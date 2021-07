Prunkvoller Abschied – «Ever Given» darf Reise fortsetzen

Crew der «Ocean Viking» rettet Dutzende Migranten im Mittelmeer

Die Seenotretter der privaten Organisation SOS Mediterranee haben bei weiteren Einsätzen rund 90 Bootsmigrantinnen und -migranten im zentralen Mittelmeer in Sicherheit gebracht. In einer vierten Rettung nahm die Crew der «Ocean Viking» knapp 70 Menschen auf, wie die Organisation am Sonntag mitteilte. Darunter seien 20 unbegleitete Minderjährige gewesen.

Zuvor brachte die Organisation nach eigenen Angaben 21 Menschen in Sicherheit. Auf der «Ocean Viking» befänden sich damit etwas mehr als 130 …