Stefan Küng, vainqueur de la 18e étape de la Vuelta. image: Keystone

Victoire suisse sur le Tour d'Espagne

Stefan Küng a remporté jeudi la 18e étape du Tour d'Espagne, un contre-la-montre de 32 kilomètres à Jerez. Le Thurgovien décroche à 32 ans sa deuxième victoire d'étape sur un Grand Tour.

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Sept mois après s'être fracturé le fémur, «King Küng» est de retour sur le devant de la scène.

Le Thurgovien a frappé sur son exercice préféré, celui du contre-la-montre et sur son Grand Tour préféré, la Vuelta. Il avait déjà remporté le «chrono» final du Tour d'Espagne en 2024 à Madrid.

Le sextuple champion de Suisse de la discipline a devancé le Britannique Callum Thornley de deux secondes et le Portugais Joao Almeida de huit. Il offre ainsi à son équipe Tudor une deuxième victoire d'étape sur cette Vuelta, cinq jours après le succès de l'Allemand Marco Brenner.

Quatrième de l'étape, le Slovène Primoz Roglic a repris une trentaine de secondes au maillot rouge espagnol Enric Mas. Ce dernier ne compte plus que 1'37 d'avance sur son nouveau dauphin au classement général alors qu'il reste encore trois étapes, dont deux de montagne, avant l'arrivée dimanche à Grenade.

(ats/roc)