Militante massakrierten bis zu 200 Dorfbewohner in Nigeria

Nigerias Präsident Bola Tinubu sprach im Zusammenhang mit dem jüngsten Massaker von «sinnlosem Blutvergiessen» und kündigte einen Besuch in Yelewata für Mittwoch an. «Genug ist genug! Ich habe die Sicherheitsbehörden angewiesen, entschlossen vorzugehen , die Täter dieser abscheulichen Taten auf allen Seiten des Konflikts festzunehmen und strafrechtlich zu verfolgen.»

Überlebende berichten, die Angreifer hätten auf Dorfbewohner geschossen, als diese schliefen. Viele der Getöteten waren Geflüchtete, die nach Angriffen in anderen Teilen Benues Zuflucht in Yelewata gesucht hatten.

Combs-Jury sieht Nachrichten und Videos zu Orgien

Im Prozess gegen Sean Combs wegen mutmasslicher Sexualstraftaten hat die Jury zahlreiche Text-Nachrichten zu Drogen, Sex und Gewalt zu sehen bekommen. Unter anderem ging es in den Nachrichten, die den Geschworenen vor Gericht in New York gezeigt wurden, um die Bestellung von Drogen und um die Organisation von Sex-Veranstaltungen in Hotels, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Zudem seien der Jury Videos von diesen Akten gezeigt worden.