Tennis: Jannik Sinner remporte le Masters de Turin

Italy&#039;s Jannik Sinner, left, and Spain&#039;s Carlos Alcaraz hug after the final tennis match of the ATP World Tour Finals, in Turin, Italy, Sunday, Nov. 16, 2025. (AP Photo/Antonio Calanni) Ital ...
L'Italien (à gauche) a battu Alcaraz pour terminer la semaine invaincu.Keystone

Jannik Sinner remporte le tournoi des maîtres

Jannik Sinner (ATP 2) a remporté le Masters ATP à Turin pour la deuxième année de suite. En finale, l'Italien a battu son grand rival espagnol Carlos Alcaraz (ATP 1) en deux sets, 7-6 (7/4) 7-5.
16.11.2025, 20:3016.11.2025, 20:56

Sinner (23 ans) a ajouté un 24e titre à son palmarès, le sixième cette année. Il lui a fallu 2h15 de combat pour terrasser Alcaraz, qui s'est plaint de la cuisse droite mais qui a résisté tant et plus.

Jannik Sinner est décidément le roi en indoor. Il a enchaîné une 31e victoire de suite sur sa surface de prédilection et un dixième succès consécutif dans le «tournoi des maîtres» depuis sa défaite en finale de l'édition 2023 contre Novak Djokovic, le tout sans perdre un seul set!

Une prime spéciale a été créée au Masters de Turin

Dans cette finale opposant pour la première fois depuis 2016 les deux meilleurs joueurs de l'année, il a fallu attendre le onzième jeu pour que l'un des finalistes, souverains jusque-là sur leur mise en jeu, se retrouve en danger. A 6-5, mis en difficulté par l'agressivité d'Alcaraz et ses amorties, Sinner a dû repousser une premier balle de break, mais s'est sorti d'affaires avec son service.

Dans le jeu décisif, Alcaraz s'est retrouvé à son tour dos au mur quand Sinner a vite pris le large grâce notamment à deux lobs gagnants et a empoché la première manche après une heure et 19 minutes d'efforts.

Le tenant du titre a débuté le deuxième set de la pire des façons et cédé sa mise en jeu avec notamment deux doubles fautes. Mené 3-1, il a fini par rétablir la situation avec un peu de réussite après une volée de revers complétement raté d'Alcaraz et un retour boisé pour égaliser à 3-3.

Qui est Laila Hasanovic, la petite amie de Jannik Sinner?

C'est finalement sur le service d'Alcaraz, de plus en plus fébrile et frustré, que Sinner a fait la différence et concrétisé sa première balle de match, avant de fêter son titre, une fois n'est pas coutume, de façon démonstrative. (jcz/ats)

