Brutales Aufnahmeritual in Belgien führt zu Tod eines Studenten – Prozess beginnt

Der 20-jähriger Sanda Dia bewirbt sich bei einer beligischen Studentenverbindung und findet dort keine neuen Freunde, sondern den Tod. Bei einem grausamen Aufnahmeritual musste der Student Medienberichten zufolge Unmengen an Alkohol und Fischöl trinken, auf ihn wurde uriniert und er musste stundenlang in kaltem Wasser ausharren. Der Körper des jungen Manns hält die Strapazen nicht aus: Im Krankenhaus stirbt er wenig später.

Die Studentenverbindung «Reuzegom» aus der Universitätsstadt Löwen östlich von Brüssel hatte das Aufnahmeritual am 5. Dezember 2018 organisiert. Unter den Mitgliedern wurde es als «Taufveranstaltung» bezeichnet, an der neben dem 20-Jährigen auch zwei weitere Neulinge teilnahmen. Sie wollten Mitglieder der prestigeträchtigen Verbindung werden. Doch dafür mussten sie Fürchterliches über sich ergehen lassen.

Das 20-jährige Opfer musste Unmengen Alkohol trinken. Belgische Medien schreiben, dass die drei Anwärter von den älteren «Reuzegom»-Mitgliedern mehrfach angepinkelt wurden. Nachts sei der Wasserhahn im Zimmer des Opfers abgestellt worden, damit er nicht gegen seinen Alkohol-Kater antrinken konnte.

Am Tag darauf folgten weitere Strapazen: Nach Informationen der belgischen Zeitung «De Standaard» musste das Opfer bei Aussentemperaturen von sechs Grad mit seinen beiden Mitstreitern halb nackt in einer mit Wasser befüllten Grube verharren. Den jungen Männern seien dabei Fragen gestellt worden. Bei einer richtigen Antwort gab es Wasser – bei einer falschen mussten sie unappetitliche Lebensmittel verspeisen. Der 20-Jährige musste Unmengen an Fischöl trinken.

Der Gesundheitszustand des jungen Mannes verschlechterte sich mit den Strapazen zunehmend, wie «De Standaard» berichtet. Am Abend des zweiten Tages wurde er bewusstlos und unterkühlt ins Krankenhaus gebracht. Seine Körpertemperatur war nach Angaben der Zeitung auf 27.2 Grad gesunken – ein lebensbedrohlicher Zustand. Am 7. Dezember 2018 starb er an den Folgen der Tortur – mehrere Organe hatten versagt.

Nun müssen sich 18 Männer vor dem Landgericht Hasselt (BEL) unter anderem wegen fahrlässiger Tötung, unterlassener Hilfeleistung und der Verabreichung schädlicher und tödlicher Substanzen verantworten, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mitteilte.

Der Anwalt Sven Mary vertritt einen der Angeklagten vor Gericht – und hat einen Vertretungsantrag gegen die Vorsitzende der Gerichtsverhandlung gestellt. Bild: Imago

Am ersten Prozesstag werden demnach am Freitag Details zum weiteren Prozessablauf besprochen. Neben der Diskussion um die Brutalität dieses Rituals hat der Fall in Belgien auch eine Debatte über Rassismus ausgelöst, weil das Opfer schwarz war und in einer elitären weissen Verbindung mitmachen wollte.

Der Vater des Verstorbenen zeigte sich am ersten Gerichtstag ebenfalls öffentlich. Auf seiner Maske: Ein Porträt seines Sohnes und der #justiceForSandaDia, unter dem in den sozialen Medien zur Zeit der Ritualmord verurteilt und Gerechtigkeit gefordert wird. Bild: Imago

Da der Verstorbene währende dem Ritual auch einem lebenden Aal den Kopf abbeissen musste, müssen sich die Mitglieder der Verbindung vor Gericht auch wegen des Verstosses gegen das Tierschutzrecht verantworten.

Der Fall des Studenten löste in Belgien Bestürzen aus: Schüler hielten Mahnwachen. Die «New York Times» schrieb von einem zunehmenden Rechtsruck und rassistischen Tendenzen in der belgischen Region Flandern, in der die Verbindung beheimatet war. Später tauchten Videos, Bilder und Chat-Verläufe auf, die Mitglieder der Verbindung bei rassistischen Gesängen und Äusserungen zeigen sollen.

Studierende halten eine Mahnwache für den Verstorbenen und gegen Rassismus. Bild: Imago

UN-Menschenrechtsexperten warnten 2019 in einem Bericht, dass Bürger afrikanischer Herkunft in Belgien immer noch Rassismus und Diskriminierung erlebten. Es sei bewiesen, dass dies auch in belgischen Institutionen verbreitet sei.

Die Universität in Löwen zeigte sich nach dem Tod des Studenten «tief erschüttert». Anfang 2019 leitete sie Disziplinarverfahren gegen einige Studenten ein. Sieben seien für mehrere Jahre von der Hochschule verwiesen worden, einige von ihnen für immer, teilte die Uni damals mit. Die Studentenverbindung hat sich nach dem tödlichen Ritual aufgelöst. (yam/sda/dpa)