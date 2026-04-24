Blessé, l'Espagnol a annoncé son retrait sur les réseaux sociaux. Keystone

Carlos Alcaraz déclare forfait pour Roland-Garros

L'Espagnol Carlos Alcaraz, double tenant du titre, a annoncé vendredi qu'il renonçait à participer à Roland-Garros, ainsi qu'au Masters 1000 de Rome. Il souffre d'une blessure au poignet droit.

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C'est un coup de massue pour les fans du joueur de tennis espagnol. Carlos Alcaraz, double tenant du titre, renonce à participer à Roland-Garros ainsi qu'au Masters 1000 de Rome. Blessé au poignet, il a expliqué sa décision sur les réseaux sociaux.

«Au vu des résultats des tests effectués aujourd'hui, nous avons décidé qu'il était plus sûr de faire preuve de prudence et de ne pas participer aux tournois de Rome et de Roland-Garros, en attendant d'évaluer l'évolution de la situation pour décider quand nous reviendrons sur le court. C'est un moment difficile pour moi, mais je suis sûr que nous en sortirons plus forts ❤️» Carlos Alcaraz

L'absence d'Alcaraz, vainqueur de sept tournois du Grand Chelem, dont les deux derniers Roland-Garros, pourrait profiter à son rival Jannik Sinner, qui n'a jamais remporté le tournoi parisien jusqu'ici.



L'Italien, actuellement engagé à Madrid, vient de récupérer la première place mondiale en s'imposant en finale à Monte-Carlo face à l'Espagnol, il y a deux semaines. Le Grand Chelem parisien doit se dérouler du 24 mai au 7 juin prochain. Pour l'heure, on ne sait pas quand le joueur pourra reprendre le chemin des courts. (afp/max)