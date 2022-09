Das nigerianische Model Oluchi Onweagba bei einer Show des Unterwäschelabels Victoria’s Secret, 2005 Bild: imago stock&people

Nur noch lokale Talente: Nigeria verbietet ausländische Models

Nigerias Regierung hat ein Verbot für ausländische Models und Synchronsprecher verhängt. Künftig dürfen in der Werbung nur noch lokale Menschen gezeigt werden.

Mit dem Verbot für ausländische Model und Synchronsprecher in der Werbung möchte Nigeria «lokale Talente fördern». Zusätzliche wollen sie die Werbeindustrie stärken, schreibt die nigerianische Werbeaufsichtsbehörde.

Das Verbot betrifft «jede Werbung, die auf den nigerianischen Werbemarkt abzielt oder dort ausgestrahlt wird». Zwar dürften momentan laufende Kampagnen bis zum Ende ihrer Laufzeit ausgestrahlt werden, auch nach dem 1. Oktober. Aber neue Anträge für Ausstrahlungen mit ausländischen Models würden nicht genehmigt.

«Wir sind etwa 200 Millionen Menschen. Wollt ihr mir sagen, dass ihr für diesen Werbespot keine einheimischen Models finden konntet?»

Von der Gebühr hin zum Verbot

Steven Babaeko, Präsident der Werbeagenturen Nigerias, meint gegenüber «The Times», dass das Gesetz «einem neuen Gefühl des Stolzes» entspreche. So habe es schon immer Kritik gegeben von Leuten, die sagten: «Wir sind etwa 200 Millionen Menschen. Wollt ihr mir sagen, dass ihr für diesen Werbespot keine einheimischen Models finden konntet?».

Bisher gab es in Nigeria eine Gebühr von 240 Dollar, welches die Unternehmen für jedes ausländische Modell bezahlen mussten, das in einem Werbespot zu sehen war. Dies habe das Erscheinungsbild für Werbung im Land verändert, schreibt die «Times» weiter. Für Unternehmen wurde es finanziell nicht mehr lukrativ, ausländische Models zu finden. So setzten sie vermehrt auf Menschen aus Nigeria.

Die Reaktionen bleiben nicht aus

Die Reaktionen auf dieses Gesetz sind unterschiedlich. Ein nigerianischer Synchronsprecher empfindet das Gesetz als «gefährlich, ein Schritt, der uns schaden wird», wie er auf Twitter schreibt:

Tweets, in denen die Entscheidung befürwortet und unterstützt wird, rufen zwar positive Reaktionen hervor, aber auch solche, die das Gesetz als «schlechten Entschluss» und als «Unternehmenspolizei» bezeichnen.

Gewisse User auf Twitter sehen das Gesetz als rassistisch und als Diskriminierung gegenüber weissen Menschen. Dieser Kritik kann man entgegenhalten, dass alle ausländische Personen nicht mehr engagiert werden dürfen – egal, welche Hauptfarbe sie haben.

(lab)