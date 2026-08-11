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«Arrêtez!»: L'intervention lunaire d'un arbitre de tennis

Vidéo: watson

«Arrêtez!»: L'intervention lunaire d'un arbitre de tennis

Greg Allensworth a dû interrompre un match pour recadrer un spectateur particulièrement bruyant. Sa remarque est devenue virale sur les réseaux sociaux.
11.08.2026, 09:2511.08.2026, 09:25

Opposé au Français Terence Atmane au troisième tour du Masters 1000 de Montréal, Jakub Mensik s'est imposé en deux manches (7−5, 6–4) pour rallier les huitièmes de finale. Solide dans les moments importants et suffisamment réaliste pour faire la différence, le Tchèque a su contenir les ambitions du Français, qui n’aura jamais été très loin au score sans parvenir à inverser la tendance. Mais ce n'est pas seulement ce qu'on retiendra de cette partie.

La rencontre a également fait parler d’elle en raison d’une intervention pour le moins originale de l’arbitre, alors que Mensik servait pour le gain du match.

La scène en vidéo:

Vidéo: watson

Perturbé par un spectateur qui lui prodiguait régulièrement des conseils depuis les tribunes, le 12e joueur mondial s’est dirigé vers l’arbitre de chaise pour lui demander d’intervenir. Une requête entendue par Greg Allensworth, qui s’est alors adressé au public avec un message teinté d’humour :

« Monsieur, au fond du court, les joueurs ont des entraîneurs fantastiques qu’ils paient pour les aider à remporter leurs matchs. Alors, s’il vous plaît, arrêtez. Merci.»

En quart de finale, prévu mardi, Jakub Mensik sera opposé à Ben Shelton dans un duel qui s’annonce particulièrement intéressant. Le Tchèque possède pour l’heure un léger avantage dans leurs confrontations directes, avec deux victoires en trois rencontres face à l’Américain.

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Shelton avait pourtant remporté leur premier affrontement, en 2024 à Indian Wells. Mensik a depuis inversé la tendance en s’imposant lors de leurs deux duels disputés l’année suivante, d’abord à Auckland, puis à Madrid. Il abordera donc ce nouveau rendez-vous avec l’avantage des confrontations récentes.

(jcz)

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