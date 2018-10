Frankreich

Jäger erschiesst in Frankreich versehentlich einen Kollegen



Bei einer Treibjagd in Ostfrankreich hat ein Jäger versehentlich einen Kollegen erschossen. Das Opfer befand sich als Treiber im Gestrüpp, als ihn der tödliche Schuss getroffen habe, berichtete die französische Zeitung «L'Est Républicain» nach dem Unfall vom Sonntag.

Ob den Mann ein direkter Schuss oder ein Querschläger traf, müssen die Ermittlungen ergeben. Nach dem Unglück in der Nähe von Nancy meldete sich der geschockte Jäger, der den fatalen Schuss abgefeuert hatte. Er wurde zunächst festgenommen und kam in psychologische Behandlung.

Seit dem Start der Jagdsaison in Frankreich kam es bereits zu mehreren Unfällen. In Südfrankreich wurde ebenfalls am Sonntag ein Mann auf einem Mountainbike während einer Wildschweinjagd von einem Jäger angeschossen. Am Wochenende davor erschoss ein Jäger in den Savoyer Alpen versehentlich einen Engländer, der ebenfalls auf einem Mountainbike unterwegs war. (sda/dpa)

