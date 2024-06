Mindestens 20 Tote bei Bootsunglück im Osten von Afghanistan

Laut dem Informations- und Kulturministerium von Nangarhar wurden ein Team von Medizinern und Rettungswagen in das Gebiet geschickt. Mindestens fünf Leichen wurden demnach bereits geborgen, nach weiteren werde gesucht. Örtlichen Medien zufolge überqueren die Bewohner der Region den Fluss mangels einer Brücke regelmässig mit Booten, die jedoch oft in schlechtem Zustand sind. (sda/afp)

Bei einem Bootsunglück in Afghanistan sind Behördenangaben zufolge 20 Menschen ums Leben gekommen. Das Boot sei bei einer Flussüberquerung in der östlichen Provinz Nangarhar gesunken, erklärte der Leiter der Kommunikationsabteilung der Provinz, Kuraischi Badloon, am Samstag im Onlinedienst X.

Berüchtigter kanadischer Serienmörder nach Angriff im Gefängnis tot

Der kanadische Serienmörder Robert Pickton ist zwei Wochen nach einem Angriff eines Mithäftlings gestorben. Der 74-Jährige sei am Freitag in einem Spital in Quebec an den Verletzungen gestorben, die er bei einem Angriff eines anderen Insassen Mitte Mai erlitten habe, erklärte die kanadische Gefängnisbehörde am Freitag.