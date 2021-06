Putschistenführer in Mali als Staatschef vereidigt

Zehn gegen Einen: Mann nach Schlägerei in Zürich am Kopf verletzt

Zehn Männer haben in der Nacht auf Sonntag am Zürcher Central einen 27-Jährigen angegriffen und verletzt. Das Opfer musste mit Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden.

Dem Angriff war ein Streit zwischen dem Opfer und den Angreifern vorangegangen, wie die Stadtpolizei Zürich am Montag mitteilte. Die Polizei konnte die mutmasslichen Täter in der Nähe des Centrals in ihren beiden Autos anhalten. Die Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren wurden festgenommen. (sda)