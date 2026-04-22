Depuis mars 2025, Pascal Schmitz présente régulièrement l'émission Schweiz aktuell sur SRF. Image: SRF

Affaire Fischer: le journaliste SRF rattrapé par son passé

Le journaliste SRF Pascal Schmitz, à l'origine des révélations sur Patrick Fischer, quitte avec effet immédiat son poste de speaker au club de Rapperswil-Jona, qu'il occupait depuis 14 ans. Explications.

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Nouveau rebondissement dans l'affaire du faux certificat Covid de Patrick Fischer: cette fois, c'est Pascal Schmitz, le journaliste à l'origine du scoop, qui se retrouve dans la tourmente. En cause, un article de l'ex-conseiller national Christoph Mörgeli dans la Weltwoche, qui a exhumé des posts Facebook insultants publiés par Schmitz aux alentours de 2010.

Schmitz aurait traité un arbitre de «fils de pute arabe» et aurait ajouté:

«Qu'il aille arbitrer des courses de chameaux. C******»

Les publications ont depuis été supprimées, mais la Weltwoche affirme en détenir les preuves.

Dans la foulée, la SSR comme le club de Rapperswil-Jona ont tenu à prendre leurs distances, ce dernier condamnant ces messages «avec la plus grande fermeté».

Les excuses de Schmitz

Schmitz s'est excusé et a justifié sa démission par sa volonté d'épargner tout tort au club, qu'il décrit comme une affaire de cœur, par le biais d'un communiqué publié par les Rapperswil-Jona Lakers:

«J'ai décidé de ne plus être l'annonceur du stade des SCRJ Lakers»

Et de poursuivre: «Les événements de ces derniers jours m'ont conduit à cette décision. Je tiens à éviter tout préjudice aux Lakers, car ce club me tient particulièrement à cœur et occupe une place importante dans ma vie.»

Pour rappel, il y a une semaine, c'est Schmitz qui avait révélé que le sélectionneur national de hockey sur glace Patrick Fischer — depuis lors licencié — avait recouru à un faux certificat de vaccination pour se rendre aux JO d'hiver de Pékin en 2022. Une révélation qui avait fait l'effet d'une bombe.

La pression croissante et l'annonce d'une enquête de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) ont eu raison de Fischer: Swiss Ice Hockey a mis fin à sa collaboration avec le technicien de 50 ans avec effet immédiat. Il aurait de toute façon raccroché après dix ans à la tête de la sélection, au terme du Championnat du monde à domicile prévu à Zurich et Fribourg en mai. Son successeur désigné, Jan Cadieux, se retrouve ainsi propulsé à la tête de l'équipe nationale plus tôt que prévu. (svp)