Christliche Dörfer in Nigeria angegriffen – mehr als 100 Tote

Im Zentrum Nigerias tobt seit Jahren ein blutiger Konflikt um Land, der durch den Klimawandel stetig verschärft wird. Viehhirten, die aus dem Norden Nigerias nach Süden ziehen, greifen dabei ansässige Bauerngemeinden an. Das westafrikanische Nigeria ist Afrikas bevölkerungsreichstes Land mit mehr als 220 Millionen Einwohnern und mehr als 200 ethnischen Gruppen. Die Regierung hat an vielen Orten des Landes mit schweren Sicherheitsproblemen zu kämpfen, darunter auch Aufständen dschihadistischer Gruppen wie Boko Haram. (yam/sda/dpa)

Der Polizeisprecher des Bundesstaats sprach zunächst von insgesamt mindestens 98 Toten, Vertreter der örtlichen Behörden zählten dagegen mindestens 163 Tote. Bei den meisten Opfern soll es sich um Frauen und Kinder handeln. Es wurde befürchtet, dass Rettungskräfte noch weitere Leichen in den Dörfern in den Bezirken Bokkos und Barkin Ladi finden könnten. Mehr als 300 Menschen sollen verletzt worden sein.

In Nigeria haben Bewaffnete an Heiligabend bei Überfällen auf christliche Dörfer wohl mehr als hundert Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag wurden insgesamt 15 Dörfer im Bundesstaat Plateau am späten Sonntagabend Ziel koordinierter Angriffe.

Amis, please don't go home!

Zoff in Asyl-«Arena»: «Würde mich schämen, wenn ich in einer Sendung so viel lügen würde»

Erneut Protest gegen mutmasslichen Wahlbetrug in Belgrad

Mehrere Tausend Anhänger der serbischen Opposition haben am Montagabend in Belgrad gegen mutmasslichen Betrug bei der Kommunalwahl am 17. Dezember demonstriert. Die Teilnehmer der Kundgebung zogen durch die Belgrader Innenstadt und riefen «Diebe, Diebe!», wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur beobachtete. Es war der achte Protest in Folge.