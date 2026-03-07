sonnig15°
Mindestens 23 Tote bei Überschwemmungen in Nairobi

07.03.2026, 17:1307.03.2026, 17:13
epa12801501 A Kenyan man tries to recover some of his auto spares from his damaged shop at Grogon garage area, known for automotive workshops and auto spares along the banks of the Nairobi River, in N ...
Die Zahl der Todesopfer durch Überschwemmungen in Nairobi steigt auf mindestens 23 Personen.Bild: keystone

In Kenias Hauptstadt Nairobi sind der Polizei zufolge aufgrund schwerer Regenfälle und Überschwemmungen mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Einige Einwohner seien demnach ertrunken, andere aufgrund beschädigter Stromkabel getötet worden. Rettungskräfte und das Militär waren am Samstag im Einsatz, um Vermisste zu suchen sowie Menschen zu helfen, die in Häusern und Autos eingeschlossen waren.

Dutzende Autos seien der Polizei zufolge weggespült worden. In einigen Stadtteilen der Hauptstadt sei das Stromnetz unterbrochen. Auch Strassen, Geschäfte und andere Infrastruktur sei demnach beschädigt worden. Am internationalen Flughafen Nairobi mussten zahlreiche Flüge gestrichen werden.

Die Regierung verspricht schnelle Hilfe

Präsident William Ruto bezeichnete die Überschwemmungen und zahlreichen Todesfälle als tragisch. Die Regierung werde schnell handeln, um Leben zu schützen, so Ruto. Der Präsident ordnete die Freigabe von Hilfsgütern aus nationalen Reserven an.

Der kenianische Wetterdienst warnte vor weiteren starken Regenfällen in kommenden Tagen in Nairobi sowie in anderen Gebieten im Süden und Osten des ostafrikanischen Landes. (sda/dpa)

Kenia wirft Moskau Missbrauch von Bürgern in Ukraine-Krieg vor
