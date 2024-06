EM 2024: Mit diesem Kader tritt Tschechien in Deutschland an

Der tschechische Trainer Ivan Hasek hat seine 26 Spieler für die Europameisterschaft in Deutschland beisammen.

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 7. Juni geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Mit diesem Kader greift Tschechien an der Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland an:

Tor

Jindrich Stanek, 28, Slavia Prag

Vitezslav Jaros, 22, Sturm Graz

Matej Kovar, 24, Bayer Leverkusen

Abwehr

Vladimir Coufal, 31, West Ham

David Jurasek, 23, Hoffenheim

David Zima, 23, Slavia Prag

David Doudera, 26, Slavia Prag

Ladislav Krejci, 25, Sparta Prag

Martin Vitik, 21, Sparta Prag

Tomas Holes, 31, Slavia Prag

Tomas Vlcek, 23, Slavia Prag

Robin Hranac, 24, Viktoria Pilsen

Mittelfeld

Antonin Barak, 29, AC Florenz

Lukas Provod, 27, Slavia Prag

Lukas Sadilek, 28, Sparta Prag

Ondrej Lingr, 25, Feyenoord Rotterdam

Tomas Soucek, 29, West Ham

Vaclav Cerny, 26, Wolfsburg

Matej Jurasek, 20, Slavia Prag

Pavel Sulc, 23, Viktoria Pilsen

Lukas Cerv, 23, Viktoria Pilsen

Sturm

Adam Hlozek, 21, Bayer Leverkusen

Mojmir Chytil, 25, Slavia Prag

Patrik Schick, 28, Bayer Leverkusen

Tomas Chory, 29, Viktoria Pilsen

Jan Kuchta, 27, Sparta Prag

Die tschechische Nationalmannschaft vor einem EM-Qualifikationsspiel gegen Moldau. Bild: keystone

Die Gruppenspiele von Tschechien

Dienstag, 18. Juni

21 Uhr: Portugal – Tschechien



15 Uhr: Georgien – Tschechien

21 Uhr: Tschechien – Türkei

Die tschechische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 36. Platz

36. Platz Gesamtwert: 175,80 Millionen Euro

175,80 Millionen Euro Durchschnittsalter: 25,3 Jahre

25,3 Jahre Wertvollster Spieler: Tomas Soucek (30 Mio. Euro)

Tomas Soucek (30 Mio. Euro) Legionäre: 11

