Sechs AFD-Politiker sterben kurz vor Kommunalwahlen

Vor der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen sind vier Politiker der AfD unerwartet verstorben.
Zwei Wochen vor den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen sind sechs AFD-Politiker verstorben. (Symbolbild)Bild: Getty Images

02.09.2025, 14:0902.09.2025, 14:09
Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen stehen Wahlen an. Diese sollen am 14. September stattfinden. Doch kurz vor den anstehenden Wahlen sterben vier Kandidaten der AfD-Partei. Nach Angaben der Polizei gebe es keinen Hinweis auf Fremdverschuldung, dies teilten die jeweiligen Polizeibehörden auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit. Dies berichtet der «Spiegel». Die vier Politiker sind alle innerhalb von zwei Wochen gestorben.

Nun hat ein Sprecher der AfD auf der Plattform «Politico» zwei weitere Tode von AfD-Politikern bestätigt. Auch sie standen auf der Wahlliste, jedoch als Reserve. Einer der beiden habe an einer Leber-Vorerkrankung gelitten und sei an einem Nierenversagen verstorben. Der andere habe Suizid begangen.

Die Todesfälle haben in den sozialen Medien für Spekulationen gesorgt. Unter anderem wurde infrage gestellt, ob die Tode Zufall seien. Der AfD-Landesvizechef Kay Gottschalk versuchte den Spekulationen in einem Podcast entgegenzuwirken. Gottschalk sagte, es gäbe noch keinen Grund zur Annahme, dass es sich dabei nicht um einen Zufall handle. Dennoch wolle man die Fälle prüfen, sagt Gottschalk weiter.

Ein Sprecher der Landeswahlleiterin teilte auf Anfrage des «Spiegel» mit, dass es auch aus anderen Parteien insgesamt sechs Tote gäbe.

Die Todesfälle haben zurzeit insofern Auswirkungen auf die Wahlen, dass Stimmzettel kurzfristig neu gedruckt werden und Briefwähler teils neu wählen müssen. (nib)

YvesM
YvesM
02.09.2025 14:30
Da werden jetzt ein paar Telegramm-Gruppen richtig steil gehen. 😬
10811
Thomas_54
Thomas_54
02.09.2025 14:58
Wenn man hauptsächlich ältere Menschen zur Wahl aufstellt, dann haben die Kandidaten halt ein höheres Sterberisiko als von anderen Parteien. Ist doch logisch...
7010
avatar
Urs Kipfert
02.09.2025 15:10
Vielleicht helfen diese Zahlen die Todesfälle besser einzuordnen:

In Nordrhein-Westfalen (NRW) sind aktuell ca. 50'000(!) Kandidaten für die Kommunalwahl am 14.09.2025 in 427 Kommunen auf Wahllisten aufgeführt.

Gewählt werden u.a.:
+ Gemeinderäte und Stadträte
+ Bürgermeister und Oberbürgermeister
+ Kreistage und Landräte
+ Bezirksvertretungen und Integrationsräte

Insgesamt sind etwa 20'000 Mandate zu vergeben.
Da pro Mandat meist mehrere Personen kandidieren (inkl. Direktkandidaten und Listenplätze, ergibt sich eine geschätzte Gesamtzahl von über 50'000 Bewerberinnen und Bewerbern.)
666
