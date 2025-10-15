freundlich
Indonesischer Vulkan spuckt zehn Kilometer hohe Aschesäule

15.10.2025, 10:43

Der Vulkan Lewotobi Laki-Laki auf der indonesischen Insel Flores ist erneut ausgebrochen. Der knapp 1600 Meter hohe Feuerberg spuckte eine Aschesäule aus, die bis zu zehn Kilometer hoch über dem Gipfel in den Himmel ragte, wie die Behörde für Vulkanologie und geologische Gefahren (PVMBG) mitteilte. Der Ausbruch in der Nacht (Ortszeit) sei von einer Explosion begleitet worden, hiess es. Über Verletzte oder gar Tote gab es zunächst keine Berichte.

In this photo released by Geological Agency (Badan Geologi) of the Indonesia's Ministry of Energy and Mineral Resources, Mount Lewotobi Laki-Laki spews volcanic material during an eruption in Eas ...
Der Vulkan Lewotobi Laki-Laki ist erneut ausgebrochen.Bild: keystone

Schon länger gilt die höchste Warnstufe für den Lewotobi Laki-Laki, der seit 2023 wieder aktiv ist. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, mindestens sechs Kilometer Abstand zum Krater zu halten. Die Behörden warnten auch vor möglichen vulkanischen Schlammlawinen. Der örtliche Flughafen Frans Xavier Seda Airport in Maumere wurde vorübergehend geschlossen.

Der 1'584 Meter hohe Feuerberg ist der Zwillingsvulkan des 1'703 Meter hohen Lewotobi Perempuan. Die Gipfel der beiden Berge liegen etwa zwei Kilometer voneinander entfernt. Zuletzt gab es im Juli eine grössere Eruption, bei der eine gewaltige Aschesäule rund 18'000 Meter hoch in den Himmel stieg.

Tote im vergangenen Jahr

Im November 2024 schleuderte der Vulkan glühendes Gestein kilometerweit, zehn Menschen kamen unter den Trümmern ihrer brennenden Häuser ums Leben. Tausende wurden damals in die Flucht getrieben und in Evakuierungszentren untergebracht. Nach Eruptionen wurden auch schon mehrfach Flüge von und nach Bali gestrichen. Die Urlaubsinsel liegt nur etwa 500 Kilometer von dem Vulkan entfernt.

Der weltgrösste Inselstaat Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Die Insel Flores, eine der Kleinen Sundainseln, ist wegen ihrer Landschaften und Tauchrevieren bei Touristen beliebt. (dab/sda/dpa)

