a pu "siffloter" sur la suite du tracé. L'Autrichien a enlevé son 19e succès en Coupe du monde, le 10e dans la discipline. Le Norvégien Fredrik Moeller, 2e à 0''56, fut le seul à régater. Et encore. Un autre Autrichien, Raphael Haaser, complète le podium à 1''03.

Stefan Rogentin a proposé à peu près la même performance que la veille en descente pour une correcte 8e place. Alexis Monney a été moins inspiré avec son 17e rang provisoire. Juste devant le Fribourgeois, on retrouve Justin Murisier qui a dû attendre de très longues minutes avant de s'élancer.

Parti dans des conditions difficiles, Franjo von Allmen n'a pas rallié l'arrivée. Le champion du monde de descente a chuté de manière assez violente dans les filets. Heureusement, son airbag s'est ouvert et il a pu se relever. La course a ensuite été interrompue de longues minutes. Loïc Meillard a lui aussi abandonné.



Noè Ponti en argent sur le 100 m papillon Pas de 3e médaille d'or pour Noè Ponti à Lublin Image: KEYSTONE/EPA/Wojtek Jargilo Noè Ponti n'a pas décroché l'or, mais l'argent sur 100 m papillon lors des Championnats d'Europe en petit bassin à Lublin en Pologne. Il manque son 3e titre.

Le Tessinois a été battu à la touche par Maxime Grousset. Le Français "se venge" après avoir été 3e du 50 m papillon et 2e du 100 m 4 nages. Grousset a nagé en 48''10 et Ponti en 48''11.



Un groupe favorable pour la Suisse au Mondial 2026 Un tirage au sort qui a satisfait Murat Yakin Image: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI La Suisse n'a pas été malheureuse lors du tirage au sort du Mondial 2026 à Washington. Dans le groupe B, elle affrontera en effet le Canada, le Qatar et un barragiste, qui pourrait être l'Italie.

Murat Yakin et sa sélection peuvent avoir le sourire. Une fois encore, la Suisse (17e au classement FIFA) a évité de tomber sur des adversaires trop relevés. Le Canada (FIFA 27) était l'équipe la plus abordable dans le chapeau 1, alors que le Qatar (FIFA 51) ne figurait pas parmi les épouvantails du chapeau 3.

Le troisième opposant des Helvètes sera le vainqueur du play-off A de l'UEFA. En l'occurrence, quatre pays vont se disputer la qualification: Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles et Bosnie-Herzégovine.

Les Suisses entameront leur parcours dans les trois premiers jours de la compétition. Ils joueront au Canada et sur la côte est des Etats-Unis. Le calendrier sera publié samedi par la FIFA.



McLaren prête à donner des consignes d'équipe, si nécessaire Patron de McLaren, Zak Brown a assuré que son écurie pourrait donner des consignes à ses pilotes dimanche Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Dans la course au titre qui oppose ses deux pilotes Lando Norris et Oscar Piastri à Max Verstappen à Abou Dhabi, McLaren a indiqué vendredi qu'elle était prête à donner, si nécessaire, des consignes.

L'écurie britannique a toujours refusé de le faire jusqu'à présent.

"Tant que les deux pilotes ont une chance de remporter le championnat du monde - ce qui est clairement le cas à l'heure actuelle -, tout se passe comme d'habitude, ils sont libres de courir", a rappelé le patron de McLaren Zak Brown.

Le duo McLaren a toujours été autorisé à piloter selon les "papaya rules" -les "règles papayes"-, qui encouragent les pilotes à se battre sur la piste à la seule condition de ne pas s'accrocher.

"Mais si, au fur et à mesure que la course avance, il devient évident que les deux ne peuvent pas gagner, alors nous ferons ce qui est dans le meilleur intérêt de l'équipe pour essayer de remporter le championnat des pilotes", a poursuivi Brown devant les journalistes présents à Abou Dhabi.

Et d'assurer: "Nous allons faire preuve de bon sens. Nous n'allons pas sacrifier le championnat pilotes pour une sixième et une septième places, une troisième et une quatrième places, une cinquième et une sixième places".

Norris tient la corde Mathématiquement, Norris tient la corde: leader avec 408 points, il compte 12 longueurs d'avance sur le Néerlandais de chez Red Bull Max Verstappen et 16 sur son équipier australien Oscar Piastri, alors que 25 points restent à attribuer dimanche à Abou Dhabi. Un podium à l'issue du GP ferait automatiquement du Britannique le champion du monde 2025, peu importe le résultat de ses concurrents.

Interrogé jeudi sur le fait qu'il pourrait bénéficier d'un coup de pouce de son équipier face à Verstappen, Norris avait déclaré: "je ne pense pas que je le demanderais (...), c'est à Oscar de décider". Ce à quoi Piastri avait répondu: "Nous n'en avons pas discuté (...), je n'ai pas vraiment de réponse à donner tant que je ne sais pas ce qu'on attend de moi".



Opérée lundi, Lara Gut-Behrami a quitté l'hôpital Lara Gut-Behrami a été opérée lundi et a pu quitter l'hôpital vendredi Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami a été opérée lundi de son genou gauche blessé et a pu quitter l'hôpital vendredi, a annoncé Swiss-Ski. La Tessinoise de 34 ans se dit confiante quant à la rééducation qui l'attend.

"Je vais bien et je tiens à remercier tout particulièrement mon chirurgien pour son expertise et son soutien, ainsi que tout le personnel de la clinique pour son attention et sa gentillesse", explique Lara Gut-Behrami, citée dans le communiqué diffusé par la fédération suisse.

"Je suis heureuse de rentrer chez moi et de retrouver ma famille et mon équipe. Je me concentre maintenant sur le chemin qui m'attend dans les prochains mois pour retrouver ma meilleure condition physique", ajoute la championne olympique 2022 de super-G, qui manquera le reste de la saison 2025/26.

Lara Gut-Behrami a été victime d'une déchirure du ligament croisé, d'une déchirure du ligament interne et d'une déchirure du ménisque du genou gauche lors d'une chute à l'entraînement le 20 novembre à Copper Mountain. Elle décidera de la poursuite éventuelle de sa carrière sportive après avoir surmonté sa rééducation, a-t-elle explique la semaine dernière.



Fin de saison pour le Slovène Rok Aznoh La saison de Rok Aznoh a pris fin jeudi Image: KEYSTONE/AP/John Locher La saison de Rok Aznoh a pris fin jeudi à Beaver Creek.

L'espoir slovène de 23 ans s'est notamment déchiré le ligament croisé antérieur droit lors de sa lourde chute dans la descente de Coupe du monde remportée par Marco Odermatt.

Comme l'ont annoncé plusieurs médias en se référant aux équipes médicales de l'hôpital de Vail, le champion du monde junior 2023 de descente n'est certes pas touché à la tête et au cou. Mais le diagnostic est tout de même lourd: une déchirure du ligament croisé antérieur et une blessure au ménisque du genou droit.

Porteur du dossard 58, Rok Aznoh a perdu le contrôle dans un virage à gauche et a percuté les filets de sécurité à une vitesse estimée à 110 km/h. Son casque a même été arraché.

