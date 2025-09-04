trüb und nass14°
Erneut starkes Erdbeben in Afghanistan

04.09.2025, 20:3704.09.2025, 20:37
epa12349995 A view of the houses damaged in the earthquake in Kunar, Afghanistan, 03 September 2025. At least 1400 people have been killed and some 2,000 injured after a shallow magnitude-6.0 earthqua ...
Ein Blick auf die durch das Erdbeben beschädigten Häuser in Kunar.Bild: keystone

Wenige Tage nach dem verheerenden Erdbeben im Osten des Landes hat in Afghanistan erneut die Erde heftig gebebt. Nach Angaben des Europäisch-Mediterrane Seismologische Zentrums (EMSC) hatte das Erdbeben eine Stärke von 5,6 und ereignete sich am Abend in der Nähe von Dschalalabad in einer Tiefe von zehn Kilometern. Das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam gab die Stärke mit 6,3 an.

Medienberichten zufolge waren die Erschütterungen auch in den Nachbarländern Indien und Pakistan zu spüren. Angaben über Opfer und Schäden lagen noch nicht vor.

Opferzahl steigt weiter

Die Region war bereits von dem schweren Erdbeben in der Nacht zu Montag betroffen. Es liefen immer noch Rettungsarbeiten. Die regierenden Taliban und der afghanische rote Halbmond sprachen letzten Angaben zufolge von rund 2'200 Toten und mehr als 3'600 Verletzten. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das erste Erdbeben eine Stärke von 6,0 und ereignete sich in einer Tiefe von acht Kilometern.

An Afghan boy injured in a powerful earthquake that struck eastern Afghanistan on Sunday receives treatment at Nangarhar Regional Hospital in Jalalabad, Afghanistan, Wednesday, Sept. 3, 2025. (AP Phot ...
Ein afghanischer Junge, der bei einem starken Erdbeben am Sonntag im Osten Afghanistans verletzt wurde, wird im Regionalkrankenhaus Nangarhar in Jalalabad behandelt.Bild: keystone

Viele der betroffenen Gebiete sind laut Hilfsorganisationen nur schwer zugänglich, das erschwere die Nothilfe und die Bergung von Opfern. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitteilte, seien ganze Familien unter den Trümmern begaben worden. Tausende Häuser seien zerstört. (sda/dpa)

