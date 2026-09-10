bien ensoleillé16°
DE | FR
burger
Sport
Espagne

Tour d'Espagne: Stefan Küng remporte la 18e étape

epa13184784 Swiss rider Stefan Kung of team Tudor Pro Cycling Team competes in the 1st stage of the La Vuelta a Espana cycling tour, an individual time trial (ITT) over 9.4km in Monaco, 22 August 2026 ...
Stefan Küng, vainqueur de la 18e étape de la Vuelta.image: Keystone

Victoire suisse sur le Tour d'Espagne

Stefan Küng a remporté jeudi la 18e étape du Tour d'Espagne, un contre-la-montre de 32 kilomètres à Jerez. Le Thurgovien décroche à 32 ans sa deuxième victoire d'étape sur un Grand Tour.
10.09.2026, 19:1110.09.2026, 19:11

Sept mois après s'être fracturé le fémur, «King Küng» est de retour sur le devant de la scène.

Le Thurgovien a frappé sur son exercice préféré, celui du contre-la-montre et sur son Grand Tour préféré, la Vuelta. Il avait déjà remporté le «chrono» final du Tour d'Espagne en 2024 à Madrid.

Une grande inconnue entoure Stefan Küng sur la Vuelta
Une grande inconnue entoure Stefan Küng sur la Vuelta

Le sextuple champion de Suisse de la discipline a devancé le Britannique Callum Thornley de deux secondes et le Portugais Joao Almeida de huit. Il offre ainsi à son équipe Tudor une deuxième victoire d'étape sur cette Vuelta, cinq jours après le succès de l'Allemand Marco Brenner.

Quatrième de l'étape, le Slovène Primoz Roglic a repris une trentaine de secondes au maillot rouge espagnol Enric Mas. Ce dernier ne compte plus que 1'37 d'avance sur son nouveau dauphin au classement général alors qu'il reste encore trois étapes, dont deux de montagne, avant l'arrivée dimanche à Grenade.

(ats/roc)

Plus d'articles sur le sport
Comment le FC Lugano est devenu un grand prétendant au titre
Comment le FC Lugano est devenu un grand prétendant au titre
de Timo Rizzi
Drones, caméras embarquées: l’aviron fait sa révolution
1
Drones, caméras embarquées: l’aviron fait sa révolution
de Julien Caloz
Ce triathlon suisse prépare «une première mondiale»
Ce triathlon suisse prépare «une première mondiale»
de Tobias Gfeller
Ce célèbre consultant romand a une méthode étonnante pour bosser sa diction
1
Ce célèbre consultant romand a une méthode étonnante pour bosser sa diction
de Yoann Graber
Le sport suisse pourrait perdre beaucoup d&#039;argent
1
Le sport suisse pourrait perdre beaucoup d'argent
de Rainer Sommerhalder
Alcaraz change un détail de sa tenue pour une raison insolite
Alcaraz change un détail de sa tenue pour une raison insolite
En hausse, les paris questionnent «l&#039;intégrité» de la lutte suisse
En hausse, les paris questionnent «l'intégrité» de la lutte suisse
de Martin Probst
Le crack du FC Sion pourrait voler un record à Servette
Le crack du FC Sion pourrait voler un record à Servette
de Romuald Cachod
Le FC Lugano a trouvé une astuce pour contourner une mesure des CFF
Le FC Lugano a trouvé une astuce pour contourner une mesure des CFF
de Gregory Remez
Ce golf romand a une astuce pour garder ses greens verts
Ce golf romand a une astuce pour garder ses greens verts
de Julien Caloz
Ce Romand a trouvé un moyen radical pour supporter la chaleur
Ce Romand a trouvé un moyen radical pour supporter la chaleur
de Julien Caloz
Ce transfert inattendu laisse Xherdan Shaqiri bien seul à Bâle
Ce transfert inattendu laisse Xherdan Shaqiri bien seul à Bâle
de Céline Feller
Ce trail romand a trouvé un concept qui fait un carton
Ce trail romand a trouvé un concept qui fait un carton
de Julien Caloz
«Pour diriger Gottéron, j&#039;ai dû me calmer dans les tribunes»
«Pour diriger Gottéron, j'ai dû me calmer dans les tribunes»
de Yoann Graber
La Swiss League pourrait vivre une grande révolution
1
La Swiss League pourrait vivre une grande révolution
de Klaus Zaugg
«On a refusé d&#039;inviter Swiatek»: le plus grand tournoi de Suisse a 10 ans
«On a refusé d'inviter Swiatek»: le plus grand tournoi de Suisse a 10 ans
de Yoann Graber
Romano veut jouer pour l’Italie, mais il reste un obstacle
Romano veut jouer pour l’Italie, mais il reste un obstacle
de Julien Caloz
La lutte suisse se bat pour ne pas tomber dans les travers du foot
La lutte suisse se bat pour ne pas tomber dans les travers du foot
de Martin probst et Marcel Kuchta
Servette sur le point de réaliser le casse du siècle
1
Servette sur le point de réaliser le casse du siècle
de Romuald Cachod
Thèmes
L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
1 / 12
L'incendie qui a frappé un site de l'entreprise Thévenaz-Leduc à Ecublens (VD)
source: sda / salvatore di nolfi
partager sur Facebookpartager sur X
Sydney Sweeney se met à nu dans cette pub
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
«Moi non plus, je ne voudrais plus organiser de trains pour ces porcs»
Le bras de fer autour des trains spéciaux, qui coûtent cher aux chemins de fer suisses en raison des dégradations commises par les supporters, mais pas seulement, prend une nouvelle tournure avec l’avancement du coup d’envoi de Lugano-YB, samedi. La Swiss Football League, les CFF et les diffuseurs livrent leur lecture du conflit.
La phrase est forte. Elle nous vient d’un dirigeant d’un club de football suisse. «Moi non plus, je ne voudrais plus organiser de trains spéciaux pour ces porcs.» Parce qu’il s’agit d’une opinion personnelle et que notre interlocuteur est conscient de la portée de ses propos, il demande à rester anonyme.
L’article