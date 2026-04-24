Carlos Alcaraz déclare forfait pour Roland-Garros
C'est un coup de massue pour les fans du joueur de tennis espagnol. Carlos Alcaraz, double tenant du titre, renonce à participer à Roland-Garros ainsi qu'au Masters 1000 de Rome. Blessé au poignet, il a expliqué sa décision sur les réseaux sociaux.
Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026
L'absence d'Alcaraz, vainqueur de sept tournois du Grand Chelem, dont les deux derniers Roland-Garros, pourrait profiter à son rival Jannik Sinner, qui n'a jamais remporté le tournoi parisien jusqu'ici.
L'Italien, actuellement engagé à Madrid, vient de récupérer la première place mondiale en s'imposant en finale à Monte-Carlo face à l'Espagnol, il y a deux semaines. Le Grand Chelem parisien doit se dérouler du 24 mai au 7 juin prochain. Pour l'heure, on ne sait pas quand le joueur pourra reprendre le chemin des courts. (afp/max)