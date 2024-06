EM 2024: Mit diesem Kader tritt Serbien in Deutschland an

Für die Serben war an der WM in Katar bereits in der Vorrunde Schluss, wie schlägt sich das Team von Trainer Dragan Stojkovic an der EM in Deutschland?

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 7. Juni geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Mit diesem (vorläufigen) Kader greift Serbien an der Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland an:

Tor

Dorde Petrovic, 24, Chelsea

Predrag Rajkovic, 28, Mallorca

Vanja Milinkovic-Savic, 27, FC Turin

Abwehr

Filip Mladenovic, 32, Panathinaikos Athen

Milos Veljkovic, 28, Werder Bremen

Nemanja Gudelj, 32, Sevilla

Nemanja Stojic, 26, TSC Backa Topola

Nikola Milenkovic, 26, Fiorentina

Srdan Babic, 28, Spartak Moskau

Strahinja Pavlovic, 23, RB Salzburg

Uros Spajic, 31, Roter Stern Belgrad

Mittelfeld

Andrija Zivkovic, 27, PAOK

Dusan Tadic, 35, Fenerbahce

Filip Kostic, 31, Juventus Turin

Ivan Ilic, 23, FC Turin

Lazar Samardzic, 22, Udinese

Mijat Gacinovic, 29, AEK Athen

Nemanja Maksimovic, 29, Getafe

Sasa Lukic, 27, FC Fulham

Sergej Milenkovic-Savic, 29, al-Hilal

Srdan Mijailovic, 30, Roter Stern Belgrad

Vejko Birmancevic, 26, Sparta Prag

Sturm

Aleksandar Mitrovic, 29, al-Hilal

Dusan Vlahovic, 29, Juventus

Luka Jovic, 26, AC Milan

Petar Ratkov, 20 RB Salzburg

Die serbische Nationalmannschaft bei einem Testspiel gegen Belgien. Bild: keystone

Die Gruppenspiele von Serbien an der EM 2024

Serbien muss an der EM gegen England, Slowenien und Dänemark antreten.

Sonntag, 16. Juni

21 Uhr: Serbien – England

15 Uhr: Slowenien – Serbien

Dänemark – Serbien​

Die serbische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 33. Platz

33. Platz Gesamtwert: 312 Millionen Euro

312 Millionen Euro Durchschnittsalter: 27,4 Jahre

27,4 Jahre Wertvollster Spieler: Dusan Vlahovic (65 Mio. Euro)

Dusan Vlahovic (65 Mio. Euro) Legionäre: 23

