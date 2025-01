Ljubicic révèle pourquoi Federer l'avait choisi comme coach

On ne sait pas encore si Novak Djokovic parviendra à enrichir sa collection de trophées, mais si la magie avec Murray opère comme entre Federer et Ljubicic, le Serbe pourrait se montrer redoutable cette saison encore.

Lorsque «RF» a engagé Ljubicic, son objectif était simple: remporter à nouveau des Grands Chelems, ce qu'il n'était plus parvenu à faire depuis 2012. La suite, on la connaît: le Bâlois a empilé le 18e, le 19e et le 20e Majeur de son immense carrière aux côtés de son coach croate.

Or Roger Federer et Ivan Ljubicic s'entendaient tellement bien qu'ils ont même partagé un gâteau d'anniversaire sur le court, quand le Croate a fêté ses 29 ans, à Indian Wells en 2008.

«L'une des raisons pour lesquelles Federer avait fait appel à moi, c'est parce que je connaissais bien à la fois son jeu, et celui de ses adversaires, puisque je les avais tous affrontés. C'était une valeur ajoutée. Ensuite, évidemment, il fallait que l'on s'entende bien au niveau personnel et humain.»

Ivan Ljubicic a alors remonté un peu le temps et révélé ce qui avait motivé le choix de Federer en 2015, pourquoi il l'avait invité à dîner, sa femme et lui, pour lui soumettre une offre d'emploi:

Or durant l'Open d'Australie, qui vient de s'achever par la victoire de Jannik Sinner ( ou la défaite d'Alexander Zverev ), l'envoyée spéciale de La Gazzetta dello Sport a pu interviewer Ivan Ljubicic. Un entretien qui n'est pas très étonnant quand on connaît ce qui lie le Croate à l'Italie:

L'Open d'Australie a marqué le début de la collaboration entre Novak Djokovic et Andy Murray, que le Serbe a récemment engagé comme coach. Or ce n'est pas la première fois qu'un grand joueur recrute un de ses anciens adversaires en fin de carrière . C'est aussi ce qu'avait fait Roger Federer en 2015, lorsqu'il avait transféré Ivan Ljubicic dans son box. Un ancien numéro 3 mondial que «RF» avait auparavant affronté à 16 reprises (13 victoires). C'est dire si les deux hommes se connaissaient très bien.

