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US Open: Alexander Zverev tient sa revanche

epa13237347 Alexander Zverev of Germany in action against Ben Shelton of the US during the Men&#039;s Singles Final of the US Open Tennis Championships in Flushing Meadows, New York, USA, 13 September ...
Alexander Zverev, vainqueur de l'US Open 2026.image: Keystone

Zverev tient sa revanche à New York

Six ans après sa cruelle défaite à New York, lors de sa première finale en Grand Chelem, Alexander Zverev est enfin parvenu à remporter l’US Open. Il s’est imposé face à Ben Shelton dimanche en finale.
14.09.2026, 00:4814.09.2026, 00:48

Alexander Zverev a remporté dimanche son premier US Open, six ans après avoir subi une défaite mortifiante à New York pour sa première finale de Grand Chelem. C’était contre Thiem, en cinq sets, alors qu’il avait remporté les deux premières manches. Il s’était par ailleurs incliné au tie-break du cinquième set.

Six ans plus tard, l'Allemand a battu l'Américain Ben Shelton 6-3 7-6 (7/2) 5-7 6-2 en finale pour cueillir son second trophée majeur, le deuxième de l'année après celui soulevé à Roland-Garros.

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Alors que l'on imaginait que le duel Jannik Sinner-Carlos Alcaraz allait se poursuivre en 2026, Sascha Zverev est bien le seul double vainqueur de Grand Chelem de la saison chez les messieurs. L'Italien doit se contenter de son sacre à Wimbledon, et l'Espagnol de son triomphe à Melbourne où il a bouclé le Grand Chelem de carrière.

Sorti en cinq sets par Carlos Alcaraz en demi-finale de l'Open d'Australie, Alexander Zverev a pleinement su profiter des circonstances pour décrocher ses premiers Majeurs. Carlos Alcaraz était ainsi absent à Roland-Garros, où Jannik Sinner avait été éliminé dès le 2e tour et où Zverev a battu Flavio Cobolli en finale.

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A New York, c'est Jannik Sinner qui manquait à l'appel. Et Carlos Alcaraz n'est revenu à la compétition qu'à l'occasion de ce tournoi, après quatre mois et demi de pause forcée due à une blessure à un poignet. L'Espagnol s'est tout de même frayé un chemin jusqu'en quart de finale, où il a été stoppé en cinq sets par Ben Shelton.

Mais Alexander Zverev n'a rien volé. L'Allemand, également finaliste à Wimbledon où il n'avait auparavant jamais dépassé les 8es de finale, a su monter en puissance à Flushing Meadows. Après deux premiers tours bouclés en cinq sets et 9h26 de jeu au total, il a lâché une seule manche dans les cinq derniers tours, en finale.

La disette US se poursuit

La disette se poursuit donc pour le tennis masculin américain, dont le dernier sacre en Grand Chelem remonte à l'US Open 2003 (Andy Roddick). Ben Shelton a subi dimanche le même sort que Taylor Fritz, dont le rêve s'était brisé en finale à New York il y a deux ans (défaite en trois sets face à Jannik Sinner).

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Le gaucher de 23 ans a payé cher un début de match raté. Forcément nerveux pour sa première finale majeure, il a concédé le break dès le premier jeu, laissant son adversaire faire la course en tête et prendre un peu plus confiance. Il a élevé le curseur dès le deuxième set, mais a manqué son affaire dans le jeu décisif.

Alexander Zverev a certes connu une baisse de régime sur le plan physique dans le troisième set, dont Ben Shelton a su profiter. Mais il a signé le break d'entrée dans la quatrième manche pour reprendre le contrôle, enfonçant le clou dans le septième jeu avec un nouveau break avant de conclure sur un service gagnant après 3h33.

(ats/roc)

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