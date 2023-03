Vidéo

Tout se passait très bien sur le terrain, quand soudain...

Scène surréaliste lors de la rencontre entre VV Veenhuizen - Vitesse '63, ce week-end aux Pays-Bas.

D'ordinaire, quand un supporter décide de pénétrer sur la pelouse, il saute par-dessus le grillage ou la rambarde puis court le plus vite possible afin de ne pas se faire intercepter par la sécurité. Mais samedi aux Pays-Bas, c'est à un tout autre mode opératoire que les spectateurs du match entre VV Veenhuizen et Vitesse '63 ont assisté.

Lors de cette partie de championnat, comptant pour le bas de tableau de la 3e division hollandaise, un homme a surgi de nulle part sur son scooter, pénétrant sur le terrain à vive allure avant de faire un petit dérapage près du rond central. Il a ensuite échangé quelques mots avec des joueurs, puis s'en est allé sans descendre de son engin.

Selon la chaîne RTV Drenthe, l'homme est en fait un voisin. Il était en colère parce que des feux d'artifice avaient été tirés par les fans de Veenhuizen, ce qui avait provoqué la panique de ses chevaux.

«Ma fille est tombée de cheval, ce qui a nécessité l'intervention des secours. Comme les animaux ont été effrayés par les feux d'artifice, j'ai été pris d'émotion» Le voisin au scooter

Le club de Veenhuizen a présenté ses excuses, par la voix de son président Kees van de Leest. «L'intention n'a jamais été de mettre les gens en colère, et encore moins d'effrayer les chevaux», a déclaré le dirigeant, expliquant que les engins pyrotechniques étaient un moyen d'encourager la première équipe face à un adversaire direct dans la lutte pour le maintien.

L'initiative n'aura eu franchement aucun succès. Car Veenhuizen n'a pas seulement fâché son voisin; il a aussi perdu 4-1.

