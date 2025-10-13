freundlich13°
Proteste Madagaskar: Präsident Andry Rajoelina ausgeflogen

President Andry Rajoelina addresses the state ceremony for the three Sakalava skulls Tuesday, Sept. 2, 2025, in Antananarivo, Madagascar, after they were returned from France where they had been kept ...
Am Sonntag wurde Staatschef Andry Rajoelina von einer französischen Militärmaschine ausgeflogen. Bild: keystone

Präsident Madagaskars verlässt nach Protesten das Land

13.10.2025, 14:1113.10.2025, 14:11

Nach wochenlangen Protesten auf dem Inselstaat Madagaskar hat Staatschef Andry Rajoelina einem Medienbericht zufolge das Land verlassen.

Er wurde bereits am Sonntag von einer französischen Militärmaschine ausgeflogen, wie der französische Radiosender RFI berichtete. Demnach gab es eine entsprechende Vereinbarung mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. Rajoelina hatte 2014 die französische Staatsbürgerschaft erhalten.

Rajoelina hat nach Angaben des Präsidentenbüros für Montagabend um 19.00 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr MESZ) eine Rede an die Nation angekündigt. In der Hauptstadt Antananarivo gingen erneut Demonstranten auf die Strasse.

Soldaten übergelaufen – Präsidentenbüro sprach von Putschversuch

In dem Inselstaat im Indischen Ozean demonstrieren seit Ende September Zehntausende junge Menschen, die Rajoelinas Rücktritt fordern. Auslöser der Aufstände waren Strom- und Wasserausfälle, Missstände im Bildungssystem sowie hohe Arbeitslosigkeit und weit verbreitete Armut. Nach friedlichen Protesten kam es auch zu Gewalt. Mindestens 22 Menschen wurden getötet.

KEYPIX - epa12442715 Activists stands next to a makeshift barricade during an anti-government protest in Antananarivo, Madagascar, 09 October 2025. Andry Rajoelina, Madagascar&#039;s president, has as ...
Zehntausende junge Menschen fordern den Rücktritt von Andry Rajoelina.Bild: keystone

Das Präsidentenbüro hatte am Sonntag einen Putschversuch gegen Rajoelina angeprangert. Seine Vertreter hatten noch am Sonntagabend Gerüchte über seine Ausreise dementiert und behauptet, dass Rajoelina sich im Bunker des Präsidentenpalasts aufhalte.

Kurz zuvor hatte eine aufständische Einheit der Armee erklärt, sie habe die Kontrolle über die Land-, Luft- und Seestreitkräfte des Inselstaats vor der südöstlichen Küste Afrikas übernommen. Zahlreiche Soldaten schlossen sich den Protesten an. Allerdings gibt es in Madagaskar auch eine Gendarmerie, die separat von Polizei und Militär handelt. (sda/dpa)

