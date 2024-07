Gefährliche Mpox-Variante breitet sich aus

2022 wurden Ausbrüche mit der Klade IIb aus mehr als 100 Ländern gemeldet, auch in Deutschland gab es Fälle. In den meisten Ländern waren vor allem Männer betroffen, die Sex mit Männern haben. Die meisten hatten milde Symptome.

Infektionen mit der sogenannten Klade Ib sorgen für stärkeren Ausschlag am ganzen Körper und länger anhaltende Symptome. Frauen erleiden Fehlgeburten und für Kinder sei die Krankheit lebensgefährlich, erklärte Leandre Murhula Masirika, Forschungskoordinator der Gesundheitsbehörde von Süd-Kivu im Kongo. Er zeigte Fotos von Frauen und Kindern mit erbsengrossen Pusteln am ganzen Körper, auch auf dem Kopf. «Wir sind sehr besorgt über den Ausbruch», sagte WHO-Mpox-Expertin Rosamund Lewis.

Die Virus-Variante greift derzeit in der Demokratischen Republik Kongo um sich. «Expertinnen und Experten sind alarmiert, weil sie sich in der abgelegenen Region unkontrolliert ausbreitet. Sie kann auch Europa erreichen», warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Krankheit hiess früher Affenpocken, weil sie in den 50er Jahren erstmals bei Affen nachgewiesen wurde.

