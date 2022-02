USA: Hohe Belohnung für Informationen über IS-Anführer in Afghanistan

Die US-Regierung hat für relevante Informationen über den Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Afghanistan eine Belohnung von 10 Millionen US-Dollar (8.9 Millionen Euro) ausgelobt. Die gleiche Belohnung gibt es für Informationen, die zur Festnahme oder der Verurteilung der Verantwortlichen für den Terroranschlag am Flughafen Kabul während des Evakuierungseinsatzes im vergangenen Sommer dienen, wie das Aussenministerium am Montag in Washington mitteilte.

Der im Juni 2020 ernannte Anführer des IS-Ablegers in Afghanistan Sanaullah Ghafari, der auch unter dem Namen Schahab al-Muhadschir bekannt ist, trage die Verantwortung für alle Einsätze der Terrorgruppe in dem zentralasiatischen Land, erläuterte das Ministerium. Die Gruppe, auch bekannt als ISIS-K, hat sich zu dem Anschlag in Kabul am 26. August bekannt. Dabei kamen nach Angaben aus Washington mindestens 170 Zivilpersonen und 13 US-Soldaten ums Leben.

Die letzten US-Soldaten waren Ende August aus Afghanistan abgezogen. Bereits zwei Wochen zuvor hatten die Taliban die Hauptstadt Kabul kampflos erobert, weil die afghanischen Sicherheitskräfte keinen Widerstand leisteten. Kurz vor dem Ende der US-Evakuierungsmission kam es zu dem Anschlag an einem Tor des Flughafens in Kabul. (sda/dpa)