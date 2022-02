Dominikanische Republik baut Grenzmauer zu Haiti

Angesichts der schlechten Sicherheitslage in Haiti hat die Dominikanische Republik mit dem Bau einer Grenzmauer zu dem Nachbarland auf der Karibikinsel Hispaniola begonnen. «Der Bau dieses intelligenten Grenzzauns wird beiden Ländern zugute kommen, da er eine wesentlich effizientere Kontrolle des bilateralen Handels ermöglichen wird», schrieb der dominikanische Präsident Luis Abinader am Sonntag auf Twitter. In der Ortschaft Dajabón leitete er den ersten Bauabschnitt über 173 Kilometer auf einer gesamten Grenzlänge von 391 Kilometern ein.

Präsident Luis Abinader weiht den Bau des neuen Grenzzauns ein. Bild: keystone

Die Dominikanische Republik ist eine beliebte Urlaubsregion. Das benachbarte Haiti ist das ärmste Land des amerikanischen Kontinents und wird seit Jahren von politischem Chaos und krimineller Gewalt geplagt. Im vergangenen Jahr wurde Staatspräsident Jovenel Moïse in seiner Residenz erschossen, die Hintergründe sind bis heute ungeklärt. Kriminelle Banden kontrollieren vor allem rund um die Hauptstadt Port-au-Prince grosse Gebiete. Zudem wird der Karibikstaat immer wieder von schweren Naturkatastrophen heimgesucht. (saw/sda/dpa)