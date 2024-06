EM 2024: Mit diesem Kader tritt die Türkei in Deutschland an

Nach drei Niederlagen in der Gruppenphase der EM 2021 wagt die Türkei unter dem italienischen Trainer Vincenzo Montella einen neuen Versuch.

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 7. Juni geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Mit diesem vorläufigen Kader greift die Türkei an der Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland an:

Tor

Altay Bayindir, 26, Manchester United

Mert Günok, 35, Besiktas

Ugurcan Cakir, 28, Trabzonspor

Dogan Alemdar, 21, ES Troyes

Abwehr

Mert Müldür, 25, Fenerbahce

Zeki Celik, 27, AS Rom

Abdülkerim Bardakci, 29, Galatasaray

Ahmetcan Kaplan, 21, Ajax Amsterdam

Merih Demiral, 26, Al-Ahli

Ozan Kabak, 24, TSG Hoffenheim

Samet Akaydin, 30, Panathinaikos

Cenk Özkacar, 23, FC Valencia

Ferdi Kadioglu, 24, Fenerbahce

Mittelfeld

Berat Özdemir, 26, Trabzonspor

Can Uzun, 18, 1. FC Nürnberg

Hakan Calhanoglu, 30, Inter Mailand

Ismail Yüksek, 25, Fenerbahce

Okay Yokuslu, 30, West Bromwich

Kaan Ayhan, 29, Galatasaray

Orkun Kökcü, 23, Benfica Lissabon

Salih Özcan, 26, Borussia Dortmund

Sturm

Abdülkadir Ömür, 24, Hull City

Irfan Can Kahveci, 28, Fenerbahce

Yunus Akgün, 23, Leicester City

Kenan Yildiz, 19, Juventus Turin

Kerem Aktürkoglu, 25, Galatasaray

Oguz Aydin, 23, Alanyaspor

Arda Güler, 19, Real Madrid

Baris Alper Yilmaz, 24, Galatasaray

Cenk Tosun, 32, Besiktas

Semih Kilicsoy, 18, Besiktas

Yusuf Yazici, 27, OSC Lille

Die türkische Nationalmannschaft vor einem EM-Qualifikationsspiel gegen Wales. Bild: keystone

Die Gruppenspiele der Türkei

Dienstag, 18. Juni

18 Uhr: Türkei – Georgien



18 Uhr: Türkei – Georgien Samstag, 22. Juni

18 Uhr: Türkei – Portugal

18 Uhr: Türkei – Portugal Mittwoch, 26. Juni

21 Uhr: Tschechien – Türkei

Die türkische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 40. Platz

40. Platz Gesamtwert: 349,90 Millionen Euro

349,90 Millionen Euro Durchschnittsalter: 25,3 Jahre

25,3 Jahre Wertvollster Spieler: Hakan Calhanoglu (40 Mio. Euro)

Hakan Calhanoglu (40 Mio. Euro) Legionäre: 18

