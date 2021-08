Brite macht Urlaub in Afghanistan – und erlebt Taliban-Vormarsch

Die Taliban erobern Afghanistan – was das für die 5 Nachbarländer bedeutet

In Kabul herrschen jetzt die Taliban. Viele Afghaninnen und Afghanen wollen flüchten. Erstes Ziel sind die Anrainer. Ein Überblick zu den fünf Nachbarländern Afghanistans.

Über Jahrzehnte war und ist das Leben in vielen Regionen Afghanistans geprägt von gewaltsamen Konflikten, von Bürgerkrieg, Armut und von Korruption. Die Folge: Viele Afghaninnen und Afghanen sind aus dem Land geflohen – laut dem UN-Flüchlingshilfswerk UNHCR leben 2.6 Millionen Geflüchtete in anderen Staaten. Angesichts der aktuellen Krise seien Zivilisten bislang nur in kleinerer Zahl in die Nachbarländer geflohen, doch die Situation entwickle sich schnell. Die UN-Organisation rief die …