AfD überholt Grüne laut Umfrage in Deutschland

Die Grünen stellten in der «Ampel»-Koalition von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), fünf Minister, unter ihnen Vizekanzler Robert Habeck (Wirtschaft und Klimaschutz). Die AfD (Alternative für Deutschland) notiert derzeit weit über ihrem Ergebnis bei der letzten Bundestagswahl (10.3 Prozent). Gründe könnten die Migrationsfrage sein und ihre in Teilen russlandfreundliche Haltung im Ukrainekrieg, die von nicht wenigen Menschen im Osten Deutschlands geteilt wird. (aeg/sda/dpa)

Im am Dienstag veröffentlichten RTL/ntv-«Trendbarometer» des Meinungsforschungsinstituts Forsa büsst die Ökopartei im Vorwochenvergleich einen Punkt ein und fällt auf 15 Prozent. Damit liegen sie hinter der rechtspopulistischen AfD, die 16 Prozent der Befragten wählen würden, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre.

Nach Verlusten bei der Bremen-Wahl verlieren die Grünen in Deutschland einer Umfrage zufolge auch bundesweit etwas Zustimmung.

