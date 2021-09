De nombreux athlètes vivent très mal les semaines qui suivent les Jeux olympiques. Image: Shutterstock

La dépression post-olympique, vertige des champions

La Suissesse Nina Christen a révélé souffrir d'une dépression «post-olympique» après ses deux médailles (dont une en or) décrochées aux Jeux de Tokyo cet été. Quel est ce mal qui ronge les athlètes et que les experts décrivent comme «quasi systématique»?

Qui est concerné?

Tous les sportifs qui ont participé aux Jeux olympiques sont exposés. Les médaillés sont les plus menacés car s'il est difficile de monter sur le podium, il est parfois plus ardu encore d'en redescendre.

Certains vivent ce qu'ils appellent une dépression, d'autres un mal-être, ou un blues. Autant de noms pour décrire un phénomène de grande détresse largement répandu. «Le post-blues olympique est un phénomène classique, quasi systématique», rappelle Meriem Salmi, psychologue et membre de la délégation française aux JO de Tokyo, citée par Ouest-France.

Pourquoi ça arrive?

Parce que durant de nombreuses années, toute la vie de l'athlète a tourné autour du même objectif de gloire olympique, et que soudain cet objectif n'existe plus. Le sportif perd la totalité de ses ancrages et se retrouve face à un vide total. Il est désemparé. Démuni.

«La médaille, on nous apprend à aller la chercher, pas à la gérer» Daouda Sow, médaillé d'argent français aux JO de Pékin, sur France Info

Même les moins bien classés éprouvent ce que la Fribourgeoise Annick Marguet (25e au tir en 2008) appelle un baby blues. «Brusquement, on perd l'envie de s'entraîner, on cherche un sens à des gestes simples et basiques, relève-t-elle dans Le Temps. Les Jeux polarisent tellement d'attentes, tellement d'émotions, qu'il est difficile de renouer avec une activité normale.»

Quels sont les symptômes?

Ces épisodes dépressifs contextuels apparaissent généralement entre quelques jours et quelques semaines après la compétition, lorsque tout a disparu (les adversaires, la pression et les projecteurs). Certains champions confessent des troubles de l’humeur et du sommeil, un sentiment de tristesse, une impression de perdre ses repères. Des recherches menées à la suite des Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver ont aussi révélé des épisodes de confusion, de colère, de ressentiment et d'abandon.

La cycliste britannique Victoria Pendleton s'est sentie «perdue» après son titre olympique en 2012.

Nina Christen a également observé des difficultés de concentration et de motivation, ainsi que des migraines et des douleurs à la nuque.

Comment s'en sortir?

Swiss Olympic avait mis un psychologue à disposition de sa délégation lors des Jeux de Tokyo. Mais maintenant que la compétition est terminée, les athlètes suisses désireux de soigner la tête doivent trouver des ressources auprès de leur Fédération. Meriem Salmi prescrit surtout discipline et grand air.

«Les sportifs s’en sortent naturellement, assez rapidement. Le meilleur remède, c’est le repos, la récupération. Je leur dis de s’aérer, d’aller voir leurs proches, mais de le noter dans un programme. Ils ont besoin de ça. Même mettre sur leur agenda: «Aujourd’hui, je ne fais rien.»»

L'instinct de la compétition ramène doucement les athlètes sur le terrain de leurs exploits. Mais pour Nina Christen ce ne sera pas pour tout de suite. «Je ne me sens pas encore capable de reprendre le tir», avoue la Nidwaldienne en marge des Championnats de Suisse auxquels elle ne participe pas. Quand reviendra-t-elle dans un stand? La tireuse de Wolfenschiessen (rebaptisé Ninaschiessen par certains de ses habitants) n'a pas encore la réponse à cette question.