27 Leichen in Sambia entdeckt – Vermutlich beim Transit erstickt

Die Polizei in Sambia hat in der Hauptstadt Lusaka die Leichen von 27 mutmasslich illegal eingereisten Menschen aus Äthiopien oder Somalia aufgefunden. Eine Person, die noch am Leben war, wurde ins Universitätskrankenhaus gebracht, wie Polizeisprecher Danny Mwale der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Menschen seien vermutlich bei einem Transport erstickt. Die genauen Umstände blieben zunächst unklar.

Grossbritannien sucht nach Partnern in Afrika, Asien und Amerika

Grossbritannien will seine Beziehungen zu aufstrebenden Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika ausbauen. Das Land wolle sich nicht mehr nur auf «traditionelle Verbündete» verlassen, sondern Partnerschaften mit Staaten schliessen, die in diesen drei Weltregionen zunehmend an Einfluss gewinnen – und zwar auch mit solchen, die keine «traditionellen Partner» Grossbritanniens sind, hiess es in einer am Samstagabend veröffentlichten Erklärung des britischen Aussenministeriums.