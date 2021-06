International

13 Hochzeitsgäste ertrinken bei Bootsunglück in Nigeria



Bei einem Bootsunglück nach einer Hochzeit sind in Nigeria 13 Menschen ertrunken. Fünf Insassen überlebten, wie die Behörden im nordwestlichen Bundesstaat Sokoto mitteilten.

Nach Angaben des Abgeordneten Maidawa Kajiji waren die Passagiere alle Mitglieder einer Familie, die am Freitag auf dem Rückweg von einer Hochzeit waren. Das kleine Boot sei auf dem Weg in ihr Heimatdorf gekentert.

In Nigeria gibt es immer wieder folgenschwere Bootsunglücke. Ursachen sind häufig Überladung und eine mangelhafte Instandhaltung der Schiffe. In der vergangenen Woche war in dem an Sokoto grenzenden Bundesstaat Kebbi ein stark überfülltes Boot mit etwa 180 Menschen an Bord gekentert. Nur 20 Insassen überlebten. Nach tagelanger Suche wurden 94 Leichen geborgen, bevor der Einsatz abgebrochen wurde. (sda/afp)

